Amar Subramanya: भारत से अमेरिका पहुंच इस इंजीनियर ने Google में गाड़े झंडे, अब Apple में बना वाइस प्रेसिडेंट

Who Is Amar Subramanya: एप्पल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने नए एआई वाइस प्रेसीडेंट के तौर पर भारतीय मूल के अनुभवी एआई रिसर्चर अमर सुब्रमण्य को नियुक्त किया है. उन्होंने लंबे समय से एप्पल में एआई संभाल रहे जॉन जियानान्ड्रिया की जगह ली है. कंपनी ने बताया कि अब अमर सुब्रमण्य सीधे सॉफ्टवेयर चीफ क्रेग फेडेरिगी को रिपोर्ट करेंगे और कई महत्वपूर्ण एआई प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होंगे.

एप्पल के नए एआई VP की भूमिका क्या होगी?

एप्पल ने घोषणा की है कि अमर सुब्रमण्य कंपनी के सबसे बड़े एआई विभागों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स, मशीन लर्निंग रिसर्च, एआई सेफ्टी, और एआई इवैल्युएशन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. यह वे विभाग हैं जिनका सीधा असर सिरी, एप्पल इंटेलिजेंस और अगले साल आने वाले व्यक्तिगत एआई फीचर्स पर पड़ेगा.

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा, “हम जॉन के योगदान के लिए आभारी हैं. उन्होंने एप्पल के एआई काम को नई ऊंचाई दी. अब अमर के आने से हम एआई में और तेजी से आगे बढ़ेंगे. उनकी शानदार एआई एक्सपर्टीज एप्पल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.”

कौन हैं अमर सुब्रमण्य?

अमर सुब्रमण्य तकनीक की दुनिया में एक बड़ा नाम हैं. एप्पल से जुड़ने से पहले वह माइक्रोसॉफ्ट में एआई के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसीडेंट थे. उससे पहले उन्होंने गूगल में 16 साल बिताए और वहां जेमिनाई असिस्टेंट के लिए हेड ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में काम किया. कंपनी के अनुसार, अमर को एआई और मशीन लर्निंग दोनों में गहरी समझ है. इतना ही नहीं, वे रिसर्च को सीधे प्रोडक्ट और फीचर्स में बदलने की क्षमता रखते हैं, जो एप्पल के लिए आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएगा. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन्स इंजीनियरिंग से बीई किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से पीएचडी की.

एप्पल क्यों मानता है कि अमर कंपनी को आगे ले जाएंगे?

एप्पल ने कहा है कि अमर के अनुभव से एप्पल की एआई स्ट्रेटेजी को नया मोड़ मिलेगा. आने वाले सालों में एप्पल इंटेलिजेंस के कई फीचर्स को और स्मार्ट, सुरक्षित और पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए उनकी भूमिका काफी अहम होगी. यह भी कहा जा रहा है कि Siri को पूरी तरह नया रूप देने का काम भी अमर की टीम ही संभालेगी.

कौन हैं जॉन जियानान्ड्रिया, जिन्हें अमर ने रिप्लेस किया?

जॉन जियानान्ड्रिया तकनीक की दुनिया के सबसे अनुभवी एआई नेताओं में से एक हैं. वे पहले गूगल में एआई और सर्च विभाग को लीड करते थे. 2018 में एप्पल में आने के बाद उन्होंने Siri को मजबूत करने और एप्पल की एआई स्ट्रेटेजी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

एप्पल का कहना है कि 2018 से अब तक John ने एक वर्ल्ड-क्लास एआई टीम बनाई, जिसने एप्पल Foundation Models, सर्च और नॉलेज सिस्टम, मशीन लर्निंग रिसर्च और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया. यही टीम अब अमर के नेतृत्व में काम करेगी.

जॉन जियानान्ड्रिया अब क्या करेंगे?

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, जॉन जियानान्ड्रिया 2026 की स्प्रिंग तक एप्पल में एक सलाहकार (Advisor) की भूमिका निभाएंगे. उसके बाद वे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं. एप्पल ने कहा कि John के अनुभव और मार्गदर्शन से कंपनी को आगे भी फायदा मिलता रहेगा.

एआई को लेकर एप्पल की भविष्य की रणनीति क्या है?

एप्पल का मानना है कि आने वाले समय में एआई ही उसके सभी प्रोडक्ट्स का मुख्य हिस्सा बनेगा. चाहे iPhone हो, मैक हो या आईपैड- हर डिवाइस को और पर्सनल तथा इंटेलिजेंट बनाया जाएगा. अमर के नेतृत्व में एप्पल का पूरा फोकस जनरेटिव एआई, सुरक्षित एआई सिस्टम, और भविष्य की एप्पल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर रहेगा.