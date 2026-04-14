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Hindi Newsटेकदिमाग में आया आइडिया और छोड़ दिया स्कूल.... जानिए कैसे 20 साल के देसी लड़के ने तैयार किया हवा साफ करने का गजब तरीका

दिमाग में आया आइडिया और छोड़ दिया स्कूल.... जानिए कैसे 20 साल के देसी लड़के ने तैयार किया हवा साफ करने का गजब तरीका

अंगद दरयानी एक भारतीय मूल के आविष्कारक हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद 'Praan' नाम के स्टार्टअप के जरिए बिना फिल्टर वाली एयर प्यूरीफिकेशन टेक्नेलॉजी तैयार की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:55 AM IST
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दिमाग में आया आइडिया और छोड़ दिया स्कूल.... जानिए कैसे 20 साल के देसी लड़के ने तैयार किया हवा साफ करने का गजब तरीका

Angad Daryani एक भारतीय मूल के इंजीनियर, इनोवेटर और उद्यमी हैं, जो एयर प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से जुड़े सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं. वह Praan के फाउंडर और CEO हैं, जो एक डीप-टेक स्टार्टअप है. इस कंपनी का मकसद ऐसे सॉल्यूशन बनाना है जो हवा को साफ करने में मदद करें और बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकें. Praan अमेरिका और भारत दोनों जगह से ऑपरेट करता है और खास तौर पर शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने पर फोकस करता है.

कम उम्र में शुरू हुआ इनोवेशन का सफर

Angad Daryani ने बहुत कम उम्र में ही अपनी तकनीकी समझ से लोगों का ध्यान खींच लिया था. उन्होंने अपने टीनएज में ही स्कूल छोड़ दिया और खुद से रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दिया. शुरुआत में उन्होंने कम लागत वाले इनोवेशन पर काम किया, जिनमें 3D-प्रिंटेड प्रॉस्थेटिक आर्म भी शामिल था. यह डिवाइस सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई.

एयर पॉल्यूशन पर फोकस कैसे आया

बाद में Angad Daryani ने अपना फोकस पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, खासकर एयर पॉल्यूशन पर शिफ्ट किया. उनकी कंपनी Praan ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो बिना पारंपरिक फिल्टर के हवा को साफ कर सकती है. आम एयर प्यूरीफायर में फिल्टर बार-बार बदलना पड़ता है और ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, लेकिन Praan की टेक्नोलॉजी इन दोनों समस्याओं को कम करने का दावा करती है.

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कैसे काम करती है Praan की टेक्नोलॉजी

Praan का सिस्टम हवा में मौजूद हानिकारक कणों को बिना फिल्टर के हटाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसका उद्देश्य मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है. यह सिस्टम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह काम कर सकता है, जिससे इसे बड़े शहरों में आसानी से लागू किया जा सकता है.

प्रदूषण से जुड़ी बड़ी चुनौती

Praan ने शहरों में अपने सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं, जहां यह PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों को कम करने पर काम करता है. ये कण हमारे फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं. दुनिया भर की हेल्थ ऑर्गनाइजेशन भी मानती हैं कि लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण में रहना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है.

ग्लोबल लेवल पर मिल रही पहचान

Angad Daryani का काम अब इंटरनेशनल टेक और इनोवेशन डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है. उनकी कंपनी Praan का अप्रोच उन ग्लोबल प्रयासों से जुड़ा है, जिनका मकसद बड़े शहरों में प्रदूषण को कम करना और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. दुनिया के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी अब एक बड़ी हेल्थ समस्या बन चुकी है.

भविष्य की क्या है योजना

Praan को क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों का ध्यान भी मिल रहा है. कंपनी का लक्ष्य बड़े स्तर पर ऐसे नेटवर्क तैयार करना है, जो शहरों की हवा को बेहतर बना सकें. हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से अपनाई जाती है और अलग-अलग देशों के नियमों के अनुसार कितनी आसानी से लागू होती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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