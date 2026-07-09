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कौन हैं आशा शर्मा? जिन्होंने मेटा और इंस्टाकार्ट के बाद संभाली Xbox की कमान, आते ही 3,200 नौकरियों पर चला दी कैंची!

Xbox 3,200 Layoffs 2026: Microsoft के गेमिंग प्लेटफॉर्म Xbox की नई CEO आशा शर्मा ने जब से कमान संभाली है, गेमिंग इंडस्ट्री में लगातार बड़े बदलाव कर रही हैं. भारतीय मूल की इस नई सीईओ ने आते ही 3,200 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान कर दिया है. बिजनेस रीसेट के मिशन पर निकलीं आशा के इस फैसले ने पूरी टेक दुनिया को चौंका दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:15 AM IST
कौन हैं आशा शर्मा? जिन्होंने मेटा और इंस्टाकार्ट के बाद संभाली Xbox की कमान, आते ही 3,200 नौकरियों पर चला दी कैंची!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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