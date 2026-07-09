/कौन हैं आशा शर्मा? जिन्होंने मेटा और इंस्टाकार्ट के बाद संभाली Xbox की कमान, आते ही 3,200 नौकरियों पर चला दी कैंची!

Asha Sharma Xbox: गेमिंग की दुनिया से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. सालों से प्लेस्टेशन और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बैकफुट पर चल रहे माइक्रोसॉफ्ट के Xbox डिवीजन में एक ऐसा तूफान आया है, जिसने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को ही हैरान कर दिया है. Xbox एक साथ 3,200 लोगों की नौकरी से बाहर कर रहा. इस पूरे तूफान के पीछे हैं भारतीय मूल की आशा शर्मा, जो Xbox की नई लीडर हैं जिन्हें Xbox को उसके सबसे बुरे दौर से उबारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एक इंटरनल मेमो में CEO आशा शर्मा ने कहा कि Xbox अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि 1,600 कर्मचारियों को 7 जुलाई को तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया है, वहीं अगले 12 महीनों में 1,600 और नौकरियों को काटने की प्लानिंग है. यह फैसला माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चल रही एक बड़ी छंटनी का हिस्सा है, जिससे कुल 4,800 नौकरियां प्रभावित हो रही हैं.
आशा शर्मा ने इसी साल फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गज फिल स्पेंसर की जगह ली थी. तब से वे Xbox के अंदर लगातार बड़े बदलाव कर रही हैं.
Xbox की CEO बनी आशा शर्मा का जन्म 1989 में अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन के रेसीन में हुआ. आशा के माता-पिता का तलाक हो चुका था और उनकी मां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थीं. आशा ने भी में एक गोल्फ कोर्स में काम किया है. बात करें पढ़ाई की, तो उन्होंने 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस यानी B.Sc की डिग्री पूरी की. एक स्टूडेंट के तौर पर आशा ने ब्रुकलिन में जोखिम में पड़े युवाओं के लिए एक कम्युनिटी प्रोग्राम का नेतृत्व भी किया था.
ग्रेजुएशन के बाद वे माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग डिवीजन में शामिल हुईं, जहां उन्होंने दो साल काम किया. साल 2013 में, वह COO के रूप में पोर्च ग्रुप में शामिल हो गईं, जिसके बाद उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 में जगह मिली.
इसके 4 साल बाद, आशा टेक जगत की दिग्गज कंपनी Meta से जुड़ीं, जहां उन्होंने क्रिएटर्स, डेवलपर्स और डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़े प्रोडक्ट्स पर काम किया, जिसमें मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट की टीमें शामिल थीं. साल 2021 में, वह Instacart की COO बनीं और 2023 में कंपनी के पब्लिक IPO होने के दौरान वहीं थीं.
इसके बाद 2024 में आशा प्रेसिडेंट ऑफ कोरएआई प्रोडक्ट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट में वापस आईं, जहां उन्होंने एज्योर एआई, मशीन लर्निंग सिस्टम और दूसरे एआई टूल्स का काम संभाला. इसके बाद, इसी साल फरवरी में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग Xbox का कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ बनाया गया. आशा द होम डिपो और कूपैंग के बोर्ड में भी काम कर चुकी हैं.
नौकरी से छंटनी का यह फैसला माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन में चल रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसे आशा शर्मा Xbox में बदलाव कर रही हैं. शर्मा ने यह माना कि नौकरियों में कटौती का फैसला दर्दनाक था, लेकिन यह जरूरी था क्योंकि Xbox उम्मीद के अनुसार रिटर्न कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने लिखा कि हमारा बिजनेस स्वस्थ नहीं है. उन्होंने आगे जोड़ा कि ये बदलाव Xbox के एक बड़े भविष्य के लिए हैं, छोटे भविष्य के लिए नहीं.
सिर्फ छंटनी ही नहीं, Xbox की योजना इसके अंडर में चल रहे पांच गेमिंग स्टूडियो को अलग-अलग शिफ्ट करने की है.
आशा शर्मा ने यह घोषणा की है कि Xbox को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले दो बड़े नाम माइनक्राफ्ट बनाने वाली मोजांग और कैंडी क्रेश बनाने वाली किंग, अब सीधे उन्हें रिपोर्ट करेंगे.
छंटनी के इस कड़े फैसले से पहले, आशा शर्मा ने ऑनलाइन फैंस के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल कर ली थी. सीईओ का पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहला काम माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नाम बदलकर वापस Xbox करने का किया था, जिसे गेमर्स ने काफी पसंद किया. उन्होंने तब कहा था कि हम वहीं जा रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी और अपनी टीम का नाम बदल रहे हैं. हम Xbox हैं.