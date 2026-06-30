क्या है Supermemory? जिसे बनाने वाले 19 साल के भारतीय को अमेरिका ने खुद बुलाकर दिया 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी' वीजा

जब भारत में 19 साल के ज्यादातर युवा कॉलेज असाइनमेंट और करियर की चिंता में डूबे होते हैं, तब मुंबई का एक लड़का दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर रहा था. हम बात कर रहे हैं द्रव्य शाह की, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने स्टार्टअप 'Supermemory' के लिए 3 मिलियन डॉलर (लगभग 25 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम फंडिंग जुटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़के को फंडिंग देने वालों में खुद गूगल के AI चीफ जेफ डीन (Jeff Dean) शामिल हैं. आइए जानते हैं हॉस्टल के एक कमरे से शुरू हुई इस जादुई सफर की पूरी कहानी.
द्रव्य शाह की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी आज की नहीं है. जब वह महज 16 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई और उसे सफलतापूर्वक बेच भी दिया था. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक ढर्रे पर चलते हुए IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के बजाय अपना पूरा समय कोडिंग और नए टूल्स बनाने में लगाने का फैसला किया. उन्होंने अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे से एक के बाद एक 15 से ज्यादा ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाकर इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री में रिलीज कर दिए थे.
आज की तारीख में चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे बड़े AI टूल्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे पुरानी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं. द्रव्य ने इसी समस्या को पकड़ा. उन्होंने साल 2024 में एक हैकथॉन प्रोजेक्ट के रूप में 'Supermemory' की शुरुआत की. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके ईमेल, चैट्स, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे बिखरे हुए डेटा से जरूरी चीजें निकालता है. इसके बाद यह उस जानकारी को इस तरह व्यवस्थित करता है जिससे AI एप्लिकेशन पुरानी बातों और संदर्भ (Context) को हमेशा याद रख सकें.
शुरुआत में यह आम लोगों के लिए एक 'सेकंड ब्रेन' ऐप की तरह लॉन्च हुआ था. ओपन-सोर्स कम्युनिटी को यह इतना पसंद आया कि बहुत ही कम समय में इसे गिटहब (GitHub) पर 10,000 से ज्यादा स्टार्स मिल गए. जब बड़े-बड़े डेवलपर्स और स्टार्टअप्स ने द्रव्य से संपर्क किया कि वे भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने AI प्रोडक्ट्स में करना चाहते हैं, तब द्रव्य को अहसास हुआ कि असली मौका आम ग्राहकों के बजाय डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है. इसके बाद यह प्रोजेक्ट एक फुल-टाइम स्टार्टअप में बदल गया.
द्रव्य के इस आइडिया का दम देखकर अक्टूबर 2025 में बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया. सुसा वेंचर्स (Susa Ventures) और ब्राउडर कैपिटल (Browder Capital) के नेतृत्व में इस स्टार्टअप ने करीब 3 मिलियन डॉलर की सीड फंडिंग जुटाई. इस फंडिंग राउंड में दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स जैसे गूगल एआई चीफ जेफ डीन, क्लाउडफ्लेयर के सीटीओ डेन नेच और डीपमाइंड के प्रोडक्ट मैनेजर लोगन किलपैट्रिक ने व्यक्तिगत तौर पर निवेश किया है.
द्रव्य शाह की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित O-1 वीजा दिया है. यह वीजा केवल उन लोगों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार और दुर्लभ काम करते हैं. आज क्लूली (Cluely) और मोंट्रा (Montra) जैसी बड़ी कंपनियां सुपरमेमोरी के शुरुआती ग्राहकों में शामिल हैं. द्रव्य की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास सही विजन और मेहनत करने का जज्बा है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है.