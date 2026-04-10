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Hindi Newsटेक15 की उम्र में छोड़ा स्कूल, अब बनीं ₹64862350000 कंपनी की मालकिन! जानिए बिना डिग्री कैसे बनाया अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस

15 की उम्र में छोड़ा स्कूल, अब बनीं ₹64862350000 कंपनी की मालकिन! जानिए बिना डिग्री कैसे बनाया अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस

मात्र 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने वाली हर्षिता अरोड़ा ने 25 की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलेरेटर Y Combinator (YC) की सबसे युवा 'जनरल पार्टनर' बनकर इतिहास रच दिया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:23 PM IST
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15 की उम्र में छोड़ा स्कूल, अब बनीं ₹64862350000 कंपनी की मालकिन! जानिए बिना डिग्री कैसे बनाया अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस

भारतीय मूल की 25 वर्षीय Entrepreneur Harshita Arora को दुनिया के मशहूर स्टार्टअप एक्सेलेरेटर Y Combinator में जनरल पार्टनर बनाया गया है. इस पद पर पहुंचने वाली वह सबसे कम उम्र की लोगों में शामिल हो गई हैं. यह वही संस्था है जिसने Airbnb, Stripe और Reddit जैसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट किया है. खास बात यह है कि हर्षिता का सफर एक स्कूल ड्रॉपआउट से शुरू होकर करीब 700 मिलियन डॉलर वैल्यू वाले स्टार्टअप तक पहुंचा है.

शुरुआती दौर और पहला स्टार्टअप

हर्षिता अरोड़ा ने सिर्फ 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और खुद से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया. कम उम्र में ही उन्होंने एक क्रिप्टोकरेंसी प्राइस ट्रैकिंग ऐप बनाया, जिसे यूजर्स ने काफी पसंद किया. बाद में इस ऐप को अधिग्रहित कर लिया गया, जो उनके पहले स्टार्टअप की सफलता थी. उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला Bal Shakti Puraskar भी मिला. बिना किसी फॉर्मल डिग्री के उन्होंने प्रोडक्ट बनाकर दिखाया कि स्किल और आइडिया ज्यादा मायने रखते हैं.

AtoB के साथ बड़ा मुकाम

बाद में हर्षिता अमेरिका चली गईं और 2019 में AtoB की सह-स्थापना की. यह कंपनी फिनटेक सेक्टर में काम करती है और ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए पेमेंट और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को आसान बनाती है. AtoB फ्यूल पेमेंट, पेरोल मैनेजमेंट और खर्च ट्रैकिंग जैसे टूल्स प्रदान करती है, जिससे फ्लीट ऑपरेटर्स को काफी सुविधा मिलती है. कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की और निवेशकों को आकर्षित करते हुए करीब 700 मिलियन डॉलर की वैल्यू तक पहुंच गई. इस सफलता ने हर्षिता को एक मजबूत फाउंडर के रूप में स्थापित किया.

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Y Combinator में नई जिम्मेदारी

AtoB, Y Combinator के एक्सेलेरेटर प्रोग्राम का हिस्सा रही है, जिससे हर्षिता का इस संस्था से जुड़ाव बढ़ा. बाद में उन्होंने Visiting Partner के रूप में काम किया और शुरुआती स्टार्टअप्स को प्रोडक्ट और ग्रोथ से जुड़ी सलाह दी. अब जनरल पार्टनर के तौर पर हर्षिता स्टार्टअप्स का चयन करेंगी, फाउंडर्स को गाइड करेंगी और निवेश से जुड़े फैसलों में हिस्सा लेंगी. यह भूमिका उन्हें उस कोर टीम का हिस्सा बनाती है, जो नए स्टार्टअप्स की दिशा तय करती है.

बदलता स्टार्टअप इकोसिस्टम

हर्षिता अरोड़ा की नियुक्ति यह दिखाती है कि वेंचर कैपिटल की दुनिया में अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि असली अनुभव और काम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. एक फाउंडर और प्रोडक्ट बिल्डर के तौर पर उनका अनुभव Y Combinator की सोच के साथ मेल खाता है. उनकी मौजूदगी से फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही, यह कहानी यह भी दिखाती है कि अब गैर-पारंपरिक करियर पाथ को भी ग्लोबल स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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