Advertisement
trendingNow13069610
Hindi Newsटेककौन हैं जॉन टर्नस! जो ले सकते हैं टिम कुक की जगह, बनेंगे Apple के नए CEO?

कौन हैं जॉन टर्नस! जो ले सकते हैं टिम कुक की जगह, बनेंगे Apple के नए CEO?

Apple New CEO: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Apple में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कंपनी के CEO टिम कुक अगले साल की शुरुआत तक अपना पद छोड़ सकते हैं. ऐसे में कंपनी ने नए लीडरशिप की तलाश तेज कर दी है. फाइनेंशियल टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार नए सीईओ की रेस में सबसे आगे 50 साल के जॉन टर्नस का नाम चल रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं जॉन टर्नस! जो ले सकते हैं टिम कुक की जगह, बनेंगे Apple के नए CEO?

Apple New CEO: आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple के CEO टिम कुक अगले साल की शुरुआत में ही अपने पद से हटने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में कंपनी ने नए लीडरशिप की तलाश तेज कर दी है. टिम कुक करीब 14 साल से एप्पल के सीईओ हैं. उन्होंने 2011 में स्टीव जॉब्स के पद छोड़ने के बाद कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाली थी. अब उनके पद छोड़ने के बाद कंपनी अपनी अगली इनकम रिपोर्ट जारी होने तक नए सीईओ की घोषणा कर सकती है. ऐसे में फाइनेंशियल टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार नए सीईओ की रेस में सबसे आगे 50 साल के जॉन टर्नस का नाम चल रहा है. हालांकि, अभी तक उनके नाम पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. 

कौन है जॉन टर्नस?
जॉन टर्नस इस समय कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं. टर्नस इस समय iPhone, iPad, Mac, AirPods आदि पर काम करने वाली टिमों के साथ हार्डवेयर इंजीनियरिंग काम की देखरेख करते हैं. कहा जाता है कि जॉन टर्नस ने कंपनी के कई पॉपुलर प्रोडक्‍ट्स को तैयार करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है. जॉन 2001 में एप्पल के प्रोडक्ट डिजाइन टीम में शामिल हुए थे. एप्पल से पहले जॉन वर्चुअल रिसर्च सिस्टम्स में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करते थें.जॉन ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. 

यह भी पढ़ें:- आ गया दुनिया का पहला शू-क्लीनिंग रोबोट! अब बिना सर्फ-साबुन चमक उठेंगे गंदे जूते

Add Zee News as a Preferred Source

टिम कुक कब देंगे इस्तीफा?
टिम कुक ने अभी अपने इस्तीफे की योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अब उनकी उम्र 65 साल की हो गई है. ऐसे में टिम कुक के रिटायरमेंट की खबरें कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं. माना जा रहा है कि टिम कुक का कार्यकाल अगले साल यानी 2026 में समाप्‍त हो सकता है. लेकिन इस बारे में अ‍भी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. पिछले साल कुक ने अपने रिटायरमेंट वाले एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह तब तक इस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि कंपनी छोड़ने का समय आ गया है. 

कुक ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया
एप्पल के CEO बनने के बाद से टिम कुक ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. उन्होंने कंपनी में कई बदलाव भी किए. उनकी लीडरशिप में iPhone, iPad और एप्पल वॉच पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई. कुक ने भारत में भी अपने कंपनी के प्रोडक्‍ट्स को तेजी से लोगों तक पहुंचाया. IDC 2025 की तीसरी ति‍माही रिपोर्ट के अनुसार एप्पल भारत का चौथा सबसे बड़ा ब्रैंड बन गया है. वहीं प्रीमियम कैटिगरी को फोन में एप्पल सबसे आगे है. चीन में भी एप्पल की बढ़त बरकरार है.

यह भी पढ़ें:- iPhone 17 पर साल की सबसे बड़ी छूट! इस दिन से शुरू हो रही सेल, यहां देखें खास ऑफर

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Apple CEO Tim CookJohn Ternusapple leadership changes

Trending news

'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?