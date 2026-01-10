कौन हैं जॉन टर्नस! जो ले सकते हैं टिम कुक की जगह, बनेंगे Apple के नए CEO?

Apple New CEO: आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple के CEO टिम कुक अगले साल की शुरुआत में ही अपने पद से हटने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में कंपनी ने नए लीडरशिप की तलाश तेज कर दी है. टिम कुक करीब 14 साल से एप्पल के सीईओ हैं. उन्होंने 2011 में स्टीव जॉब्स के पद छोड़ने के बाद कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाली थी. अब उनके पद छोड़ने के बाद कंपनी अपनी अगली इनकम रिपोर्ट जारी होने तक नए सीईओ की घोषणा कर सकती है. ऐसे में फाइनेंशियल टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार नए सीईओ की रेस में सबसे आगे 50 साल के जॉन टर्नस का नाम चल रहा है. हालांकि, अभी तक उनके नाम पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

कौन है जॉन टर्नस?

जॉन टर्नस इस समय कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं. टर्नस इस समय iPhone, iPad, Mac, AirPods आदि पर काम करने वाली टिमों के साथ हार्डवेयर इंजीनियरिंग काम की देखरेख करते हैं. कहा जाता है कि जॉन टर्नस ने कंपनी के कई पॉपुलर प्रोडक्‍ट्स को तैयार करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है. जॉन 2001 में एप्पल के प्रोडक्ट डिजाइन टीम में शामिल हुए थे. एप्पल से पहले जॉन वर्चुअल रिसर्च सिस्टम्स में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करते थें.जॉन ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.

टिम कुक कब देंगे इस्तीफा?

टिम कुक ने अभी अपने इस्तीफे की योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अब उनकी उम्र 65 साल की हो गई है. ऐसे में टिम कुक के रिटायरमेंट की खबरें कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं. माना जा रहा है कि टिम कुक का कार्यकाल अगले साल यानी 2026 में समाप्‍त हो सकता है. लेकिन इस बारे में अ‍भी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. पिछले साल कुक ने अपने रिटायरमेंट वाले एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह तब तक इस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि कंपनी छोड़ने का समय आ गया है.

कुक ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया

एप्पल के CEO बनने के बाद से टिम कुक ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. उन्होंने कंपनी में कई बदलाव भी किए. उनकी लीडरशिप में iPhone, iPad और एप्पल वॉच पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई. कुक ने भारत में भी अपने कंपनी के प्रोडक्‍ट्स को तेजी से लोगों तक पहुंचाया. IDC 2025 की तीसरी ति‍माही रिपोर्ट के अनुसार एप्पल भारत का चौथा सबसे बड़ा ब्रैंड बन गया है. वहीं प्रीमियम कैटिगरी को फोन में एप्पल सबसे आगे है. चीन में भी एप्पल की बढ़त बरकरार है.

