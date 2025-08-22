14 की उम्र में SpaceX जॉइन, 16 में छोड़ा Elon Musk का साथ, जानिए कौन हैं Kairan Quazi

Who Is Kairan Quazi? टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है. लेकिन जब कोई टीनएज प्रोडिजी अपने दम पर इतिहास बनाता है, तो खबर और भी खास हो जाती है. ऐसी ही कहानी है काइरन क्वाजी की, जिन्होंने 14 साल की उम्र में एलन मस्क की कंपनी SpaceX जॉइन की थी और अब 16 साल की उम्र में उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया है.

एलन मस्क का रिएक्शन

काइरन क्वाजी के SpaceX छोड़ने की खबर पर एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कहा – “पहली बार मैंने इनके बारे में सुना है.” मस्क का यह बयान चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन इससे काइरन की उपलब्धियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

SpaceX से Citadel तक का सफर

काइरन ने 2023 में SpaceX जॉइन किया था और वहां Starlink प्रोजेक्ट पर काम किया. इस प्रोजेक्ट का मकसद सैटेलाइट इंटरनेट को और सटीक बनाना था. दो साल तक काम करने के बाद उन्होंने कहा – “मैं अब नए चैलेंज लेने और अपनी स्किल्स को अलग माहौल में एक्सपैंड करने के लिए तैयार हूं.”

अब काइरन अमेरिका की मशहूर फाइनेंस कंपनी Citadel Securities से जुड़ गए हैं. यहां वे क्वांटिटेटिव फाइनेंस (Quant Finance) की दुनिया में काम करेंगे. खुद काइरन के मुताबिक, यह फील्ड उन्हें AI रिसर्च जैसी इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग लगती है, लेकिन इसमें रिजल्ट्स बहुत तेजी से दिखाई देते हैं.

कौन हैं काइरन क्वाजी?

काइरन महज 16 साल के हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े-बड़े सपने देखते हैं. वे सांता क्लारा यूनिवर्सिटी के 170 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने. उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की.

इसके तुरंत बाद उन्होंने SpaceX जॉइन किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना टैलेंट दिखाया.

जब काइरन ने LinkedIn को लताड़ा

काइरन सिर्फ अपनी पढ़ाई और काम को लेकर ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने LinkedIn को भी आड़े हाथों लिया था. दरअसल, 2023 में उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की कोशिश की, लेकिन LinkedIn ने उनकी उम्र कम होने की वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया.

LinkedIn ने उन्हें मैसेज भेजा – “आपकी एनर्जी और फोकस शानदार है, लेकिन आप अभी प्लेटफॉर्म की आयु सीमा पूरी नहीं करते. आप 16 साल पूरे होने के बाद जुड़ सकते हैं.”

इस पर काइरन ने पलटवार करते हुए कहा कि उम्र को कभी भी टैलेंट और मास्टरी का पैमाना नहीं होना चाहिए. उन्होंने इसे “प्रिमिटिव सोच” बताया और कहा कि असलियत में सिस्टम में मौजूद “बायस और प्रिविलेज” ही असली गेटकीपर हैं.

काइरन से क्या सीख मिलती है?

काइरन क्वाजी की कहानी इस बात का सबूत है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. असली टैलेंट और मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है. चाहे SpaceX जैसा हाई-टेक प्रोजेक्ट हो या फाइनेंस सेक्टर का टॉप एनवायरनमेंट, काइरन जैसे यंग टैलेंट हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं.

FAQs

Q1. काइरन क्वाजी कौन हैं?

काइरन क्वाजी 16 साल के प्रोडिजी हैं, जिन्होंने 14 साल की उम्र में SpaceX जॉइन किया और अब Citadel Securities से जुड़े हैं.

Q2. काइरन ने SpaceX क्यों छोड़ा?

काइरन का कहना है कि वे नए चैलेंज चाहते थे और क्वांट फाइनेंस उन्हें ज्यादा फास्ट-ट्रैक और इंटेलेक्चुअल फील्ड लगी.

Q3. काइरन ने LinkedIn को क्यों क्रिटिसाइज किया?

क्योंकि उनकी कम उम्र की वजह से LinkedIn ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जिस पर उन्होंने प्लेटफॉर्म को प्रिमिटिव कहा.

Q4. एलन मस्क ने काइरन के बारे में क्या कहा?

मस्क ने X पर लिखा – “पहली बार मैंने इनके बारे में सुना है.”