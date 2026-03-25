Advertisement
trendingNow13153266
Hindi NewsटेकAmazon की नौकरी छोड़ी और घर बैठे झटका 1.8 करोड़ का पैकेज! इस भारतीय इंजीनियर ने 12 हफ्तों में ऐसे बदली अपनी किस्मत

Amazon की नौकरी छोड़ी और घर बैठे झटका 1.8 करोड़ का पैकेज! इस भारतीय इंजीनियर ने 12 हफ्तों में ऐसे बदली अपनी किस्मत

सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक मोदी ने साबित कर दिया है कि सही प्लान और मेहनत से संभव है. अमेजन में काम करने वाले कार्तिक ने करीब 1.8 करोड़ के पैकैज वाली इंटरनेशनल जॉब हासिल की.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon की नौकरी छोड़ी और घर बैठे झटका 1.8 करोड़ का पैकेज! इस भारतीय इंजीनियर ने 12 हफ्तों में ऐसे बदली अपनी किस्मत

हर भारतीय का सपना होता है कि पढ़ाई पूरी करते ही कोई इंटरनेशनल कंपनी उनको जॉब दे दे. कई महनत के बाद भी लोग इंटरनेशनल जॉब नहीं ले पाते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक मोदी ने साबित कर दिया है कि सही प्लान और मेहनत से संभव है. अमेजन में काम करने वाले कार्तिक ने करीब 1.8 करोड़ के पैकैज वाली इंटरनेशनल जॉब हासिल की. यह जॉब पाने के लिए उन्होंने सख्ती से 12 हफ्तों का प्लान फॉलो किया. आइए बताते हैं कैसे उन्होंने इंटरनेशनल जॉब पाई....

पहला स्टेप: सही कंपनियों को टार्गेट करना
कार्तिक मोदी ने सबसे पहले 25 से 30 ऐसी इंटरनेशनल कंपनियों की लिस्ट बनाई जो वीजा स्पॉन्सरशिप देती हैं. इसके लिए उन्होंने लिंक्डइन, इनडीड और लेवल्स डॉट एफवाईआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया. इसके बाद उन्होंने 35 से 40 जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ा और यह समझा कि कंपनियां किन स्किल्स की मांग कर रही हैं. जो स्किल्स 60% से ज्यादा जॉब लिस्टिंग में दिखीं, उन्हें अपनी तैयारी का हिस्सा बना लिया.

12 हफ्तों का सख्त प्लान
उन्होंने बिना प्लान के पढ़ाई करने के बजाय 10-12 हफ्तों का एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बनाया. शुरुआती 5 हफ्तों में उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिद्म पर फोकस किया. लेकिन उन्होंने सिर्फ ज्यादा सवाल हल करने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह समझने पर फोकस किया कि हर समस्या को कैसे समझाया जाए. उन्होंने करीब 100 सवाल हल किए और अपने सॉल्यूशन को साफ तरीके से समझाने की प्रैक्टिस की.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kartik Modi (@karrrtiiikkk)

 

सिस्टम डिजाइन बना गेमचेंजर
डीएसए के बाद उन्होंने सिस्टम डिजाइन पर ध्यान दिया, जो इंटरव्यू का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है. इसमें उन्होंने ऑथेंटिकेशन, पेमेंट्स, सर्च और नोटिफिकेशन जैसे सिस्टम्स पर काम किया. इसके साथ ही एपीआई, डेटाबेसिस, कैचिंग और फैलियर हैंडलिंग जैसी टेक्निकल चीजों को भी अच्छे से समझा. उन्होंने अपने कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को भी डॉक्यूमेंट किया, जिसमें स्केल, परफॉर्मेंस और फैसलों को हाइलाइट किया गया.

रिज्यूमे और इंटरव्यू की खास तैयारी
ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने एक पेज का रिज्यूमे बनाया, जिसमें सिर्फ रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स पर फोकस किया गया. इसके अलावा उन्होंने कई मॉक इंटरव्यूज दिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बेहतर हुई.

बिना नेटवर्क के भी मिली सफलता
कार्तिक मोदी ने बताया कि उनके पास विदेश में कोई नेटवर्क या रेफरेंस नहीं था. उन्होंने अपने कमरे में बैठकर ही पूरी तैयारी की और उसी के दम पर यह ऑफर हासिल किया. उन्होंने साफ कहा कि “कोई हैक्स या शॉर्टकट नहीं, सिर्फ लगातार मेहनत और सही सिस्टम जरूरी है.”

पहले रिमोट जॉब, फिर UK जाने का मौका
शुरुआत में यह जॉब रिमोट थी, लेकिन बाद में उन्हें यूके में शिफ्ट होने का मौका भी मिला. उन्होंने दूसरे इंजीनियर्स को सलाह दी कि पहले सही तैयारी करें, क्योंकि सही स्किल्स होने पर मौके अपने आप मिलते हैं.

दूसरे लोगों ने भी शेयर किया अनुभव
उनकी इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने बताया कि उसने यूरोप, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों में अप्लाई किया और कुछ इंटरव्यू के बाद ऑफर मिल गया. उसने पहले भारत में रहकर ही विदेशी सैलरी पर काम किया और बाद में कंपनी ने स्पॉन्सरशिप देकर उसे कनाडा बुला लिया.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Kartik ModiInternational JobDSA

Trending news

बंगाल में 'राम बनाम वाम' फिर चर्चा में, ममता का किला ढहाएगा BJP का X फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम बनाम वाम' फिर चर्चा में, ममता का किला ढहाएगा BJP का X फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Jay Jagganath
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
BJP news
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!