मार्क जुकरबर्ग के डूबे ₹75000 करोड़! जिस शख्स ने दिया 'Metaverse' शब्द, उसी ने अब मजे लेते हुए दी ये सलाह

दुनिया को “मेटावर्स” शब्द देने वाले साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेन्सन ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने मेटा के VR प्रोजेक्ट्स और भारी नुकसान पर अपनी राय दी है. मेटा ने पिछले कुछ सालों में मेटावर्स पर करीब 80 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन अब कंपनी धीरे-धीरे इस दिशा से पीछे हटती दिख रही है. इस पर स्टीफेन्सन ने कहा कि वह इस पूरे मामले से “अलग-थलग” महसूस करते हैं और उन्हें इससे कोई खास झटका नहीं लगा.

बिना पूछे इस्तेमाल हुआ ‘मेटावर्स’ नाम

स्टीफेन्सन ने बताया कि मेटा ने उनकी किताब Snow Crash से “मेटावर्स” शब्द लिया, लेकिन उनसे कभी संपर्क नहीं किया गया. उन्हें इस बारे में तब पता चला जब एक दोस्त ने उन्हें मैसेज कर कहा “Sorry for your loss.” उस समय उन्हें समझ ही नहीं आया कि बात क्या है. उन्होंने साफ कहा कि न तो उन्हें कोई पैसे दिए गए और न ही उन्होंने कंपनी पर केस करने का सोचा.

मेटा का VR प्लान क्यों हुआ कमजोर

हाल ही में मेटा ने अपने बड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म Horizon Worlds को लेकर बड़ा फैसला लिया. कंपनी ने VR हेडसेट के जरिए इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस को सीमित करने का ऐलान किया है. इससे साफ संकेत मिलता है कि VR आधारित मेटावर्स का सपना फिलहाल कमजोर पड़ रहा है. मेटा की रिएलिटी लैब्स डिविजन को 2025 में ही करीब 19.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो इस प्रोजेक्ट की चुनौतियों को दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टीफेन्सन का बड़ा दावा: मेटावर्स पहले से मौजूद है

नील स्टीफेन्सन का कहना है कि मेटावर्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह पहले से मौजूद है. उन्होंने उदाहरण देते हुए Fortnite, Roblox और Minecraft जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया. इन सभी में करोड़ों यूजर्स वर्चुअल दुनिया में अपने अवतार के जरिए एक-दूसरे से जुड़ते हैं. खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल करने के लिए किसी VR हेडसेट की जरूरत नहीं होती.

लोग चेहरे पर डिवाइस पहनना नहीं चाहते

स्टीफेन्सन का मानना है कि VR हेडसेट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग इसे पहनना पसंद नहीं करते. उन्होंने माना कि पहले उन्हें लगता था कि भविष्य में मोबाइल फोन जैसे डिवाइस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि “स्क्रीन” यानी स्मार्टफोन ही जीत गया है.

डेवलपर्स के लिए भी मुश्किल रहा VR

VR टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा मुद्दा डेवलपर्स के लिए रहा. बहुत कम यूजर्स होने की वजह से ऐप्स और गेम्स बनाना फायदेमंद नहीं रहा. इसके अलावा, कई बार जब कंपनियां अपने सर्वर बंद कर देती हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पर बना सारा कंटेंट बेकार हो जाता है. इससे डेवलपर्स का भरोसा भी कम हुआ.

गेम्स ने कैसे सॉल्व किया मेटावर्स का फॉर्मूला

स्टीफेन्सन के अनुसार, गेम्स जैसे Fortnite इसलिए सफल हैं क्योंकि उनमें एक स्ट्रक्चर होता है- जैसे लक्ष्य, समय और अनुभव. जबकि VR मेटावर्स में लोग बस वर्चुअल दुनिया में घूमते रहते हैं, बिना किसी खास मकसद के.

आगे के लिए क्या सलाह दी

स्टीफेन्सन इस समय Epic Games के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छोटी और टैलेंटेड टीम कम खर्च में भी बड़ा बदलाव ला सकती है और सबसे दिलचस्प बात- उन्होंने भविष्य में मेटावर्स बनाने वाली कंपनियों को सलाह दी कि शायद उन्हें “मेटावर्स” नाम ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए.

क्या है इससे सीख

यह पूरा मामला दिखाता है कि सिर्फ बड़ी टेक्नोलॉजी और भारी निवेश ही सफलता की गारंटी नहीं है. यूजर की जरूरत, आसान एक्सपीरियंस और सही दिशा में इनोवेशन ज्यादा जरूरी है.