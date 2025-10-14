Advertisement
अमेरिका की नौकरी छोड़ पहुंचे भारत, और बना दिया Google Map का देसी चैलेंजर Mappls, जानें कौन हैं मैपिंग दुनिया बदलने वाले राकेश वर्मा

इन दिनों स्वदेशी ऐप्स भी विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने लगी हैं. पिछले ही दिनों Zoho की ऐप Arattai की खूब धूम देखने को मिली, इसके बाद अब स्वदेश ऐप Mappls को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. चलिए जानते हैं कौन है ये ऐप बनाने वाला शख्स

Oct 14, 2025
डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल आज दुनियाभर में किया जा रहा है. भारत में भी इसकी जरूरत और इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहे हैं. किसी भी ऐसी जगह पर जाना हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भी डिजिटल मैप्स आपको आपकी सही लोकेशन तक पहुंचा देगा. ऐसे में Google Maps का आज हर शख्स इस्तेमाल करने लगा है. इसी बीच हाल ही में Google Maps इन दिनों स्वदेशी डिजिटल मैप Mappls के जरिए कड़ी टक्कर मिल रही है.

अश्विनी वैष्णव ने भी की ऐप की तारीफ
हाल ही में रेलवे और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इस स्वदेशी ऐप की तारीफें करते हुए लोगों ने इसे ट्राई करने की सलाह दी है. शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि Mappls बनाने वाली कंपनी MapmyIndia की शुरुआत Google Maps से काफी पहले हो चुकी थी. भारतीय कंपनी Zoho की ऐप Arattai के बाद इस समय Mappls जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है. इस डिजिटल मैप की जरूरत को भारतीय इंजीनियर और MapmyIndia के को-फाउंडर राकेश वर्मा ने महसूस किया और आज इसी को अपनी पहचान भी बना लिया है.

अमेरिका की नौकरी छोड़ लौटे भारत
राकेश वर्मा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत में रहकर बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी (BITS Pilani) से पूरी की. MBA की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका की ईस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का रुख कर लिया. इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रहकर ही काम भी करना शुरू कर दिया. राकेश जनरल मोटर्स की सैटर्न कार प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहे. यहां उन्हें अपने हुनर को और निखारने का मौका मिला. लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें महसूस हुआ कि भारत में डिजिटल मैपिंग की जा सकती है. उस समय भारत में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद मैप ऐप दे रहा हो.

एडवांस फीचर्स से सेल है Mappls
इसके बाद राकेश वर्मा भारत लौटे और उन्होंने MapmyIndia की शुरुआत की. इस कंपनी का मकसद था एडवांस फीचर्स और हाई क्वालिटी वाला डिजिटल मैप तैयार करना. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने Mappls ऐप लॉन्च कर दी. इस ऐप का कई भारतीय भाषाओं में नेविगेशन की सुविधाओं, रियल टाइम सिग्नल और 3D मैप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

mapplsGoogle Map

