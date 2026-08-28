पापा से पॉकेट मनी नहीं लेता ये 16 साल का लड़का, उल्टा हर महीने देता है 2 लाख सैलरी! जानिए कौन है भारत का 'AI वंडर किड'

आज के दौर में जहां 16 साल के बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी और पॉकेट मनी के लिए माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, वहीं केरल का एक लड़का पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है. कोच्चि के रहने वाले राऊल जॉन अजू को आज पूरी दुनिया "AI Kid of India" के नाम से जानती है. महज 16 साल की उम्र में 12वीं कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए राऊल अपनी खुद की AI कंपनी चला रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि राऊल ने अपने पिता को ही अपनी कंपनी में नौकरी पर रखा है और उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देते हैं. आइए जानते हैं इस वंडर किड की सफलता की पूरी कहानी.
केरल के कोच्चि में स्थित नॉर्थ एडप्पल्ली जीएचएसएस स्कूल में 12वीं कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले राऊल जॉन अजू आज देश के सबसे चर्चित टीनेजर्स में से एक हैं. बहुत छोटी उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को समझने वाले राऊल ने इसे सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि इसे एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल दिया. आज वे अपनी कंपनी 'AI Technologies' के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं.
राऊल का टेक्नोलॉजी से प्यार 9 साल की उम्र में वीडियो एडिटिंग से शुरू हुआ था. जब उनके पिता एडोब (Adobe) कंपनी में काम करते थे, तब राऊल को प्रीमियम सॉफ्टवेयर टूल्स का फ्री एक्सेस मिला. इसी दौरान उन्होंने खुद से AI सीखना शुरू किया. उन्होंने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए 'MeBot' नाम का एक रोबोट तैयार किया था, जिससे उनके सफर की असली शुरुआत हुई.
राऊल की कहानी का सबसे अनोखा पहलू उनके और उनके पिता का रिश्ता है. जिस उम्र में बच्चे अपने माता-पिता से पैसे मांगते हैं, राऊल अपने पिता को हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं. उनके पिता अमेज़न, एडोब, विप्रो और आईबीएम जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके हैं. राऊल का कहना है कि वे फोन से ज्ञान तो ले सकते हैं लेकिन पिता का वर्षों का अनुभव नहीं खरीद सकते. इसलिए उन्होंने अपने पिता को अपनी कंपनी में शामिल किया, जो उनके बिजनेस और मार्केटिंग दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ.
राऊल की कंपनी 'AI Technologies' में आज 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं. ये कर्मचारी सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग-अलग कोनों से रिमोटली काम करते हैं. इतने छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह आइडिया आज एक इंटरनेशनल स्टार्टअप बन चुका है, जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है.
राऊल केवल टूल्स ही नहीं बना रहे बल्कि लोगों को AI सिखा भी रहे हैं. उनकी कंपनी के तहत चलने वाली 'ThinkCraft Academy' ने अब तक 5 लाख से अधिक छात्रों को ट्रेंड किया है. हैरानी की बात यह है कि उनकी अकादमी में IIT, IIM और विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज के छात्र और कॉरपोरेट प्रोफेशन्स AI की ट्रेनिंग ले रहे हैं. राऊल का AI सिखाने का तरीका बेहद आसान और मनोरंजक है.
राऊल ने अब तक 15 से ज्यादा AI टूल्स तैयार किए हैं, जो असल जिंदगी की समस्याओं का हल निकालते हैं. इनमें RESQ AI, MeBot, ZapGap, Investo AI और FeedFye जैसे प्रसिद्ध टूल्स शामिल हैं. ये टूल्स फाइनेंस से लेकर आम जरूरतों तक में लोगों की मदद कर रहे हैं.
राऊल जॉन अजू की यह सफलता साबित करती है कि सीखने और कुछ बड़ा करने के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं होती. सही दिशा में की गई मेहनत और तकनीक की सही समझ किसी भी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है. राऊल आज भारत के लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं.