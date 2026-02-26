Advertisement
कौन है रुओमिंग पांग, जिनके पांव 18 अरब रुपये की सैलरी भी नहीं रोक पाई? Meta छोड़कर थामा OpenAI का दामन

Who is Ruoming Pang: रुओमिंग पांग को 18 अरब रुपये की सालाना सैलरी भी नहीं रोक पाई. उन्होंने अब Meta छोड़कर थामा OpenAI का दामन थाम लिया है. आखिर ये एक्सपर्ट कौन है, जिसके लिए कंपनियों में इतनी मारामारी मची है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:21 PM IST
Introduction of Ruoming Pang: कुछ महीने पहले ऐपल छोड़कर मेटा कंपनी ज्वॉइन करने वाले चर्चित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर रुओमिंग पांग ने फिर जॉब चेंज कर ली है. अब वे OpenAI कंपनी का हिस्सा बन गए हैं. द इंफोर्मेशन ने ओपनएआई के प्रवक्ता का हवाला देते हुए इस बारे में जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पांग को तोड़ने के लिए ओपनएआई कई महीनों से सक्रिय था. आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और पांग ने मेटा छोड़ने का फैसला कर लिया. 

पिछले साल ऐपल का छोड़ा था साथ

रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा में रहते हुए पांग ने सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के भीतर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पहल को लीड किया था. यह लैब एआई मॉडल की अगली पीढ़ी को विकसित करने का काम कर रही है. मेटा में शामिल होने से पहले पांग ऐपल में मॉडल डेवलपमेंट के प्रमुख थे. पिछले साल वे मेटा में शामिल हुए थे. जिसके लिए उन्हें मल्टी-ईयर कम्पेंसेशन पैकेज मिला था. उस पैकेज की वैल्यू कथित तौर पर 20 करोड़ डॉलर (लगभग 18.2 अरब रुपये) से ज्यादा थी. जिसमें कुछ खास परफॉर्मेंस माइलस्टोन भी अचीव करने थे. 

मेटा का ऑफर नहीं कर पाई मैच

उनकी यह विदाई ऐपल के लिए बड़ा झटका मानी गई थी. ऐपल ने पांग को रोकने की कोशिश भी की लेकिन मेटा ने उन्हें इतना जबरदस्त पैकेज दिया था, जो ऐपल के सीईओ और दूसरे एक्जीक्यूटिव्स को दिए जाने वाले सामान्य वेतन से काफी ज्यादा था. इसलिए ऐपल उस ऑफर को मैच नहीं कर पाई. 

सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज देती है मेटा कंपनी

मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में काम करने वाले कर्मियों का कम्पेंसेशन स्ट्रक्चर अमेरिका की दूसरी कंपनियों में सबसे आकर्षक माना जाता है. कई मामलों में तो ये पैकेज बड़े वैश्विक बैंकों के सीईओ के वेतन के बराबर या उससे भी ज्यादा होते हैं. हालांकि इनमें से अधिकांश पैकेज परफॉर्मेंस-आधारित होते हैं, जिनका संबंध लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहने से होता है. इसका मतलब होता है कि अगर कर्मचारी जल्दी कंपनी छोड़ दे या मेटा के शेयर खराब प्रदर्शन करने लगें तो उन्हें पूरा पैकेज नहीं मिल सकता.

इतनी भारी भरकम सैलरी भी पांग को नहीं रोक पाई

इतना कुछ होने के बावजूद मेटा के ये प्रयास रुओमिंग पांग को रोक नहीं पाए और वे कंपनी छोड़कर ओपनएआई का हिस्सा बन गए. पांग के इस कदम ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्टों की अहमियत साबित कर दी है. इसके लिए कंपनियां खुले हाथ से खर्च करने में भी कतरा नहीं रही हैं. एआई की दौड़ में आगे बने रहने के लिए वे खुलकर करोड़ों डॉलर की डील ऑफर कर रही हैं.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

openaiTech news in HindiRuoming Pang

