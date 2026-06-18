क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़का जो कभी चीन की सड़कों पर पानी बेचता था, वो महज 26 साल की उम्र में $1.6 बिलियन (करीब 13,000 करोड़ रुपये) की कंपनी का मालिक बन जाएगा? इतना ही नहीं, उसने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के 650 से ज्यादा आम लोगों को करोड़पति (Millionaire) बना दिया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं इस समय इंटरनेट पर सनसनी बने स्टीवन श्वार्ट्ज (Steven Schwartz) की. स्टीवन की कंपनी 'Whop' ने इस समय पूरी दुनिया के क्रिएटर मार्केट में तहलका मचा रखा है. आइए जानते हैं इस युवा बिजनेसमैन की पूरी इनसाइड स्टोरी.
स्टीवन श्वार्ट्ज एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने साल 2021 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर 'Whop' नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था. स्टीवन का बचपन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. एक मिलिट्री डॉक्टर फैमिली में पैदा होने के कारण उन्हें बचपन में कई देश बदलने पड़े. उन्होंने बहुत कम उम्र में पैसे कमाने के लिए चीन की सड़कों पर पानी बेचने से लेकर इलिनोइस में हॉकी मैचों में रेफरी बनने तक का काम किया. लेकिन उनका असली पैशन कोडिंग और बिजनेस में था. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने ऐप्स और स्नीकर-बाइंग बॉट्स बनाना और बेचना शुरू कर दिया था.
अगर आसान भाषा में समझें तो Whop एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है. यहां कोई भी क्रिएटर, टीचर या बिजनेसमैन अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकता है. चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों, कोचिंग प्रोग्राम्स हों, पेड कम्युनिटीज हों, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हो या फिर कुकिंग और मील किट्स हों. आज इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के 145 देशों से करीब 22 मिलियन (2.2 करोड़) यूजर्स जुड़े हैं. इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग घर बैठे लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म ने अब तक 650 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है.
स्टीवन ने न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी के मशहूर स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की है. कॉलेज के दौरान उन्होंने सिंगापुर में एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी की. लेकिन साल 2021 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने किसी बड़ी कंपनी में आराम की नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप 'Whop' शुरू करने का रिस्क लिया. उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. पीटर थील और बेन कैपिटल जैसे बड़े इनवेस्टर्स ने उन पर भरोसा जताया. साल 2026 की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी की दिग्गज कंपनी टेदर (Tether) ने इसमें $200 मिलियन का भारी निवेश किया, जिससे इस कंपनी की वैल्यू $1.6 बिलियन डॉलर पहुंच गई.
स्टीवन का मानना है कि भविष्य में हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होगा. लोग वो काम करेंगे जिसमें उन्हें मजा आता है, न कि मजबूरी की नौकरी. उनका कहना है कि काम करते समय मजा आना कोई अजीब बात नहीं होनी चाहिए बल्कि यह सामान्य होना चाहिए. वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां लोग अपने पैशन को फॉलो करें और पैसा खुद-ब-खुद उनके पास आए.
एक बॉस के तौर पर स्टीवन श्वार्ट्ज का तरीका बेहद अनोखा है. जब वह अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करते हैं, तो वह किसी का बड़ा रेज्यूमे या कॉलेज की डिग्री नहीं देखते. उनका सिंपल सा नियम है—क्या इस इंसान ने पहले कुछ कूल और अनोखा बनाया है? अगर हां, और उस इंसान की एनर्जी अच्छी है, तो वह उसे अपनी टीम में रख लेते हैं. यही वजह है कि आज वह दुनिया के सबसे पसंदीदा और चर्चित यंग लीडर्स में से एक बन चुके हैं.