4.5 करोड़ की नौकरी और Stanford को मारी लात! भारतीय लड़के ने खड़ी कर दी 500 करोड़ की AI कंपनी

भारत के एक युवा उद्यमी Varun Vummadi इन दिनों चर्चा में हैं, जिन्होंने अपने करियर के सबसे बड़े मौके छोड़कर एक स्टार्टअप बनाने का फैसला लिया. वह Giga के को-फाउंडर और CEO हैं, जिसकी वैल्यू $61 मिलियन (₹5,655,900,000) पहुंच चुकी है. यह कंपनी बिजनेस के लिए वॉयस-बेस्ड AI एजेंट्स तैयार करती है. इस कंपनी की शुरुआत साल 2023 में उनके दोस्त Esha Manideep के साथ हुई थी. दोनों ने IIT Kharagpur से पढ़ाई की है और कॉलेज के हॉस्टल रूम से ही इस स्टार्टअप की नींव रखी.

करोड़ों की नौकरी ठुकराने का फैसला

स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखने से पहले वरुण के पास शानदार करियर ऑप्शन्स थे. उन्हें एक हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी से करीब $525,000 (करीब ₹4.8 करोड़) की नौकरी का ऑफर मिला था. इतना ही नहीं, उन्हें Stanford University में PhD प्रोग्राम के लिए भी चुना गया था. लेकिन उन्होंने इन दोनों बड़े मौकों को ठुकरा दिया ताकि वे अपने स्टार्टअप पर पूरा फोकस कर सकें. यह फैसला आसान नहीं था. उनके माता-पिता इस बात से खुश नहीं थे और उन्हें मनाने में काफी समय लगा. लेकिन वरुण ने अपने फैसले पर भरोसा रखा.

दोस्ती से शुरू हुआ बिजनेस आइडिया

वरुण ने बताया कि शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कुछ नया करना था. उन्होंने सोचा कि क्यों न एक कंपनी शुरू की जाए. धीरे-धीरे यह छोटा सा आइडिया एक बड़े स्टार्टअप में बदल गया. उनकी कंपनी Giga को पिछले साल $61 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसे Redpoint Ventures ने लीड किया. इसके अलावा, कंपनी को Y Combinator जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का भी सपोर्ट मिला, जिसने इसकी ग्रोथ को और तेज किया.

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AI दुनिया में मिली पहचान

Y Combinator के जनरल पार्टनर Jared Friedman ने Giga को भारत से निकलने वाली पहली बड़ी AI कंपनियों में से एक बताया. यह कंपनी वॉयस-बेस्ड AI एजेंट्स बनाती है, जो बिजनेस के लिए कस्टमर इंटरैक्शन को आसान और ऑटोमेटेड बनाते हैं. AI के बढ़ते ट्रेंड में इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

विवादों में भी घिरी कंपनी

जहां एक तरफ Giga की सफलता की कहानी सामने आई, वहीं दूसरी तरफ कंपनी विवादों में भी रही. एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर गलत काम करने के आरोप लगाए. उसने दावा किया कि कंपनी की कमाई के आंकड़े गलत तरीके से दिखाए गए और कर्मचारियों से ज्यादा घंटे काम कराया जाता था. साथ ही, उसने यह भी कहा कि उसे उसकी जॉब रोल और सैलरी के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई. हालांकि, Giga ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है.

कंपनी का जवाब और कानूनी कार्रवाई

Giga ने साफ कहा कि कुछ लोगों ने गैरकानूनी तरीके से कंपनी का डेटा हासिल किया है और अब उसे गलत तरीके से पेश करके पैसे मांग रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, उनसे $3 मिलियन की मांग की गई थी, नहीं देने पर गलत जानकारी पब्लिक करने की धमकी दी गई. इस मामले में कंपनी ने कानून एजेंसियों को जानकारी दे दी है और आगे कार्रवाई के लिए तैयार है.