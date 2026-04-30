कौन है शू जेवेई? जिसे पकड़ने के लिए FBI ने समंदर पार किया और अब खुलेगा चीन के सबसे बड़े साइबर अटैक का काला चिट्ठा!

Xu Zewei एक ऐसा नाम बन चुका है जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है. एक बड़े ऑपरेशन के तहत उसे इटली से पकड़कर अमेरिका लाया गया है. अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि वह चीन से जुड़े बड़े साइबर हमलों में शामिल रहा है. यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि वैश्विक साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा संकेत माना जा रहा है.

इटली से प्रत्यर्पण कैसे हुआ?

Xu Zewei की गिरफ्तारी को अधिकारियों ने एक सुनियोजित और सही समय पर किया गया ऑपरेशन बताया है. बताया गया कि एक अमेरिकी अधिकारी पटेल की इटली यात्रा, जिसमें स्थानीय पुलिस और ओलंपिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत शामिल थी, इसी ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा थी. इस यात्रा को लेकर पहले सवाल भी उठे थे कि यह निजी दौरा है या आधिकारिक, लेकिन बाद में साफ किया गया कि इसी दौरान गिरफ्तारी की रणनीति तैयार की गई. पटेल ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद आरोपी को अमेरिका लाकर उस पर मुकदमा चलाना था. उन्होंने यह भी बताया कि सही समय का चयन बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले भी ऐसे मामलों में आरोपी दूसरे देशों को वापस भेज दिए गए थे.

Xu Zewei पर क्या आरोप हैं?

अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार Xu Zewei साइबर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है. उस पर आरोप है कि उसने COVID-19 महामारी के दौरान अमेरिका को निशाना बनाने वाले हैकिंग ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई. जांच के मुताबिक, 2020 की शुरुआत में उसने एक अमेरिकी रिसर्च यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हैक किया. आरोप है कि उसने वायरस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और इम्यूनोलॉजिस्ट्स के ईमेल अकाउंट्स तक पहुंच बनाई. यह भी कहा गया है कि उसे चीनी खुफिया एजेंसियों की ओर से निर्देश मिले थे. इसके अलावा, उसने कई अन्य संस्थानों को भी निशाना बनाया, जिनमें वैक्सीन और इलाज पर काम करने वाले शोधकर्ता शामिल थे. हालांकि, यह साफ नहीं किया गया कि आखिर कौन-कौन सा डेटा चोरी हुआ.

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HAFNIUM हैकिंग अभियान से क्या कनेक्शन है?

प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि Xu Zewei का संबंध HAFNIUM नाम के बड़े साइबर अभियान से भी हो सकता है. इस अभियान में Microsoft Exchange Server की कमजोरियों का फायदा उठाकर दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रभावित किया गया था. बताया जाता है कि अमेरिका में ही 12,000 से ज्यादा संस्थाएं इस हमले से प्रभावित हुई थीं. जांच में यह भी सामने आया कि ऐसे ऑपरेशन में चीन की खुफिया एजेंसियां निजी कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, ताकि सरकार और हमले के बीच सीधा संबंध साबित न हो सके. एक मामले में वॉशिंगटन डी.सी. की एक लॉ फर्म को निशाना बनाया गया, जहां हमलावरों ने अमेरिकी नीति निर्माताओं से जुड़ी जानकारी खोजने की कोशिश की.

FBI का क्या कहना है?

अमेरिकी एजेंसी FBI के अधिकारियों का मानना है कि यह मामला एक बड़े साइबर नेटवर्क का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इस केस में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है. अधिकारियों के अनुसार, चीन से जुड़े साइबर खतरे लगातार बने हुए हैं. उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों का मकसद अमेरिका की संवेदनशील जानकारी, रिसर्च डेटा और वैज्ञानिक प्रगति को नुकसान पहुंचाना है. FBI ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले के मुकाबले ज्यादा चीनी जासूसों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह खतरा आगे भी बना रहेगा और इससे निपटना उनकी प्राथमिकता है.

आगे क्या होगा?

जैसे-जैसे यह केस आगे बढ़ेगा, जांच एजेंसियां इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेंगी. अधिकारियों का कहना है कि साइबर हमलों का खतरा अब एक स्थायी चुनौती बन चुका है और आने वाले समय में भी यह जारी रहेगा.