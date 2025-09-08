iPhone से भी महंगे हैं ये 5 Luxury Phones, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश; जानिए किनके पास हैं
Advertisement
trendingNow12912992
Hindi Newsटेक

iPhone से भी महंगे हैं ये 5 Luxury Phones, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश; जानिए किनके पास हैं

luxury phones 2025: ये फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपने खास डिजाइन, कीमती मटेरियल और लग्जरी ब्रांडिंग की वजह से दुनिया भर के रॉयल परिवारों, बिजनेस टाइकून और सेलेब्रिटीज के पास पाए जाते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone से भी महंगे हैं ये 5 Luxury Phones, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश; जानिए किनके पास हैं

Most Expensive Mobile Phones: Apple iPhone को आमतौर पर प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है, जिसकी दुनिया भर में करोड़ों फैन्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे अल्ट्रा-लक्जरी स्मार्टफोन्स भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत iPhone Pro Max से कई गुना ज्यादा है? ये फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपने खास डिजाइन, कीमती मटेरियल और लग्जरी ब्रांडिंग की वजह से दुनिया भर के रॉयल परिवारों, बिजनेस टाइकून और सेलेब्रिटीज के पास पाए जाते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और लक्जरी स्मार्टफोन्स के बारे में और ये किनके पास हैं.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition
• कीमत: लगभग ₹370 करोड़ (USD 48.5 मिलियन)
• क्यों इतना महंगा? इस फोन को 24 कैरेट गोल्ड से कोट किया गया है और इसके पीछे एक विशाल पिंक डायमंड जड़ा हुआ है.
• किसके पास है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कई अरबपतियों के पास मौजूद है.
यह अब तक का सबसे महंगा फोन है, जिसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है.

2. Goldvish Le Million
• कीमत: लगभग ₹7.5 करोड़ (USD 1 मिलियन)
• क्यों इतना महंगा? 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना यह फोन 1,200 डायमंड्स से जड़ा है.
• किसके पास है? यह फोन सिर्फ 3 यूनिट्स में बना था और मध्य-पूर्व के रॉयल फैमिली मेंबर्स के पास है.
• एक समय यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगा फोन था.

Add Zee News as a Preferred Source

3. iPhone 5 Black Diamond Edition by Stuart Hughes
• कीमत: लगभग ₹95 करोड़ (USD 15 मिलियन)
• क्यों इतना महंगा? इसमें 600 ब्लैक डायमंड्स लगे हैं, स्क्रीन पर सैफायर ग्लास है और 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है.
• किसके पास है? इसे एक चीनी बिजनेसमैन ने खास तौर पर बनवाया था.

4. Vertu Signature Cobra
• कीमत: लगभग ₹2.3 करोड़ (USD 310,000)
• क्यों इतना महंगा? इस फोन पर एक कोबरा डिजाइन बना है, जिसमें 439 रूबी और एमरल्ड की आंखें लगी हैं.
• किसके पास है? हॉलीवुड स्टार्स और टॉप बिजनेस ओनर्स के बीच यह फोन काफी पॉपुलर है.

5. Caviar iPhone 14 Pro Max Diamond Snowflake Edition
• कीमत: लगभग ₹1.2 करोड़ (USD 150,000)
• क्यों इतना महंगा? यह फोन रूस की लग्जरी ब्रांड Caviar ने बनाया है, जिसमें 18K गोल्ड, डायमंड्स और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है.
• किसके पास है? रूस के अरबपति और इंटरनेशनल कलेक्टर्स के पास यह फोन पाया जाता है.

नोट: यह स्टोरी मौजूदा प्रीमियम हैंडसेट मॉडल्स और उनकी ऊंची कीमत के पीछे की वजहों पर आधारित है. यह सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल है. जी न्यूज किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

luxury phones 2025

Trending news

हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
;