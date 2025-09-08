iPhone से भी महंगे हैं ये 5 Luxury Phones, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश; जानिए किनके पास हैं

Most Expensive Mobile Phones: Apple iPhone को आमतौर पर प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है, जिसकी दुनिया भर में करोड़ों फैन्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे अल्ट्रा-लक्जरी स्मार्टफोन्स भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत iPhone Pro Max से कई गुना ज्यादा है? ये फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपने खास डिजाइन, कीमती मटेरियल और लग्जरी ब्रांडिंग की वजह से दुनिया भर के रॉयल परिवारों, बिजनेस टाइकून और सेलेब्रिटीज के पास पाए जाते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और लक्जरी स्मार्टफोन्स के बारे में और ये किनके पास हैं.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition

• कीमत: लगभग ₹370 करोड़ (USD 48.5 मिलियन)

• क्यों इतना महंगा? इस फोन को 24 कैरेट गोल्ड से कोट किया गया है और इसके पीछे एक विशाल पिंक डायमंड जड़ा हुआ है.

• किसके पास है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कई अरबपतियों के पास मौजूद है.

यह अब तक का सबसे महंगा फोन है, जिसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है.

2. Goldvish Le Million

• कीमत: लगभग ₹7.5 करोड़ (USD 1 मिलियन)

• क्यों इतना महंगा? 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना यह फोन 1,200 डायमंड्स से जड़ा है.

• किसके पास है? यह फोन सिर्फ 3 यूनिट्स में बना था और मध्य-पूर्व के रॉयल फैमिली मेंबर्स के पास है.

• एक समय यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगा फोन था.

3. iPhone 5 Black Diamond Edition by Stuart Hughes

• कीमत: लगभग ₹95 करोड़ (USD 15 मिलियन)

• क्यों इतना महंगा? इसमें 600 ब्लैक डायमंड्स लगे हैं, स्क्रीन पर सैफायर ग्लास है और 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है.

• किसके पास है? इसे एक चीनी बिजनेसमैन ने खास तौर पर बनवाया था.

4. Vertu Signature Cobra

• कीमत: लगभग ₹2.3 करोड़ (USD 310,000)

• क्यों इतना महंगा? इस फोन पर एक कोबरा डिजाइन बना है, जिसमें 439 रूबी और एमरल्ड की आंखें लगी हैं.

• किसके पास है? हॉलीवुड स्टार्स और टॉप बिजनेस ओनर्स के बीच यह फोन काफी पॉपुलर है.

5. Caviar iPhone 14 Pro Max Diamond Snowflake Edition

• कीमत: लगभग ₹1.2 करोड़ (USD 150,000)

• क्यों इतना महंगा? यह फोन रूस की लग्जरी ब्रांड Caviar ने बनाया है, जिसमें 18K गोल्ड, डायमंड्स और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है.

• किसके पास है? रूस के अरबपति और इंटरनेशनल कलेक्टर्स के पास यह फोन पाया जाता है.

नोट: यह स्टोरी मौजूदा प्रीमियम हैंडसेट मॉडल्स और उनकी ऊंची कीमत के पीछे की वजहों पर आधारित है. यह सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल है. जी न्यूज किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा है.