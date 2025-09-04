भारत में बढ़ता ChatGPT का क्रेज! अमेरिका को भी दी मात, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
भारत में बढ़ता ChatGPT का क्रेज! अमेरिका को भी दी मात, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Who Uses ChatGPT More: ताजा रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में तेजी से लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए जानते हैं डिटेल में कौन-सा देश इस मामले में आगे निकलता दिख रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:49 PM IST
ChatGPT usage in India & America: दुनिया भर में हर दिन AI का क्रेज बढ़ता जा रहा है. Pew Reserach के मुताबिक, अमेरिका में करीब 34% लोग ChatGPT का यूज करते हैं, जो साल 2023 के मुकाबले दोगुना हो चुका है. वहीं दूसरी तरफ टोरंटो यूनिवर्सिटी के Schwartz Reisman Institute की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में रोजाना 36% लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं. पाकिस्तान में लगभग 28% किया जाता है, यह आंकड़े साफ दिखाते है कि AI अपनाने में भारत अब दुनिया को कड़ी टक्कर दे रहा है. 

अमेरिका में ChatGPT हुआ मेनस्ट्रीम

अमेरिका मे ChatGPT सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवाओं में इसका क्रेज बढ़ा है. करीब 58% यूथ इसका इस्तेमाल करते है. 2023 में सिर्फ 33%  लोग यूज करते थें और 2024 में ये आंकड़े 43% थें. 

अमेरिका में बढ़ी ChatGPT की पहचान
अमेरिका में ChatGPT के इस्तेमाल के साथ इसकी पहचान भी तेजी से फैली है. 2023 में सिर्फ 58% अमेरिकियों ने इसका नाम सुना था. लेकिन 2025 में यह आंकड़े बढ़कर करीब 79% तक पहुंच गए है.

फिर भी ChatGPt की पहचान हर उम्र के लोगों के लिए सेम नहीं है. 30 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है. लेकिन 65 साल से ऊपर के लोगों में केवल 15% का ऐसा कहना है. 

कॉलेज डिग्री वालों में ज्यादा यूजर्स
शिक्षा के क्षेत्र में भी चैटजीपीटी का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. अमेरिका में आधे से ज्यादा कॉलेज डिग्री वाले लोग 51% ChatGPT का यूज करते हैं, वहीं हाई स्कूल और उससे कम के लोगों में केवल 15% ही इस्तेमाल किया जाता है. 

इन रिपोर्ट्स से क्लियर होता है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में जागरुकता, शिक्षा और सुविधा जैसे सोशल-इकोनॉमिक फैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं. भारत में AI सिरफ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है बल्कि इसे अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना रहे हैं. इसीलिए ग्लोबल लेवल पर भारत एआई तकनीक अपनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है.  

 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

ChatGPTGlobally Usage Report 2025

