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Hindi Newsटेकआखिर क्यों सेकंड हैंड मार्केट में लोग ढूंढते हैं 10 साल पुराना Google का यह फोन? इस पुराने मॉडल में छिपा है अनलिमिटेड राज!

आखिर क्यों सेकंड हैंड मार्केट में लोग ढूंढते हैं 10 साल पुराना Google का यह फोन? इस पुराने मॉडल में छिपा है 'अनलिमिटेड' राज!

Google Pixel Unlimited Storage: स्मार्टफोन की तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर नया मॉडल पुराने मॉडल को पीछे छोड़ देता है वहीं एक पुराना फोन आज भी लोगों के बीच खास बना हुआ है. आज से करीब 10 साल पहले स्मार्टफोन की दुनिया में गूगल ने ऐसा कुछ किया था जिसे लोग आज भी पसंद कर रहे हैं. 2016 में आए गूगल ने Google Pixe नाम का फोन लॉन्च किया था. करीब एक दशक पहले लॉन्च हुआ यह डिवाइस आज भी सेकंड हैंड मार्केट में चर्चा का विषय बना रहता है. वजह है इसका अनोखा फीचर, जिसने इसे सिर्फ फोन नहीं बल्कि स्टोरेज का खजाना बना दिया. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:53 AM IST
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आखिर क्यों सेकंड हैंड मार्केट में लोग ढूंढते हैं 10 साल पुराना Google का यह फोन? इस पुराने मॉडल में छिपा है 'अनलिमिटेड' राज!

Google Pixel: स्मार्टफोन की दुनिया में हर साल नए-नए मॉडल्स आते रहते हैं और पुराने मॉडल आउटडेटेड हो जाते हैं, लेकिन एक फोन ऐसा है जिसे लोग आज भी कबाड़ में फेंकने के बजाय संभाल कर रख रहे हैं. हम बात कर रहे हैं साल 2016 में लॉन्च हुए Google Pixel की. आज से लगभग 10 साल पहले आए फोन में ऐसा क्या है जो आज के लेटेस्ट फोन यहां तक कि आईफोन या सैममसंग में भी नहीं मिलता? तो इसका जवाब है अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज. आज के समय में जब गूगल फोटोज पर 15GB स्टोरेज भरते ही हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब टेक जगत में एक फोन ऐसा भी था जिसके साथ एक ऐसा वादा किया गया था कि यूजर्स को लाइफटाइम के लिए अनलिमिटेड ओरिजिनल क्वालिटी फोटो बैकअप मिलेगा. यही वजह है कि आज 10 साल का समय बीत जाने के बाद भी यह फोन सेकंड हैंड मार्केट में डिमांड में है. 

हम बात कर रहे हैं Google Pixel स्मार्टफोन की. इसे लॉन्च करने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि गूगल थी. ऐसे समय में जहां स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी फुल हो जाती है, वहां यूजर्स के लिए Google Pixel स्मार्टफोन फोटो स्टोरेज को लेकर बड़ी राहत बना. यह गूगल का पहला पिक्सल फोन था और यही वजह कि इसके नाम के आगे कोई नंबर नहीं लगा था. Google Pixel स्मार्टफोन की सबसे खास बात थी कि इमसें गूगल ने अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज देने का वादा किया था जिसे कि लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं. 

मिलता था अनलिमिटेड स्टोरेज
स्मार्टफोन मार्केट में यह फोन साल 2016 में आया था. गूगल के इस फोन में अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलता था. इस खास को फीचर गूगल ने अपने Pixel 5 तक जारी रखा था. पिक्सल स्मार्टफोन की खास बात थी कि यह हाई क्वालिटी में फोटो-वीडियो को स्टोर करने के लिए अनलिमिटेड गूगल क्लाउड स्टोरेज ऑफर करते थे. यानी अगर यूजर को अपने फोन की स्टोरेज भर जाने की बिलकुल भी चिंता नहीं करने की जरूरत होती थी क्योंकि वे जितनी चाहें उतनी फोटो-वीडियो ओरिजनल क्वालिटी में क्लाउड स्टोरेज में रख सकते थे. यही वजह है कि बहुत से लोग इस फोन को अपना स्मार्टफोन बना लिए.

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2021 में गूगल ने बदली पॉलिसी
साल 2016 में आए गूगल पिक्सल फोन वाले इस फीचर को गूगल ने पिक्सल 5 फोन तक जारी रखा. 1 जून 2021 को सभी यूजर्स के लिए अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज वाला ऑफर खत्म कर दिया. और सभी यूजर्स को एक गूगल आईडी पर 15GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलने लगा. वहीं Pixel 3 और उससे पुराने पिक्सल स्मार्टफोन्स को ओरिजनल क्वालिटी में अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करने मौका 31 जनवरी 2022 तक दिया गया. इसके पीछे की वजह ये थी कि गूगल अपने क्लाउड स्टोरेज फीचर से पैसे कमाना चाहता था. फ्री अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज को खत्म करके गूगल चाहता था कि यूजर्स क्लाउड स्टोरेज पर पैसा खर्च करें.

आज भी मिलता है ये फीचर्स
अभी भी Pixel स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स को हर Google अकाउंट के साथ Photos, Drive और Gmail के लिए कुल 15GB फ्री स्टोरेज गूगल की तरफ से फ्री मिलती है.  15GB फ्री स्टोरेज भरने के बाद यूजर्स को स्टोरेज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन गूगल आज भी Pixel 5 और उससे पुराने स्मार्टफोन्स के लिए स्टोरेज सेवर क्वालिटी में अनलिमिटेड स्टोरेज की सुविधा देता है. यानी लोग पुराने Pixel डिवाइसेज पर अनलिमिटेड स्टोरेज का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन ओरिजनल क्वालिटी में नहीं.

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गूगल की पॉलिसी में हुए बदलाव के बाद भी लोगों ने पुराने पिक्सल फोन को इस्तेमाल करना जारी रखा. गूगल के इस फीचर की वजह से लोगों ने इस स्मार्टफोन को बैकअप हब की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नए डिवाइस की फोटो पुराने पिक्सल फोन के जरिए अनलिमिटेड स्टोरेज में सेव करते हैं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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