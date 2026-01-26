Advertisement
2026 में क्यों चर्चा में आया 2016? PM मोदी भी हुए इस ट्रेंड के मुरीद! जानिए इसके पीछे का असली टेक-कनेक्शन

2026 में क्यों चर्चा में आया 2016? PM मोदी भी हुए इस ट्रेंड के मुरीद! जानिए इसके पीछे का असली टेक-कनेक्शन

2026 is the New 2016 Trend: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक दिलचस्प ट्रेंड खूब चर्चा में है जिसे लोग 2026 is the new 2016 नाम दे रहे हैं. आम यूज़र्स के साथ ही इस ट्रेंड में फिल्मी सितारे और जानी-मानी हस्तियां भी 2016 से जुड़ी अपनी पुरानी तस्वीरें और यादें शेयर कर रहे हैं. इसी ट्रेंड का जिक्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:30 AM IST
2026 में क्यों चर्चा में आया 2016? PM मोदी भी हुए इस ट्रेंड के मुरीद! जानिए इसके पीछे का असली टेक-कनेक्शन

2026 is the New 2016 Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों 2026 is the new 2016 ट्रेंड छाया हुआ है. इस ट्रेंड में आम जनता से लेकर सेलेब्स और अब प्रधानमंत्री भी अपनी 10 साल पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस डिजिटल नॉस्टेल्जिया का जिक्र किया. साल 2026 के पहले मन की बात में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर बात करते हुए केंद्र सरकार के काम का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन गया है. जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. क्या आप जानते हैं 2026 में 10 साल पुरानी यानी 2016 की यादें लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं...

बता दें कि भारत में भी कई सिलेब्रिटीज भी इस ट्रेंड को लेकर अपनी फोटो वीडियो शेयर कर चुके हैं. अनन्या पांडेय, करीना कपूर, दिया मिर्जा और आलिया भट्ट जैसे कई सिलेब्रिटीज नें 2016 की अपनी फोटोज शेयर की जिस पर फैन्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह ट्रेंड एक तरह का नॉस्टैल्जिया ट्रिप है. साल 2026 में लोग 10 साल पीछे यानी 2016 को याद कर रहे हैं. लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें फोटो और पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और इसके जरिए बता रहे हैं कि उन दिनों इंटरनेट की दुनिया और जिंदगी कितनी आसान थी. यही कारण है कि कई बड़े सितारे भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं. इस ट्रेंड में इंस्टाग्राम भी पीछे नहीं है, इंस्ट्राग्राम ने भी अपने ऑफिशियल पेज पर उस दौर के लोगो, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सितारों और मशहूर इमोजीस को याद कर इस ट्रेंड को और वायरल बना दिया.

लोग क्यों कर रहे हैं इस ट्रेंड को पसंद?
इस ट्रेंड को लेकर टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के समय का सोशल मीडिया क्यूरेटेड और बनावटी हो गया है. लोग वही फोटो पोस्ट कर रहे हैं जो परफेक्ट हो और कैप्शन में कोई बड़ा मतलब छिपा होना चाहिए. लेकिन 2016 वह दौर था जब लोग बिना किसी प्रेशर या परफेक्ट के तस्वीरें पोस्ट करते थे. लोग उस अनसीरियस और मजेदार एनर्जी को वापस चाहते हैं. मनोवैज्ञानिक रूप से भी  10 साल का समय एक बड़ा मील का पत्थर होता है. जो लोग 2016 में टीनएजर्स थे वे अब अपने करियर और जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं. उनके लिए यह ट्रेंड अपने बचपन या बेफिक्र दिनों से जुड़ने का एक नया तरीका बन गया है.

2016 की वे यादें फिर से हो रहीं ताजा
2016 के इस ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर लोग उन चीजों को याद कर रहे हैं जो अब भूले जैसे लगते हैं. जैसे मैनक्वीन चैलेंज जिसमें लोग स्थिर हो जाते थे बिलकुल पुतले की तरह. 10 साल पहले यानी 2016 में ही नेटफ्लिक्स भारत आया था जिसने ओटीटी के क्रेज को पूरी तरह से बदल दिया. 2026 is the new 2016 ट्रेंड केवल इमेज और पोस्ट शेयर करने का कनेक्शन नहीं बल्कि पुरानी यादों को जीने का एक नया तरीका है.

क्यों हो रहा है ऐसा?
जानकारों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब भविष्य धुंधला और स्ट्रेसफुल दिखाई देता है तो यूज़र्स को पुराने दौर में सुरक्षा महसूस होती है. एल्गोरिदम भी इसी तरह काम कर रहे हैं वे उस कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं जो यूज़र्स को उनके मेमोरी लेन में ले जाता है. इंटरनेट आज भ्रम को कंटेंट में बदलने की मशीन बन चुका है. 2026 का यह साल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तकनीक वास्तव में हमें आगे ले जा रही है या हम बस उसी पुराने डेटा और भावनाओं के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं. 

