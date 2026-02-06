बिना इंटरनेट के भी ऐसे हैक हो रहा है आपका फोन! 5G से अचानक हो जाता है 2G और फिर शुरू होता है 'खतरनाक खेल'

SMS Blaster Device Fraud: डिजिटल युग में साइबर ठगी के तरीके हर दिन बदले जा रहे हैं. अब लुटेरे आपके फोन पर कॉल करने के बजाय सीधे आपके मोबाइल नेटवर्क पर अटैक कर रहे हैं. अब ठगी करने के लिए साइबर ठग आपके स्मार्टफोन नेटवर्क को अचानक 4G या 5G से 2G पर शिफ्ट कर देते हैं? जब स्मार्टफोन पर 4G-5G की जगह पर 2G दिखाई देता है तो ज्यादातर लोग इसे कमजोर नेटवर्क समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन अगर आपके भी फोन पर ऐसा ही कुछ तो जरा सावधान हो जाइए. यह कोई नेटवर्क की समस्या नहीं बल्कि आपके आसपास घूम रहे किसी साइबर ठग का डिजिटल जाल हो सकता है. साइबर अपराधी अब एक ऐसा डिवाइस लेकर घूम रहे हैं जो हवा में ही बिना नेटवर्क के आपके मोबाइल नेटवर्क को हाईजैक कर लेता है. आखिर क्या है छोटा सा डिवाइस जो आपके सेफ 5G फोन को असुरक्षित 2G में बदल देता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं...

आपके फोन को हैक करने के लिए अपराधी आपके स्मार्टफोन नेटवर्क को जबरन 2G नेटवर्क पर धकेल देते हैं, जिससे वे आपको बैंक के नाम से फेक मैसेज भेज सकें. ऐसा करने के लिए साइबर अपराधी अब SMS ब्लास्टर या IMSI कैचर नाम के खास डिवाइस की मदद ले रहे हैं. यह डिवाइस असली मोबाइल टावर की तरह काम करता है. जब कोई व्यक्ति इसके लगभग 500 मीटर के दायरे में आता है तो उसका फोन रियल नेटवर्क से हटकर इस फेक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है.

साइबर अपराधी इस प्रक्रिया में फोन को 5G या 4G से जबरन 2G नेटवर्क पर शिफ्ट कर देते हैं. 2G नेटवर्क की सिक्योरिटी काफी कमजोर होती है, जिसका फायदा उठाकर स्कैमर्स फर्जी SMS भेजते हैं. इन मैसेज में मोबाइल नंबर की जगह BANK, बिजली बिल, पानी बिल, INCOME-TAX जैसे नाम दिखते हैं, जिससे लोग इन्हें असली मान लेते हैं. मैसेज में अक्सर डर या लालच देने वाली बातें होती हैं. जैसे-

बैंक अकाउंट ब्लॉक होने की चेतावनी

हजारों रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स की डेट खत्म होने की बात

बिजली कनेक्शन काटने की धमकी

कूरियर डिलीवरी के बहाने लिंक पर क्लिक कराने की कोशिश

घर बैठे कमाई वाली पार्ट-टाइम जॉब का ऑफर

फोन पर आए हुए इन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आपकी बैंक डिटेल्स, पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही OTP आधारित ट्रांजैक्शन भी खतरे में पड़ सकता है.

देशभर में तेजी से फैल रहा है यह फ्रॉड

साल 2025 के दिसंबर में CBI ने नोएडा-दिल्ली और चंडीगढ़ में एक बड़े फर्जी SMS नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. इस गिरोह के पास से हजारों फर्जी SIM कार्ड, सर्वर और USB डिवाइस मिले थे. इसी तरह जनवरी 2026 में हैदराबाद पुलिस ने विदेशी कनेक्शन वाले एक गिरोह को पकड़ा, जिसने नकली ट्रेडिंग ऐप और बैंक अलर्ट के जरिए लोगों से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की. आरोपी भीड़भाड़ वाली जगहों पर SMS ब्लास्टर लेकर फेक मैसेज भेजते थे. इस नेटवर्क के तार कंबोडिया और चीन जैसे देशों से जुड़े बताए गए हैं. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी बताती है कि साल 2024 से 2025 के बीच टेलीकॉम फ्रॉड के मामले लगभग 300% बढ़े हैं.

इस तरह के खतरों से बचने के लिए क्या करें

इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए अपने फोन की सेटिंग में जाकर 2G नेटवर्क को बंद कर दें.

बैंक या सरकारी नाम से आए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले मैसेज को ठीक से पढ़ें और समझें.

जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का ही सहारा लें.

अगर अचानक फोन में 4G/5G गायब होकर सिर्फ 2G दिखने लगे तो सावधान हो जाएं.

