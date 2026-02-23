चीन में 'लकी' और दुनिया में 'स्टेटस सिंबल'! क्यों एप्पल ने प्रो मॉडल्स के लिए चुना सुर्ख लाल रंग? जानें इसके पीछे का मास्टरप्लान

Apple अपने अगले Pro iPhone मॉडल्स के लिए एकदम नया और बोल्ड रेड कलर टेस्ट कर रही है. यह दावा Bloomberg के टेक जर्नलिस्ट Mark Gurman ने किया है. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, रेड कलर को अगले iPhone Pro का सिग्नेचर शेड बनाने की तैयारी चल रही है. हालांकि iPhone 18 Pro के इस साल के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन Apple कई महीने पहले से ही नए फिनिश और कलर ऑप्शन टेस्ट करना शुरू कर देती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पर्पल और ब्राउन जैसे शेड्स की भी चर्चा है, लेकिन हो सकता है ये रेड के अलग-अलग टोन ही हों.

Apple का स्टाइल अब बदलने वाला है?

अब तक Apple के Pro मॉडल्स ज्यादातर सटल और प्रीमियम रंगों में आते रहे हैं, जैसे ग्रेफाइट, सिल्वर या टाइटेनियम फिनिश. अगर इस बार सच में ब्राइट रेड आता है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा. Apple आमतौर पर Pro सीरीज को क्लासिक और प्रोफेशनल लुक देता है. लेकिन Gen Z और यंग यूजर्स के बीच बोल्ड और स्टेटमेंट कलर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में रेड Pro मॉडल एक नया स्टाइल स्टेटमेंट बन सकता है.

चीन मार्केट की बड़ी रणनीति?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा Pro मॉडल्स में “Cosmic Orange” जैसा शेड चीन में काफी चर्चा में रहा. कुछ फैंस ने इसे “Hermès orange” भी कहा. वहां प्रीमियम और अलग दिखने वाले रंग स्टेटस सिंबल माने जाते हैं. रेड कलर खासकर चीन में लकी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में अगर Apple रेड Pro मॉडल लॉन्च करती है, तो यह सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव भी हो सकता है.

पहले भी आ चुका है रेड iPhone

Apple पहले भी रेड iPhone लॉन्च कर चुकी है, लेकिन वह Pro सीरीज में नहीं था. कंपनी की Product Red के साथ पार्टनरशिप के तहत कई मॉडल्स रेड कलर में आए थे. उदाहरण के तौर पर iPhone SE, iPhone 14 और iPhone 14 Plus रेड फिनिश में उपलब्ध रहे. इन मॉडल्स की बिक्री का एक हिस्सा चैरिटी के लिए जाता था. लेकिन Pro लाइनअप में रेड को मेन हाइलाइट कलर बनाना Apple की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव होगा. इसका मतलब होगा कि अब बोल्ड कलर सिर्फ “नॉर्मल” मॉडल्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सबसे प्रीमियम iPhone में भी दिखेंगे.

फोल्डेबल iPhone रहेगा सिंपल?

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक Apple अपने आने वाले फोल्डेबल iPhone के लिए ज्यादा कंजर्वेटिव रंग चुन सकती है. यानी वहां क्लासिक टोन ही देखने को मिल सकते हैं. इससे साफ है कि Apple अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग इमेज बनाना चाहती है. Pro मॉडल को शायद ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाया जाए, जबकि फोल्डेबल को ज्यादा प्रोफेशनल लुक दिया जाए.

क्या सच में आएगा रेड Pro?

फिलहाल यह सब टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए फाइनल लॉन्च तक बदलाव संभव है. लेकिन अगर Apple सच में रेड Pro लाती है, तो यह iPhone डिजाइन में सबसे बड़ा कलर शिफ्ट साबित हो सकता है.