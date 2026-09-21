2 लाख रुपए का iPhone 18 Pro Max और ₹100 का स्क्रीन गार्ड? Apple VP बोले- 'बंद करो iPhone पर टेम्पर्ड ग्लास चिपकाना...'

नया चमचमाता iPhone हाथ में आते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जाहिर है, कवर और टेम्पर्ड ग्लास की दुकान पर भागते हैं. आखिर 1-2 लाख का फोन है, तो डर तो बनता ही है. लेकिन जरा सोचिए, जिस फोन की स्क्रीन को परफेक्ट बनाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंजीनियर्स ने सालों मेहनत की, उस पर हम ₹100-200 वाला ग्लास चिपका देते हैं. Apple के नए Hardware Engineering VP Tom Marieb इसी बात से भड़के हुए हैं. उनका कहना है कि जब वो लोगों को iPhone पर स्क्रीन गार्ड लगाए देखते हैं, तो उनका दिल बैठ जाता है. आइए समझते हैं कि आखिर Apple के बॉस ऐसा क्यों कह रहे हैं और बिना टेम्पर्ड ग्लास के आपका iPhone कितना सुरक्षित है.
हाल ही में TechRadar को दिए एक इंटरव्यू में Apple के VP of Hardware Engineering टॉम मैरीब (Tom Marieb) ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया. टॉम मैरीब वो शख्स हैं जो जॉन टर्नस (John Ternus) के CEO बनने के बाद हार्डवेयर टीम के हेड बने हैं. टॉम का कहना है कि जब भी वो किसी यूजर को अपने iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाए देखते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं (makes my skin crawl). उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी टीम दिन-रात मेहनत करके बिना किसी एक्स्ट्रा गार्ड के दुनिया की सबसे खूबसूरत और मजबूत डिस्प्ले तैयार करती है.
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर Apple के बड़े अफसर को टेम्पर्ड ग्लास से इतनी नफरत क्यों है? टॉम मैरीब के मुताबिक, इसके पीछे सालों की रिसर्च और साइंस छुपा है. Apple ने अपने लेटेस्ट iPhones के लिए Ceramic Shield 2 टेक्नोलॉजी डेवलप की है. इसे सबसे पहले iPhone 17 सीरीज के साथ लाया गया था और अब नए iPhone 18 Pro मॉडल के साथ-साथ फोल्डेबल फोन iPhone Duo की बाहरी स्क्रीन पर भी इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि Ceramic Shield 2 पुराने iPhones (जैसे iPhone 16) के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्क्रैच-रजिस्टेंट है.
टॉम मैरीब ने बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि कांच को मजबूत बनाना इतना आसान नहीं होता. अगर आप स्क्रीन को सिर्फ स्क्रैच-प्रूफ (Scratch Resistance) बनाएंगे, तो उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं अगर आप उसे गिरने पर टूटने से बचाएंगे, तो उस पर आसानी से खरोंच आ सकती हैं. Apple के इंजीनियर्स ने Ceramic Shield 2 के जरिए इन दोनों चीजों के बीच एक जबर्दस्त बैलेंस बनाया है. यानी यह स्क्रीन आसानी से स्क्रैच भी नहीं खाती और रोजमर्रा के इस्तेमाल में उंगलियों के घिसने से भी खराब नहीं होती.
Apple अपनी स्क्रीन को लैब के पुराने ढर्रे पर टेस्ट नहीं करता. टॉम ने बताया कि उनकी टीम यह देखती है कि लोग रियल लाइफ में फोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं. जेब में चाबियों के साथ फोन रखना, सिक्कों से घिसना या फोन को बार-बार टेबल पर उल्टा रखना - इन सब चीजों को ध्यान में रखकर टेस्ट बनाए जाते हैं. Apple के इंजीनियर्स टेस्टिंग साइकिल में महज दो हफ्तों के अंदर फोन के 5 साल पुराने होने जैसी कंडीशन सिम्युलेट कर लेते हैं. जब इतनी तगड़ी टेस्टिंग के बाद फोन आपकी हथेली में पहुंचता है, तो उस पर अलग से प्लास्टिक या ग्लास चिपकाना स्क्रीन की ब्यूटी को खराब करने जैसा है.
अगर आप ₹100-₹200 वाला सस्ता टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है.
डिस्प्ले की क्लेरिटी कम होना: iPhone की सुपर रेटिना डिस्प्ले का कलर्स और शार्पनेस गार्ड की वजह से दबता है.
टच रिस्पॉन्स धीमा होना: गेमिंग या फास्ट टाइपिंग के दौरान लो-क्वालिटी ग्लास की वजह से टच में देरी महसूस होती है.
फिंगरप्रिंट और दाग: सस्ते गार्ड पर बहुत जल्दी तेल और फिंगरप्रिंट छप जाते हैं.
रिफ्लेक्शन बढ़ना: धूप में फोन इस्तेमाल करते वक्त स्क्रीनगार्ड रोशनी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है.
Apple भले ही यह दावा करे कि उनकी स्क्रीन सबसे मजबूत है, लेकिन भारतीय यूजर्स का डर भी अपनी जगह जायज है. अगर फोन हाथ से गिरकर कंक्रीट पर सीधा मुंह के बल गिरा, तो स्क्रीन टूटने का चांस हमेशा बना रहता है. ऐसे में अगर आप बहुत बेफिक्र इंसान हैं और फोन बार-बार गिराते हैं, तो सुरक्षा के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाना गलत नहीं है. लेकिन अगर आप फोन को संभालकर रखते हैं और बेस्ट विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो बिना स्क्रीन गार्ड के iPhone चलाने का मज़ा ही अलग है.
यह पूरी बहस ऐसे वक्त में छिड़ी है जब Apple ने हाल ही में भारत में अपनी फ्लैगशिप iPhone 18 Pro सीरीज बेचना शुरू किया है. इस नए फोन में वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा और बड़ी वेपर कूलिंग चैंबर जैसी टेक्नोलॉजी दी गई है. भारत में Apple Stores के बाहर फैंस की लंबी लाइनें देखी गईं. प्राइसिंग की बात करें तो भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है, जबकि iPhone 18 Pro Max आपको ₹1,79,900 में मिलेगा. इसके अलावा Apple का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo भी अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाला है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है. अब इतने महंगे फोन पर स्क्रीन गार्ड लगाना है या Apple के हार्डवेयर चीफ की सलाह माननी है, यह फैसला आपका है.