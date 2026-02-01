Apple ने Anthropic को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? Siri के लिए चुना Google का साथ, जानिए क्या रही वजह

Apple अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. कंपनी अपनी वॉयस असिस्टेंट सिरी को और स्मार्ट बनाना चाह रही है. कंपनी चाहती है कि Siri अब अलार्म लगाने और मौसम की जानकारी देने से आगे बढ़ कर यूजर की बातों को और भी ज्यादा गहराई से समझ सके. इसलिए Apple ने एक बड़े AI मॉडल और अपने Siri के बीच समझौता किया है.पहले एप्पल अपनी वॉयस असिस्टेंट सिरी को और स्मार्ट बनाने के लिए 'एंथ्रोपिक' (Anthropic) के धांसू एआई मॉडल 'क्लाउड' (Claude) का इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा था. लेकिन ऐन मौके पर यह डील गूगल के 'जेमिनी' (Gemini) से हो गई.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

कंपनी का मानना था कि आज के समय में लोग अपने डिवाइस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं. AI का क्रेज जैसे-जैसे बढ़ रहा है, इसमें और तेजी आ रही है. लोग अब चाहते हैं कि उनका फोन या अन्य डिवाइस अब उनके इशारों पर काम करे साथ ही उनके पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे. नया AI सिस्टम Siri को यही क्षमता देगा. इससे बातचीत ज्यादा नेचुरल लगेगी और काम जल्दी पूरे होंगे.

कैसे बिगड़ा एंथ्रोपिक का खेल?

रिपोर्ट्स की माने तो Apple ने Siri में AI के लिए पहले Anthropic के धांसू एआई मॉडल क्लाउड से डील कर रहा था.लेकिन पैसो के चक्कर में वहां पेंच फंस गया. कंपनी ने एप्पल से सालाना कई अरब डॉलर की मांग की थी. इतना ही नहीं, उनकी शर्त थी कि यह फीस अगले तीन सालों तक हर साल दोगुनी होगी. Apple को यह घाटे का सौदा लगा. एंथ्रोपिक की इस 'भारी-भरकम' डिमांड ने उसे रेस से बाहर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- डिब्बे से निकलकर खुद चलने लगे इंसानी रोबोट्स! चीन की 'रोबोट आर्मी' ने किया हैरान

गूगल का 'जेमिनी' क्यों बना पहली पसंद?

Apple ने आखिर गूगल के साथ ही हाथ क्यों मिलाया? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे है. हालांकि, इसका सबसे बड़ा कारण सस्ता सौदा बताया जा रहा है. गूगल के साथ यह डील सालाना लगभग 1 बिलियन डॉलर (करीब 8,300 करोड़ रुपये) की बताई जा रही है, जो एंथ्रोपिक की डिमांड से काफी कम है. इसके साथ एप्पल और गूगल के बीच सर्च इंजन को लेकर सालों पुरानी पार्टनरशिप भी है. ऐसे में गूगल को एप्पल की नई टेक्नोलॉजी के लिए तालमेल बिठाना आसान था. साथ ही गूगल का 'जेमिनी 3' मॉडल डेटा प्रोसेसिंग, प्लानिंग और यूजर के सवालों के जवाब देने में फिलहाल काफी एडवांस माना जा रहा है. यही कारण है कि Apple ने अपने Siri के लिए 'जेमिनी' को पसंद किया.

क्या 'क्लाउड' पूरी तरह बाहर हो गया?

ऐसा नहीं है कि क्लाउड पूरी तरह से बाहर हो गया है. मजे की बात यह है कि एप्पल अपने इंटरनल काम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अभी भी एंथ्रोपिक के 'क्लाउड' मॉडल का जमकर इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन जहां बात आम जनता तक सिरी पहुंचाने की आई, वहां गूगल बाजी मार ले गया है.

यूजर्स को कब दिखेगा असर?

आने वाले अपडेट्स में यह बदलाव धीरे-धीरे यूजर्स को दिखाई दे सकता है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम Apple को AI की रेस में मजबूती देगा. इन नए अपडेट के बाद Siri को पहले से ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकेगा. अगर आम भाषा में कहें तो अब जेमिनी Apple के Siri का नया 'दिमाग' होने वाला है.

यूजर को क्या मिलेगा?

अब जब सिरी के पीछे 'जेमिनी' का दिमाग होगा, तो आपका आईफोन पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो जाएगा. सिरी अब केवल अलार्म लगाने या गाना बजाने तक सीमित नहीं रहेगी. वह आपके लिए ईमेल लिखेगी, लंबी रिपोर्ट्स को छोटा (Summarize) करेगी और आपके हर रोज के कामों की प्लानिंग भी करेगी. एप्पल ने साफ किया है कि भले ही सिरी के पीछे 'जेमिनी' का दिमाग हो लेकिन डेटा एप्पल के अपने 'प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट' पर प्रोसेस होगा. इसका मतलब आपकी बातें गूगल के पास नहीं जाएंगी. कंपनी लोगों की प्राइवेसी के साथ कोई भी समझौता नगीं करने वाली है.

यह भी पढ़ें:- अब AI चैटबॉट संभालेगा मंगल मिशन! NASA ने Claude AI की मदद से Space में रचा इतिहास...