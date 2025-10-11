Advertisement
WhatsApp को कड़ी टक्कर देने वाला Arattai क्यों है खास? 5 कारण जो इसे बनाते हैं परफेक्ट, 1 कमी भी जानिए

WhatsApp Vs Arattai: भारत का अपना स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai इन दिनों खूब चर्चा में है. WhatsApp को कड़ी टक्कर देने वाले इस स्वदेशी ऐप में वीडियो कॉल, सेफ नोट्स, और जीरो एड जैसी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. लेकिन क्या यह आपकी प्राइवेसी के लिए पूरी तरह सेफ है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं 5 ऐसे कारण जो इसे इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं साथ ही 1 कारण ऐसा भी जानेंगे जिससे सावधान रहने की जरूरत है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp Vs Arattai: अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं आपने भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) का नाम जरूर सुना होगा. यह ऐप भारत में बना WhatsApp के विकल्प के रूप में लगातार चर्चा में बना हुआ है. Zoho के सीईओ श्रीधर वेम्बु खुद लोगों से इसे सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए आजमाने की अपील कर रहे हैं. हाल ही में एक बड़े अपडेट के बाद अरट्टई फुल-फीचर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है. यह भारतीय यूजर्स को देश में बने सॉल्यूशन पर भरोसा करने के लिए भी प्रेरित करता है. हालांकि, टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन न होने के कारण इस पर प्राइवेसी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठते हैं. लेकिन Zoho ने जल्द ही एक नए अपडेट में E2E एन्क्रिप्शन लाने का वादा किया है.

आइए अब जानते हैं Arattai को इस्तेमाल करने के 5 प्रमुख कारण और इसे इग्नोर करने का 1 बड़ा कारण

पहले जानिए अरट्टई यूज करने के 5 बड़े कारण 

मीटिंग्स फीचर
Arattai में मीटिंग्स नाम का एक डेडिकेटेड फीचर मिलता है, जो इसे वॉट्सऐप के नार्मल वीडियो कॉलिंग से अलग बनाता है. यह जूम (Zoom) या गूगल मीट (Google Meet) जैसे प्लेटफॉर्म की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देता है. यूजर्स ऐप के निचले डॉक से ही तुरंत मीटिंग शुरू कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं या बाद के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं. यह एक ऐसा फीचर है जो किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप्स में नहीं मिलता है.  

पॉकेट फीचर
Zoho के इस मैसेजिंग ऐप में यूजर्स को पॉकेट नाम से भी एक फीचर मिलता है. जहां आप अपने प्राइवेट नोट्स, इमेज, वीडियो और रिमाइंडर को सेव कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां आपको एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड भी मिलता है. यानी यहां सेव किए जाने वाला मैटर पूरी तरह से सेफ रहेगा. Arattai  का यह फीचर वॉट्सऐप के खुद को मैसेज करने जैसे फीचर से अलग है और पूरी तरह से सेफ है.

Strict No-AI पॉलिसी

मेटा (Meta) जैसी टेक कंपनियों से एकदम उल्टा Arattai में कोई AI टूल्स नहीं हैं. कंपनी यह फैसला यूजर एक्सपीरियंस को सिंपल बनाए रखता है और यूजर्स को ऑटोमैटेड सुझाव या AI-आधारित चैट से बचाता है.

जीरो Ads
Zoho के फाउंडर का कहना है कि Arattai  में कभी भी Ads नहीं दिखेंगे. यह प्राइवेसी को लेकर यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस प्वाइंट है. कंपनी यह भी तय करती है कि यूजर डेटा किसी बिजनेस के कामों के लिए यूज न हो.

मेंशंस फीचर
Arattai ऐफ में यूजर्स को मेंशंस नाम का भी एक फीचर मिलता है. जो स्लैक जैसी प्रोफेशनल ऐप्स से लिया गया है. यह उन सभी मैसेज को एक जगह इकट्ठा करता है जिनमें आपको टैग किया गया हो. इससे जरूरी नोटिफिकेशन्स ट्रैक करना आसान हो जाता है और बातचीत में शामिल रहना भी. इस फीचर की सहायता से आप ग्रुप की लंबी चैट में से बिना लंबी बातें पढ़ें अपने से जुड़ी चैट जान सकते हैं. 

अरट्टई इस्तेमाल न करने का 1 कारण
हालांकि अरट्टई में मिलने वाले फीचर्स बहुत ही शानदार है. लेकिन यूजर्स की यह शिकायत है कि इस ऐप में E2E एन्क्रिप्शन टेक्स्ट मैसेजिंग में अभी नहीं मिलता है. इससे बहुत से यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरा बताते हैं. हालांकि कंपनी का कहना है कि जल्द ही टेक्सट मैसेजिंग में भी E2E एन्क्रिप्शन फीचर मिलने लगेगा.

