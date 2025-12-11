127000 से क्यों आ रहे हैं SMS? क्या ये फ्रॉड है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे

Advertisement
आने वाले दिनों में आपको ‘127000’ नंबर से खास SMS मिलने शुरू हो जाएंगे. यह कोई प्रचार या फ्रॉड मैसेज नहीं है, बल्कि TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) और RBI (Reserve Bank of India) द्वारा शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:47 AM IST
अगर आप भारत में कोई भी मोबाइल कनेक्शन- जैसे Jio, Airtel, Vodafone Idea या BSNL- यूज करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको ‘127000’ नंबर से खास SMS मिलने शुरू हो जाएंगे. यह कोई प्रचार या फ्रॉड मैसेज नहीं है, बल्कि TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) और RBI (Reserve Bank of India) द्वारा शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट का नाम है Digital Consent Acquisition (DCA). इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप बैंक या अन्य कंपनियों से मिलने वाले प्रमोशनल मैसेज पर अपनी अनुमति (consent) को डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकें. यानी यह सिस्टम आपको पूरी कंट्रोल देता है कि आप किन कंपनियों से मैसेज पाना चाहते हैं और किनसे नहीं.

यह समस्या क्यों खड़ी हुई?
अब तक के नियम (2018 के रेगुलेशन) के मुताबिक ग्राहक प्रमोशनल मैसेज और कॉल्स को ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं. कंपनियों को आपकी मंजूरी का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होता है. लेकिन बड़ी दिक्कत यह थी कि कई यूजर ने बैंक या अन्य संस्थानों को कागज (paper form) पर प्रमोशनल मैसेज की अनुमति दे रखी थी. बाद में जब लोग इन मैसेज को बंद करना चाहते हैं, तो इस कागजी अनुमति को रद्द करना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या का हल निकालने के लिए TRAI और RBI ने मिलकर यह पायलट चलाया है. इसके तहत बैंक पुराने पेपर-बेस्ड कंसेंट को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं. इस डिजिटल पोर्टल के जरिए ग्राहक आसानी से पुरानी अनुमतियों को रिवोक यानी बंद कर सकेंगे.

127000 से आने वाले SMS में क्या होता है?
इस SMS में आमतौर पर दो चीजें होती हैं- एक सामान्य अलर्ट मैसेज और एक सुरक्षित लिंक. यह लिंक आपको सीधे एक आधिकारिक वेबपेज पर ले जाता है जिसे Consent Management Page कहा जाता है. इस पेज पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी कौन-कौन सी पुरानी अनुमतियां बैंकों ने अपलोड की हैं. यानी अगर आपने किसी बैंक को पहले किसी फॉर्म में प्रमोशनल SMS भेजने की अनुमति दी थी, तो वह यहां दिखाई देगी. आप चाहें तो इन अनुमतियों को जारी रख सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह बंद कर सकते हैं. यह उन सभी जिम्मेदारियों को आसान बना देता है जो पहले कागजी फॉर्म की वजह से जटिल हो गई थीं.

सुरक्षा से जुड़े जरूरी तथ्य
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस SMS पर कार्रवाई करना पूरी तरह वैकल्पिक है. यानी अगर आप चाहें तो कुछ न करें- यह कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है. दूसरी अहम चीज- आपकी सुरक्षा. इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की निजी या बैंकिंग जानकारी नहीं मांगी जाती. इसलिए केवल उसी लिंक पर क्लिक करें जो 127000 नंबर से आया हो. अगर आपको यह SMS नहीं मिलता, तो भी चिंता की कोई बात नहीं. यह अभी एक छोटा सा टेस्ट प्रोजेक्ट है जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा.

इस टेस्ट में कौन-कौन शामिल हैं?
इस पायलट में देश के 9 Telecom Service Providers और 11 बड़े बैंक शामिल हैं. बैंकों में SBI, PNB, Axis Bank, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Indian Overseas Bank और Punjab & Sind Bank शामिल हैं. इन सभी बैंकों ने अपने पुराने पेपर कंसेंट को पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है, ताकि ग्राहक बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी अनुमतियों को मैनेज कर सकें.

यह कदम क्यों जरूरी है?
डिजिटल कंसेंट सिस्टम आने से ग्राहकों को प्रमोशनल मैसेज पर पूरा कंट्रोल मिलता है. इससे स्पैम कम होगा और यूजर अपनी पसंद के अनुसार मैसेज को रोक या जारी रख पाएंगे. यह रस्सी-कागज वाले पुराने सिस्टम को खत्म करके आधुनिक, आसान और सुरक्षित समाधान देता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

