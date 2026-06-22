सोचिए कि आप जिस शहर या गाँव में बरसों से शांति से रह रहे हों, वहां अचानक दुनिया के सबसे अमीर इंसान आकर बसने लगें और आपके घरों की कीमतें इतनी बढ़ा दें कि आपको खुद अपना घर छोड़ना पड़े. ऐसा ही कुछ हो रहा है अमेरिका के नेवादा में स्थित बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाके 'इनक्लाइन विलेज' में.
कैलिफोर्निया के भारी-भरकम टैक्स से बचने के लिए दुनिया के बड़े-बड़े टेक अरबपतियों ने इस शांत इलाके को अपना 'बिलियनेयर बंकर' (सुरक्षित ठिकाना) बना लिया है. लेकिन इन रईसों की एंट्री से यहां के स्थानीय लोग बेहद दुखी और परेशान हैं.
लेक ताहो के किनारे बसे करीब 9300 आबादी वाले इस खूबसूरत शहर इनक्लाइन विलेज को कभी आम लोगों के बजट वाला इलाका माना जाता था. लेकिन टेक जगत के 'व्हेल्स' यानी महा-अमीर लोगों के आने के बाद इसका नाम अब 'इनकम विलेज' पड़ गया है. यहां के पुराने निवासियों का कहना है कि 1975 के आसपास यह जगह बहुत सस्ती हुआ करती थी. लेकिन अब यहां इतने अरबपति आ चुके हैं कि उन्होंने पहले से रह रहे करोड़पतियों को भी यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया है.
इस इलाके की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है कि यहां प्रॉपर्टी के दाम में भयंकर विस्फोट हुआ है. साल 2025 की पहली तिमाही में जहां यहां घरों की कुल बिक्री महज 30.6 मिलियन डॉलर थी, वहीं साल 2026 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा सात गुना से ज्यादा बढ़कर 232 मिलियन डॉलर (करीब 1900 करोड़ रुपये) पार कर गया. आम इंसान तो अब यहां जमीन खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता.
इस छोटे से पहाड़ी शहर में दुनिया के सबसे बड़े चेहरों ने अपने पैर जमा लिए हैं. ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन ने यहां जंगलों के बीच एक बहुत बड़ा महलनुमा एस्टेट बनाया है. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के इन्वेस्टर स्टीव जुरवेटसन ने यहां करीब 125 मिलियन डॉलर (1000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का एक कंपाउंड खरीदा है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके अलावा गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने भी यहां 42 मिलियन डॉलर का बंगला लिया है.
इन अरबपतियों के नेवादा भागने के पीछे की असली वजह कोई प्राकृतिक खूबसूरती नहीं बल्कि टैक्स की चोरी है. दरअसल कैलिफोर्निया में नवंबर 2026 में 'बिलियनेयर टैक्स एक्ट' पर वोटिंग होने वाली है. इस नए कानून के तहत कैलिफोर्निया के करीब 200 अरबपतियों पर 5% का वन-टाइम वेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. इस भारी टैक्स से बचने के लिए इन अरबपतियों को 1 जनवरी 2026 तक दूसरे राज्य की नागरिकता लेने की डेडलाइन दी गई थी.
टैक्स बचाने के चक्कर में पीटर थिएल, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जैसे छह बड़े अरबपतियों ने कैलिफोर्निया को लात मार दी और नेवादा आ गए क्योंकि नेवादा में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता. इन अमीरों के आने से स्थानीय लोग बेहद नाखुश हैं क्योंकि उनके लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं और उनके पुरखों की जमीन अब एआई और टेक कंपनियों के मालिकों के आलीशान बंकरों में तब्दील हो रही है.