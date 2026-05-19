अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरबपति सेलेब्रिटीज ने फेंक दिए अपने महंगे Airpods? वजह जान माथा पीट लेंगे

एक समय ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया सिर्फ Bluetooth Earbuds और Wireless Audio Gadgets ही इस्तेमाल करेगी. लेकिन 2026 में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है. लंबे समय तक पुराने माने जाने वाले Wired Earphones अब फिर से लोगों की पसंद बन रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीज जैसे Drake, Zendaya और Harry Styles तक को Wired Earphones इस्तेमाल करते देखा गया है. सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले लोग और युवा यूजर्स भी अब फिर से तार वाले ईयरफोन खरीद रहे हैं. टेक क्रिएटर Arun Maini ने हाल ही में इस ट्रेंड पर वीडियो बनाया, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई कि क्या Wired Audio फिर से “कूल” बन चुका है.

सिर्फ Nostalgia नहीं, Practicality भी वजह

Wired Earphones की वापसी केवल पुरानी यादों की वजह से नहीं हो रही. 2026 के शुरुआती महीनों में इनकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है. कई लोग अब Wireless Buds की तुलना में Wired Earphones को ज्यादा आसान और भरोसेमंद मान रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बैटरी खत्म होने की टेंशन नहीं होती. इन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी कम रहती है. कई यूजर्स का मानना है कि Wired Earphones की साउंड क्वालिटी अभी भी बेहतर महसूस होती है, खासकर म्यूजिक लवर्स के लिए. इसके अलावा कीमत भी एक बड़ा कारण है. जहां अच्छे Wireless Earbuds काफी महंगे आते हैं, वहीं Wired Earphones कम दाम में अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस दे देते हैं.

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In case you've ever wondered why everyone's wearing wired earphones now... pic.twitter.com/1lZMH8HNnQ — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 12, 2026

Fashion Statement बन गए हैं तार वाले Earphones

अब Wired Earphones सिर्फ एक गैजेट नहीं रहे, बल्कि फैशन एक्सेसरी बन चुके हैं. सोशल मीडिया और पापाराजी तस्वीरों में जब बड़े सितारे इन्हें इस्तेमाल करते दिखाई दिए, तो युवाओं के बीच इनका क्रेज तेजी से बढ़ा. भारत में भी Shahid Kapoor, Tiger Shroff और Neha Sharma जैसे सितारों को Wired Earphones के साथ देखा गया है. इससे यह ट्रेंड भारतीय युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है. आज के समय में जब लगभग हर व्यक्ति के कानों में एक जैसे Wireless Buds दिखाई देते हैं, तब Wired Earphones इस्तेमाल करना खुद को अलग दिखाने का तरीका बन गया है.

Gen Z को क्यों पसंद आ रहा Retro Style?

Gen Z के बीच पिछले कुछ समय से Y2K और Retro Culture का क्रेज बढ़ा है. पुराने Flip Phones, Film Cameras और Vinyl Records फिर से पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं. इसी लिस्ट में अब Wired Earphones भी शामिल हो गए हैं. कई युवा इन्हें “Retro Cool” मान रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक स्टाइल और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है. कुछ लोग Bluetooth Exposure, बैटरी पर निर्भरता और कनेक्शन से जुड़ी दिक्कतों को लेकर भी चिंता जताते हैं. हालांकि इन मुद्दों पर ऑनलाइन बहस जारी है, लेकिन इससे Wired Alternatives में लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ी है.

Simple Technology की तरफ लौट रहे लोग

यह ट्रेंड एक बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करता है. आज की दुनिया लगातार नए Smart Gadgets और अपग्रेड्स से भरी हुई है. ऐसे में कई लोग अब ऐसी टेक्नोलॉजी पसंद कर रहे हैं जो आसान हो और बिना झंझट के काम करे. इसलिए अगर अब आपको सड़क पर कोई व्यक्ति जेब से लटकते Earphone Wires के साथ दिखाई दे, तो जरूरी नहीं कि वह Wireless Buds खरीद नहीं सकता. हो सकता है कि वह 2026 के सबसे चर्चित Tech Fashion Trends में से एक को फॉलो कर रहा हो.