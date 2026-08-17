'अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी नहीं सोया!' Billionaire Bryan Johnson ने खोला अलग सोने का सबसे बड़ा राज

आज के समय में कपल्स का एक साथ एक ही बेड पर सोना बहुत आम माना जाता है. लेकिन अपनी उम्र को कम करने और लंबा जीवन जीने का दावा करने वाले टेक बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन का सोचना बिल्कुल अलग है. ब्रायन जॉनसन का कहना है कि वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी एक बेड पर नहीं सोए. वे दोनों अलग-अलग कमरों और अलग-अलग घरों में सोते हैं. उनका मानना है कि बेहतर नींद और अच्छी सेहत के लिए अलग सोना बहुत जरूरी है.
ब्रायन जॉनसन अपनी फिटनेस और लंबी उम्र से जुड़े प्रयोगों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि पार्टनर के साथ सोने से आपकी नींद पर गहरा असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि अच्छी नींद के बिना शरीर को सही तरीके से रीसेट करना नामुमकिन है. इसी वजह से उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न सोने का फैसला लिया.
ब्रायन जॉनसन ने अपनी पोस्ट में कुछ वैज्ञानिक रिसर्च का हवाला दिया. एक स्टडी में 55 जोड़ों पर रिसर्च की गई थी. इस रिसर्च में पाया गया कि पार्टनर के साथ सोने पर एक इंसान रात में कम से कम 6 बार अपनी नींद से जागता है. बार-बार नींद टूटने से शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता.
हालांकि ब्रायन ने यह भी बताया कि विज्ञान इस विषय पर दो हिस्सों में बटा हुआ है. 12 जोड़ों पर की गई एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि पार्टनर के साथ सोने से REM यानी गहरी नींद 10% तक बढ़ जाती है. इसके अलावा कपल्स के बीच स्लीप-स्टेज सिंक्रोनाइजेशन भी बेहतर होता है. यानी दोनों की नींद का पैटर्न एक जैसा होने लगता है.
स्टडी के आंकड़े यह भी बताते हैं कि पार्टनर के साथ सोने का असर जेंडर के हिसाब से अलग होता है. रिसर्च के मुताबिक जब महिलाएं अपने पार्टनर के साथ सोती हैं तो उनकी नींद की क्वालिटी खराब होती है. इसके उल्टे पुरुषों ने बताया कि पार्टनर के पास होने पर उन्हें ज्यादा अच्छी नींद आती है.
1000 अडल्ट कपल्स पर किए गए एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना कि साथ सोने से डिप्रेशन कम होता है और दिमागी सेहत अच्छी रहती है. हालांकि ब्रायन का कहना है कि यह सर्वे लोगों के खुद के अनुभव पर आधारित था. इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो लोग पहले से खुश और सेहतमंद हैं वे साथ सोना ज्यादा पसंद करते हैं.
ब्रायन जॉनसन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा कि अच्छी नींद आपको एक बेहतर पार्टनर बनाती है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर लंबे समय तक जीना ही मकसद है तो पार्टनर के बिना रहना ही बेहतर है.