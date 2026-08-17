Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी नहीं सोया! Billionaire Bryan Johnson ने खोला अलग सोने का सबसे बड़ा राज

'अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी नहीं सोया!' Billionaire Bryan Johnson ने खोला अलग सोने का सबसे बड़ा राज

क्या आप जानते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ एक ही बेड पर सोना आपकी नींद और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? जाने-माने लोंगेविटी एक्सपर्ट और बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन ने खुलासा किया है कि वे कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोए. जानिए इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह और सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 17, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:56 AM IST
'अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी नहीं सोया!' Billionaire Bryan Johnson ने खोला अलग सोने का सबसे बड़ा राज
Image Credit: ब्रायन जॉनसन अपनी फिटनेस और लंबी उम्र से जुड़े प्रयोगों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत पर करें मंगल दोष से मुक्ति के उपाय, होगा शीघ्र विवाह
2
3
4
5