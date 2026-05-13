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Hindi Newsटेकफैशन की दुनिया में चीनी दोस्त बने दुश्मन! Amazon और H&M को पीछे छोड़ने वाले अब आपस में भिड़े, Shein vs Temu की लड़ाई में खुला बड़ा राज

फैशन की दुनिया में चीनी दोस्त बने 'दुश्मन'! Amazon और H&M को पीछे छोड़ने वाले अब आपस में भिड़े, Shein vs Temu की लड़ाई में खुला बड़ा राज

Shein का कहना है कि Temu ने उसकी वेबसाइट पर मौजूद हजारों तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उन्हीं डिजाइन के कपड़ों की कॉपी बेचकर फायदा उठाने की कोशिश की. कंपनी ने इसे “industrial scale” यानी बड़े स्तर पर किया गया कॉपीराइट उल्लंघन बताया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 13, 2026, 07:51 AM IST
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Shein ने अपनी सबसे बड़ी घरेलू प्रतिद्वंद्वी Temu के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाया है.
Shein ने अपनी सबसे बड़ी घरेलू प्रतिद्वंद्वी Temu के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाया है.

चीन की मशहूर ऑनलाइन फैशन कंपनी Shein ने अपनी सबसे बड़ी घरेलू प्रतिद्वंद्वी Temu के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाया है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक Shein ने लंदन हाई कोर्ट में Temu पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है. Shein का कहना है कि Temu ने उसकी वेबसाइट पर मौजूद हजारों तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उन्हीं डिजाइन के कपड़ों की कॉपी बेचकर फायदा उठाने की कोशिश की. कंपनी ने इसे “industrial scale” यानी बड़े स्तर पर किया गया कॉपीराइट उल्लंघन बताया है. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब चीनी fast-fashion कंपनियां दुनियाभर के बड़े ब्रांड्स के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं.

Temu ने आरोपों को नकारा

Temu ने Shein के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कंपनी ने उल्टा Shein के खिलाफ counterclaim भी दायर किया है. Temu का कहना है कि Shein इस मुकदमे का इस्तेमाल बाजार में प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, Shein द्वारा कोर्ट से injunction मिलने के बाद Temu को हजारों प्रोडक्ट लिस्टिंग हटानी पड़ी थीं. अब Temu इसी वजह से हर्जाने की मांग कर रही है. इतना ही नहीं, Temu ने Shein पर यह आरोप भी लगाया है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को exclusive agreements के जरिए बांधकर competition law का उल्लंघन कर रही है. इस हिस्से की सुनवाई अगले साल हो सकती है.

Zara और H&M के लिए बनी चुनौती

पिछले कुछ वर्षों में Shein और Temu जैसी चीनी कंपनियों ने global fashion market में तेजी से अपनी पकड़ बनाई है. बेहद कम कीमत और तेजी से बदलते फैशन ट्रेंड्स के कारण ये कंपनियां युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गई हैं. इन कंपनियों की वजह से Zara और H&M जैसे बड़े फैशन ब्रांड्स पर भी दबाव बढ़ा है. Zara की parent company Inditex ने हाल ही में अपनी रणनीति बदलते हुए Lefties ब्रांड का विस्तार शुरू किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Lefties में 20 यूरो से कम कीमत वाली jeans और 10 यूरो से कम कीमत वाले dresses और handbags बेचे जा रहे हैं. इसका मकसद सस्ते fashion market में Shein और Temu को टक्कर देना है.

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Amazon ने भी बदली अपनी रणनीति

सिर्फ Zara और H&M ही नहीं, बल्कि Amazon भी अब इन चीनी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से ले रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार Amazon ने भी कम कीमत वाले online stores लॉन्च करने की योजना बनाई है ताकि Temu और Shein जैसी discount websites को चुनौती दी जा सके. बताया जा रहा है कि Amazon अपने merchants के लिए price caps तय करेगा ताकि प्रोडक्ट्स बेहद कम कीमत में बेचे जा सकें. इसके अलावा कंपनी चीन के Guangdong स्थित facility से सीधे अमेरिकी ग्राहकों को सामान भेज रही है. यह कदम दिखाता है कि सस्ते ऑनलाइन fashion market में प्रतिस्पर्धा कितनी तेज हो चुकी है.

क्यों खास हैं Shein और Temu?

Shein और Temu की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम कीमत और तेज सप्लाई चेन है. ये कंपनियां सोशल मीडिया ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ती हैं और बेहद कम समय में नए डिजाइन मार्केट में उतार देती हैं. युवा ग्राहक खासतौर पर इन प्लेटफॉर्म्स को पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहां trendy fashion products बहुत कम दाम में मिल जाते हैं. यही वजह है कि traditional fashion brands को अपनी pricing और business strategy बदलनी पड़ रही है. हालांकि इन कंपनियों पर लगातार कई सवाल भी उठते रहे हैं, जिनमें कॉपीराइट उल्लंघन, product quality और regulatory scrutiny शामिल हैं. अब Shein और Temu के बीच शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई आने वाले समय में global fast-fashion industry की दिशा तय कर सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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