समंदर में छिड़ी 'सैटेलाइट वॉर'! आखिर क्यों स्टारलिंक का नाम सुनते ही लाल हो रहा है चीन? बोला- इसे बंद करो...

चीन ने अपने समुद्री इलाकों में Starlink इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने एक विदेशी जहाज पर कार्रवाई की है, क्योंकि वह चीन के पानी में अवैध रूप से Starlink का इस्तेमाल कर रहा था. यह कदम इस बात का संकेत है कि चीन अब अपने क्षेत्र में बिना अनुमति सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स के इस्तेमाल को लेकर नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है.

Starlink चीन में क्यों बैन है

Elon Musk की कंपनी SpaceX द्वारा दी जाने वाली Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चीन में पूरी तरह बैन है. चीनी सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है. रिपोर्ट के अनुसार, SpaceX को चीन में काम करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. यही वजह है कि जिन जहाजों में Starlink टर्मिनल लगे होते हैं, उन्हें चीन की सीमा में घुसते ही इसका इस्तेमाल बंद करना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो कार्रवाई हो सकती है.

चीन ने कहां खींची है रेगुलेटर रेड लाइन

चीन के सख्त नियम उसके टेलीकॉम कानूनों से जुड़े हैं. इन कानूनों के तहत किसी भी विदेशी कंपनी को देश में बुनियादी टेलीकॉम सेवाएं देने की इजाजत नहीं है. इसमें सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं भी शामिल हैं. इसके अलावा, चीन में होने वाला हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन घरेलू गेटवे के जरिए ही जाना चाहिए. किसी भी व्यक्ति या कंपनी को रेडियो डिवाइस या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने से पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी है. Starlink इन नियमों के दायरे में फिट नहीं बैठता, इसलिए इसे अवैध माना जाता है.

सुरक्षा को लेकर चीन की सबसे बड़ी चिंता

चीनी रिसर्चर्स का मानना है कि Starlink चीन सरकार और उसके रणनीतिक हितों के लिए बड़ा खतरा है. एपी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि Starlink का डेटा विदेशी गेटवे के जरिए रूट होता है, न कि चीन के घरेलू नेटवर्क से. इससे चीन को यह डर है कि संवेदनशील जानकारी देश के बाहर जा सकती है. 2023 में चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में भी कहा गया था कि अमेरिका Starlink तकनीक को अपने सैन्य स्पेस सिस्टम में शामिल कर रहा है. इसी वजह से कई देश इसे न्यूक्लियर, स्पेस और साइबर सुरक्षा के लिहाज से खतरे के रूप में देखने लगे हैं.

Starlink की बढ़ती ताकत और चीन की चुनौती

Starlink आज 140 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं देने का दावा करता है. इसी साल जून में इसे भारत में भी ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला, जहां पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं. ऐसे में चीन नहीं चाहता कि वह SpaceX के सैटेलाइट नेटवर्क पर किसी भी तरह से निर्भर हो जाए. यही कारण है कि वह Starlink के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहा है.

Starlink का मुकाबला करने की चीन की तैयारी

चीन सिर्फ नियम बनाकर ही नहीं, बल्कि तकनीकी मोर्चे पर भी Starlink को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है. SpaceX अपने Falcon 9 रॉकेट के जरिए बार-बार सैटेलाइट लॉन्च करता है, जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं. चीन भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की निजी रॉकेट कंपनी LandSpace ने हाल ही में अपने Zhuque-3 रॉकेट का फुल रीयूजेबल टेस्ट किया. भले ही यह लॉन्च सफल नहीं रहा, लेकिन इससे साफ है कि चीन की सरकारी और निजी कंपनियां दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

कुल मिलाकर क्या है तस्वीर

Starlink को लेकर चीन की सख्ती सिर्फ एक इंटरनेट सेवा तक सीमित नहीं है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा कंट्रोल और तकनीकी प्रभुत्व से जुड़ा मामला है. चीन साफ तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि उसके इलाके में बिना मंजूरी कोई भी विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा. आने वाले समय में यह टकराव और गहराने की संभावना है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट अब वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है.