हिंदी में AI इस्तेमाल करना पड़ रहा है महंगा, क्या एआई कंपनियां ले रही हैं कोई 'लैंग्वेज टैक्स'?

क्या आप भी ChatGPT या Claude जैसे AI चैटबॉट से हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में बातें करते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है. गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियां भले ही दावा करें कि उनके AI मॉडल्स हर भाषा के लिए एक समान काम करते हैं, लेकिन हाल ही में आए नए डेटा ने इस दावे की पोल खोल दी है. रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आप हिंदी में AI को कोई कमांड देते हैं, तो आपको अंग्रेजी बोलने वालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. टेक की दुनिया में इसे 'लैंग्वेज टैक्स' (भाषा टैक्स) कहा जा रहा है. आइए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का पूरा खेल क्या है.
जब भी आप किसी AI से बात करते हैं, तो वह आपके शब्दों को सीधे नहीं समझता. AI मॉडल सबसे पहले आपके लिखे टेक्स्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें 'टोकन' (Tokens) कहा जाता है. एआई कंपनियां इसी टोकन के आधार पर पैसे वसूलती हैं. समस्या यह है कि एक ही बात को अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो कम टोकन लगते हैं, लेकिन उसी बात को हिंदी, अरबी या चीनी भाषा में लिखने पर टोकन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है. इसी छिपी हुई एक्स्ट्रा लागत को रिसर्चर्स 'लैंग्वेज टैक्स' या 'लिंग्विस्टिक टैक्स' कह रहे हैं.
ओपनएआई के रिसर्चर अहान कोमात्सुजाकी ने हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने ओपनएआई और एंथ्रोपिक के टोकनाइजर्स (टोकन बनाने वाले सिस्टम) पर अलग-अलग भाषाओं का टेस्ट किया. नतीजों ने सबको हैरान कर दिया. ओपनएआई के सिस्टम पर हिंदी टेक्स्ट लिखने पर अंग्रेजी के मुकाबले 1.37 गुना ज्यादा टोकन खर्च हुए. वहीं, एंथ्रोपिक के 'Claude' एआई पर तो हद ही हो गई, जहां हिंदी के लिए अंग्रेजी के मुकाबले 3.24 गुना ज्यादा टोकन खर्च हो गए. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक अंग्रेजी यूजर अपनी बात कहने के लिए 100 टोकन खर्च करता है, तो एक हिंदी यूजर को Claude पर उसी बात के लिए 324 टोकन फूंकने पड़ेंगे.
आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ भाषाएँ एआई के लिए महंगी और कुछ सस्ती हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि आज के समय के ज्यादातर बड़े एआई मॉडल्स को अंग्रेजी डेटा पर ट्रेन किया गया है. इंटरनेट पर अंग्रेजी का दबदबा होने के कारण एआई का सिस्टम अंग्रेजी को बहुत आसानी से और कम टुकड़ों में प्रोसेस कर लेता है. इसके विपरीत, हिंदी की देवनागरी लिपि और इसकी बनावट अलग होने के कारण एआई टोकनाइजर इसे बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटता है. इसी वजह से हिंदी यूजर्स का टोकन बजट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है.
यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है. टोकन ज्यादा खर्च होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एआई हिंदी भाषा को समझने में कमजोर है या वह गलत जवाब देगा. एआई की समझ (Language Quality) और टोकन की क्षमता (Token Efficiency) दो अलग-अलग बातें हैं. एआई हिंदी बहुत अच्छी समझ सकता है, बस दिक्कत यह है कि वह हिंदी को प्रोसेस करने के लिए आपसे रिसोर्स और पैसे ज्यादा वसूल रहा है.
फिलहाल इस लैंग्वेज टैक्स से बचने का कोई आसान तरीका नहीं है. रिसर्चर्स का मानना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए एआई कंपनियों को अपने टोकनाइजर्स में सुधार करना होगा. उन्हें अपने मॉडल्स को सिर्फ अंग्रेजी के भरोसे छोड़ने के बजाय भारतीय और अन्य गैर-अंग्रेजी भाषाओं के डेटा पर भी बड़े पैमाने पर ट्रेन करना होगा. लेकिन जब तक टेक कंपनियां ऐसा नहीं करतीं, तब तक अपनी मातृभाषा में एआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को अंग्रेजी यूजर्स के मुकाबले जेब ज्यादा ढीली करनी ही पड़ेगी.