Trump and Elon Musk Relationship Break Down: अमेरिका की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद छिड़ा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) के बीच रिश्ते में खटास आ गई है. कभी ट्रंप के करीबी माने जाने वाले मस्क अब खुलेआम उनकी नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.

ट्रंप ने मस्क पर क्या कहा?

हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के बारे में बयान दिया. उन्होंने कहा – “मस्क 80% सुपर जीनियस हैं और 20% उन्हें कुछ दिक्कतें हैं. जब वो उस 20% को सुधार लेंगे, तब वो और भी महान हो जाएंगे.” ट्रंप ने मस्क को “साधारण समझ वाला अच्छा इंसान” बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा मस्क को पसंद किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मस्क “थोड़ा भटक गए थे” और उम्मीद जताई कि वे रिपब्लिकन पार्टी (GOP) में वापस लौटेंगे और नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने का विचार छोड़ देंगे.

क्यों बिगड़े ट्रंप और मस्क के रिश्ते?

दोनों के बीच दरार तब आई जब मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल की आलोचना की. इस बिल को ट्रंप “Big Beautiful Bill” कहते हैं. अमेरिकी कांग्रेस की बजट ऑफिस (CBO) के अनुसार, यह कानून आने वाले 10 साल में अमेरिकी बजट घाटे को करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा देगा. मस्क ने इस टैक्स प्लान को “MOUNTAIN of DISGUSTING PORK” (यानी बेकार खर्चों का पहाड़) बताया और दावा किया कि उन्होंने ट्रंप की 2024 की जीत में अहम भूमिका निभाई. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर लिखा कि अगर वो ना होते, तो ट्रंप चुनाव हार जाते.

सोशल मीडिया पर भिड़ंत

जून 2025 में दोनों नेताओं ने X और Truth Social पर एक-दूसरे पर तंज कसे. मस्क ने ट्रंप को “अकृतज्ञ” कहा, जबकि ट्रंप ने शुरू में धमकी दी कि सरकार मस्क की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है. हालांकि, बाद में ट्रंप ने अपना रुख नरम किया और कहा – “मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हमने एक अच्छा रिश्ता साझा किया था.”

एलन मस्क और नई राजनीतिक पार्टी

जुलाई 2025 में मस्क ने घोषणा की कि वह “America Party” नाम की नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं. लेकिन अगस्त तक इसकी कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. इसके बावजूद मस्क रिपब्लिकन पार्टी को फंडिंग करते रहे.

MAGA नेताओं की उम्मीदें

ट्रंप कैंप के बड़े नेता और उपराष्ट्रपति JD Vance जैसे लोग अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि मस्क वापस रिपब्लिकन पार्टी में लौटेंगे. उनका मानना है कि ट्रंप की 2024 की जीत में मस्क का बड़ा योगदान रहा था और आने वाले चुनावों में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है.

FAQs

Q1. डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ?

टैक्स बिल पर असहमति और सोशल मीडिया पर हुई भिड़ंत से यह विवाद शुरू हुआ.

Q2. क्या एलन मस्क सच में नई पार्टी बना रहे हैं?

उन्होंने “America Party” का ऐलान किया था, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की.

Q3. ट्रंप अभी मस्क के बारे में क्या सोचते हैं?

ट्रंप ने कहा कि मस्क 80% जीनियस हैं और उन्हें शुभकामनाएं दीं, लेकिन उम्मीद जताई कि वे GOP में वापस लौटेंगे.