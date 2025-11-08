Advertisement
क्या कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? Jio, BSNL अचानक मांगने लगे माफी, वजह जानकर आप भी कहेंगे Sorry Not Sorry!

Sorry Not Sorry Trend: क्या Jio और BSNL और itel जैसी बड़ी कंपनियों से कोई बड़ी गलती हो गई है? सोशल मीडिया पर इन कंपनियों के माफीनामे देखकर यूजर्स हैरान हैं! लेकिन हकीकत कुछ और ही है. कंपनियों के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माफी मांगने की वजह बहुत ही अलग है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:17 AM IST
Sorry Not Sorry Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों Sorry की बाढ़ सी आ गई है! बड़े-बड़े ब्रांड्स जैसे Jio, BSNL और itel अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफी मांगते नजर आ रहे हैं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनियां Sorry क्यों बोल रही हैं. इसके पीछे एक अजीब कारण है जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे SorryNotSorry. आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी गलती के Sorry बोलने का एक नया वायरल मार्केटिंग ट्रेंड है. #SorryNotSorry नाम के इस ट्रेंड में कंपनियां मजाकिया और क्रिएटिव अंदाज में ‘माफी’ के बहाने अपने ऑफर्स, नए प्रोडक्ट्स और सस्ते प्लान्स को प्रमोट कर रही हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस ट्रेंड का असली खेल और क्यों हर ब्रांड अब ‘Sorry’ बोलकर सुर्खियों में आना चाहता है!

क्या है यह वायरल Sorry ट्रेंड?
अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने कंपनियों के Sorry वाले पोस्ट जरूर देखे होंगे. इसे #SorryNotSorry के नाम से जाना जाता है. इस तरह की पोस्ट के पीछे कंपनियां 'माफी' के अंदाज़ में पोस्ट करके असल में अपने नए ऑफ़र्स, रिचार्ज प्लान, प्रोडक्ट लॉन्च और डिस्काउंट कैंपेन को प्रमोट कर रही हैं. पहली नजर में ये पोस्ट प्रेस रिलीज या फिर किसी तरह से PR माफी की पोस्ट लगता है लेकिन अंदर का मैसेज स्मार्ट मार्केटिंग से भरा होता है.

ब्रांड्स कैसे कर रहे हैं इस ट्रेंड का इस्तेमाल?
कंपनियां क्रिएटिविटी को अपनाकर माफी के टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके अपनी सर्विस का बता रही हैं. इस ट्रेंड में ये कंपनियां की हैं पोस्ट.

Reliance Jio
Jio ने एक कॉर्पोरेट-स्टाइल माफी मांगी है. जिसके बाद उन्होंने Google Gemini Pro का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन और Jio यूथ ऑफर्स जैसे नए प्लान्स के बारे में बताया है. 

BSNL
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इस ट्रेंड का इस्तेमाल अपने रिचार्ज प्लान्स की किफायती कीमतों के बारे में बात करने के लिए किया. उनका मैसेज खास तौर पर टाइट रिचार्ज बजट वाले लोगों के लिए था जिसमें कम लागत वाले प्रीपेड डील्स को बताया गया है.

itel
स्मार्टफोन ब्रांड itel ने कम कीमत पर बहुत ज्यादा फीचर्स देने के लिए माफी मांगी है. यह उनके नए लॉन्च किए गए बजट फोन को बढ़ावा देने का एक तरीका था.

ये भी पढे़ंः पहले सिर्फ बात फिर प्यार! जानिए कैसे होती है AI के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत

Sorry है असली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी

#SorryNotSorry ट्रेंड कंपनियों के लिए एक स्पेशल मार्केटिंग स्टंट है. इसके पीछे की मुख्य कारण ये हैं:

सोशल मीडिया की भीड़ में एक Sorry के जरिए तुरंत ध्यान खींचता है. यूजर्स पोस्ट पर रुक रहे हैं पढ़ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं. नार्मल विज्ञापनों के बजाय ब्रांड्स इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके रिचार्ज प्लान, स्मार्टफोन फीचर्स और ऑफर्स का प्रचार कर रहे हैं. कई ब्रांड्स के एक साथ #SorryNotSorry हैशटैग का इस्तेमाल करने से यह ट्रेंड काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढे़ंः Microsoft ने निकाला तो एम्पलाई ने कहा-थैंक यू! Layoff होने पर क्यों खुश हुई यह महिला

author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

