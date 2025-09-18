भारत के मोबाइल नंबर +91 से क्यों शुरू होते हैं? आधे भारतीयों को नहीं पता होगी पीछे की कहानी

India country code: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के हर फोन नंबर की शुरुआत +91 से क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, जिसे International Telecommunication Union (ITU) मैनेज करता है. ITU संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो दुनियाभर की टेलिकम्यूनिकेशन प्रणाली को कंट्रोल करती है.

ITU क्या है और ये कोड कैसे तय होते हैं?

ITU ने जब दुनिया के देशों के लिए इंटरनेशनल कॉलिंग कोड तय किए थे, तो पूरी दुनिया को अलग-अलग जियोग्राफिक ज़ोन में बांटा गया था. हर ज़ोन को एक खास नंबर रेंज दी गई. भारत को 9वें ज़ोन में रखा गया, जिसमें साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के देश शामिल हैं. इसी ज़ोन में भारत को +91 कोड दिया गया.

भारत को +91 क्यों मिला?

जब देश के कॉलिंग कोड तय किए जा रहे थे, तब कुछ बातों को ध्यान में रखा गया:

- देश की जनसंख्या

- देश का आर्थिक महत्व (economic importance)

जिन देशों की आबादी ज्यादा थी और जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन्हें छोटे और याद रखने में आसान कोड दिए गए. भारत दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है. इसीलिए भारत को दो अंकों वाला छोटा और आसान कोड +91 मिला.

+91 कैसे काम करता है?

जब भी कोई व्यक्ति भारत में कॉल करता है विदेश से, तो सबसे पहले +91 डायल करता है. उसके बाद एरिया कोड (जैसे दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22) और फिर मोबाइल या लैंडलाइन नंबर डाला जाता है. इस सिस्टम की वजह से भारत के नंबरों को दुनियाभर में आसानी से पहचाना जा सकता है.

भारत और उसके पड़ोसी देशों के कॉलिंग कोड

भारत- +91:

पाकिस्तान +92

श्रीलंका +94

बांग्लादेश +880

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) +971

अमेरिका (US) +1

यूनाइटेड किंगडम (UK) +44

कनाडा +1

रूस +7

ऑस्ट्रेलिया +61

सिंगापुर +65

FAQ

Q1: +91 क्या दर्शाता है?

A: +91 भारत का अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड है, जो भारत की क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक महत्व को दिखाता है.

Q2: +91 का इस्तेमाल कब करना पड़ता है?

A: जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर से भारत में कॉल करता है, तब उसे नंबर से पहले +91 लगाना होता है.

Q3: क्या सभी देशों का कोड ऐसे ही तय होता है?

A: हां, ITU हर देश को एक यूनिक कोड देता है, जो उसके ज़ोन और महत्व पर आधारित होता है.

Q4: क्या भारत का कोड कभी बदल सकता है?

A: नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय बदलाव ना हो, तब तक +91 ही भारत का कोड रहेगा.