भारत के मोबाइल नंबर +91 से क्यों शुरू होते हैं? आधे भारतीयों को नहीं पता होगी पीछे की कहानी
Advertisement
trendingNow12926599
Hindi Newsटेक

भारत के मोबाइल नंबर +91 से क्यों शुरू होते हैं? आधे भारतीयों को नहीं पता होगी पीछे की कहानी

भारत के हर फोन नंबर की शुरुआत +91 से क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, जिसे International Telecommunication Union (ITU) मैनेज करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के मोबाइल नंबर +91 से क्यों शुरू होते हैं? आधे भारतीयों को नहीं पता होगी पीछे की कहानी

India country code: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के हर फोन नंबर की शुरुआत +91 से क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, जिसे International Telecommunication Union (ITU) मैनेज करता है. ITU संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो दुनियाभर की टेलिकम्यूनिकेशन प्रणाली को कंट्रोल करती है.

ITU क्या है और ये कोड कैसे तय होते हैं?
ITU ने जब दुनिया के देशों के लिए इंटरनेशनल कॉलिंग कोड तय किए थे, तो पूरी दुनिया को अलग-अलग जियोग्राफिक ज़ोन में बांटा गया था. हर ज़ोन को एक खास नंबर रेंज दी गई. भारत को 9वें ज़ोन में रखा गया, जिसमें साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के देश शामिल हैं. इसी ज़ोन में भारत को +91 कोड दिया गया.

भारत को +91 क्यों मिला?
जब देश के कॉलिंग कोड तय किए जा रहे थे, तब कुछ बातों को ध्यान में रखा गया:
- देश की जनसंख्या
- देश का आर्थिक महत्व (economic importance)

Add Zee News as a Preferred Source

जिन देशों की आबादी ज्यादा थी और जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन्हें छोटे और याद रखने में आसान कोड दिए गए. भारत दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है. इसीलिए भारत को दो अंकों वाला छोटा और आसान कोड +91 मिला.

+91 कैसे काम करता है?
जब भी कोई व्यक्ति भारत में कॉल करता है विदेश से, तो सबसे पहले +91 डायल करता है. उसके बाद एरिया कोड (जैसे दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22) और फिर मोबाइल या लैंडलाइन नंबर डाला जाता है. इस सिस्टम की वजह से भारत के नंबरों को दुनियाभर में आसानी से पहचाना जा सकता है.

भारत और उसके पड़ोसी देशों के कॉलिंग कोड

भारत-  +91:
पाकिस्तान +92
श्रीलंका  +94
बांग्लादेश  +880 
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) +971
अमेरिका (US)  +1
यूनाइटेड किंगडम (UK) +44
कनाडा  +1
रूस  +7
ऑस्ट्रेलिया +61
सिंगापुर  +65

FAQ
Q1: +91 क्या दर्शाता है?
A: +91 भारत का अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड है, जो भारत की क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक महत्व को दिखाता है.

Q2: +91 का इस्तेमाल कब करना पड़ता है?
A: जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर से भारत में कॉल करता है, तब उसे नंबर से पहले +91 लगाना होता है.

Q3: क्या सभी देशों का कोड ऐसे ही तय होता है?
A: हां, ITU हर देश को एक यूनिक कोड देता है, जो उसके ज़ोन और महत्व पर आधारित होता है.

Q4: क्या भारत का कोड कभी बदल सकता है?
A: नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय बदलाव ना हो, तब तक +91 ही भारत का कोड रहेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

India country code

Trending news

कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
;