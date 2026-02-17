भारत से हारने के बाद TV ही फोड़ता है पाकिस्तानी? क्या इतना सस्ता मिलता है वहां Smart TV? जानकर पकड़ लेंगे माथा

Advertisement
TV Price In Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप में भारत से 61 रनों से हारने के बाद पाकिस्तान में फैंस ने गुस्से में टीवी फोड़ दिए. लेकिन क्या वहां टीवी वाकई इतने सस्ते हैं? जानें पाकिस्तान में सैमसंग, सोनी और टीएलसी टीवी की असली कीमत और वहां की एवरेज सैलरी का सच...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:24 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी और गेंदबाजों के कहर के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और 61 रन से टीम इंडिया ने मुकाबला जीत गया. जीत के बाद भारत में तो पटाखे बज रहे थे और भारतीय जश्न मना रहे थे. लेकिन पाकिस्तान में हालात अलग ही थे. कुछ ने पाकिस्तानी टीम को सबसे घटिया बताया तो किसी ने अपने घर का टीवी ही फोड़ दिया. जब-जब टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ती है और उनको हराती है तो पाकिस्तान में टीवी फूटने वाली खबरें आनी लगती है. इस बार भी टीवी को तोड़ने के कई वीडियो सामने आए. जैसे ही हार्दिक पंड्या ने आखिरी विकेट लिया तो लोगों ने टीवी फोड़कर गुस्सा दिखाया. हर भारतीय के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान में टीवी इतने सस्ते हैं कि लोग टीवी फोड़ना ही पसंद करते हैं. आइए बताते हैं पाकिस्तान में टीवी की कीमत कितनी है...

पाकिस्तान में कौन से ब्रांड्स पॉपुलर?
पाकिस्तान में सैमसंग, शाओमी, हायर, ओरिएंट, टीएलसी, डॉलांस, आईफैल्कन, आईजोन जैसी कंपनियों के टीवी काफी खरीदे जाते हैं. 32 से लेकर 65 इंच के टीवी खरीदे जाते हैं. दुकानों में जहां 32 इंच तक के टीवी देखे जाते हैं तो वहीं घर पर 50 से 65 इंच तक का स्मार्ट टीवी देखा जाता है. 

कितनी है पाकिस्तान में 32-इंच टीवी की कीमत?
पाकिस्तानी वेबसाइट priceoye के मुताबिक, 32-इंच LED टीवी की कीमत की बात करें तो 30 हजार पाकिस्तानी रुपये (9,716 भारतीय रुपये) से शुरू होती है. वहीं सोनी के स्मार्ट टीवी की कीमत 40 हजार पाकिस्तानी रुपये (करीब 13 हजार रुपये) से शुरू होती है. 

कितनी है पाकिस्तान में 49-इंच टीवी की कीमत?
पाकिस्तान में टीएलसी पॉपुलर टीवी ब्रांड है. इतना पॉपुलर कि पाकिस्तान की जर्सी में टीएलसी का लोगो लगा होता है. पाकिस्तान में टीएलसी का स्मार्ट टीवी टॉप सेलिंग ब्रांड है. मतलब अधिकतर हर घर में टीएलसी का टीवी पाया जाता है. उसके 49-इंच का स्मार्ट टीवी 65,499 पाकिस्तानी रुपये (21,214 भारतीय रुपये) में मिलता है. इसके अलावा हाईसेंस का स्मार्ट टीवी भी पॉपुलर है, उसके 49-इंच स्मार्ट टीवी की कीमत 53,340 पाकिस्तानी रुपये (करीब 17 हजार भारतीय रुपये) है.

पाकिस्तान में प्रीमियम ब्रांड है सैमसंग
पाकिस्तान में सैमसंग प्रीमियम कैटेगरी में आता है. उसका 49-इंच स्मार्ट टीवी 75,800 पाकिस्तानी रुपये (करीब 25 हजार भारतीय रुपये) में मिलता है. कीमत कम आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि यह सिर्फ LED टीवी है. न QLED न 4K. सोनी के 49-इंच मॉडल की कीमत 92,999 पाकिस्तानी रुपये (30,120 भारतीय रुपये) है.

आपको भले ही कीमत बहुत कम लग रही हो. लेकिन पाकिस्तानी आवाम के लिए यह बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां मिडिल क्लास की एवरेज सैलरी लगभग 80,000 से 1,50,000 पाकिस्तानी रुपये है. ऐसे में टीवी तोड़ने के बाद नया खरीदना मुश्किल हो जाता है.

