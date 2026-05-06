हवा में उड़ते ही किन वजहों से आग पकड़ लेते हैं पावर बैंक? करेंगे ये काम तो नहीं होगा Indigo Flight जैसा कांड

मंगलवार को Chandigarh Airport पर एक गंभीर घटना सामने आई, जिसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी. हैदराबाद से आ रही IndiGo की फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में केबिन धुएं से भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. स्थिति को संभालने के लिए तुरंत इमरजेंसी इवैक्युएशन करना पड़ा और यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया. इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं. यह घटना दिखाती है कि छोटे गैजेट्स भी बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं.

बढ़ती घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

पिछले कुछ समय में फ्लाइट के दौरान पावर बैंक में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं. हाल ही में IndiGo की एक और फ्लाइट में ऐसा ही मामला सामने आया था. इन घटनाओं को देखते हुए सरकार अब पावर बैंक से जुड़े नियमों को सख्त करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले समय में फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने या उसे इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही हैं.

पावर बैंक में आग क्यों लगती है

पावर बैंक में इस्तेमाल होने वाली Lithium-ion battery बहुत कम जगह में ज्यादा ऊर्जा स्टोर करती है. यही इसकी ताकत है, लेकिन यही कमजोरी भी बन सकती है. कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, गिरने या दबने से डैमेज, ओवरचार्जिंग या इंटरनल शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है. इस स्थिति को Thermal runaway कहा जाता है. इसमें बैटरी तेजी से गर्म होती जाती है और ठंडी नहीं हो पाती, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेशर में बदलाव, लगातार वाइब्रेशन और सीमित स्पेस में हीट बढ़ने जैसे फैक्टर भी जोखिम को और बढ़ा देते हैं.

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लापरवाही भी बनती है बड़ा कारण

कई बार पावर बैंक में आग लगने के पीछे यूजर्स की लापरवाही भी जिम्मेदार होती है. जैसे पावर बैंक को सिक्कों या चाबियों के साथ रखना, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इसी तरह खराब क्वालिटी के केबल या फास्ट चार्जिंग के दौरान वोल्टेज बढ़ने से भी खतरा बढ़ जाता है. फ्लाइट में सीट के पास लगे USB पोर्ट से पावर बैंक चार्ज करना भी सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि वहां एयरफ्लो कम होता है और हीट जमा हो सकती है.

आग से बचने के लिए क्या करें

अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं. हमेशा अच्छी क्वालिटी और BIS सर्टिफाइड पावर बैंक ही इस्तेमाल करें, ताकि उसकी बैटरी सुरक्षित हो. कभी भी खराब या फूल चुके पावर बैंक को अपने साथ न रखें. पैकिंग करते समय इसे धातु की चीजों से दूर रखें, ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न हो. अगर किसी फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने पर रोक है, तो नियमों का पालन करें और उसे चार्ज न करें. छोटी-सी सावधानी आपकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो सकती है.