एल्युमिनियम फॉयल से Microwave क्यों छोड़ता है चिंगारी और ओवन में क्यों नहीं? समझ लीजिए पीछे का साइंस

जब आप ओवन में खाना रखते हैं, तो वहां खाना गरम हवा और हीटिंग रॉड से पकता है. ओवन के अंदर धीरे-धीरे गर्मी फैलती है. अगर आपने एल्यूमिनियम फॉयल रखा है, तो वह भी उसी गर्मी से गरम होता है. फॉयल सिर्फ गर्मी को पकड़ता है और खाने को सूखने से बचाता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:06 AM IST
घर में ज्यादातर लोगों के पास माइक्रोवेव या ओवन होता है. दोनों का इस्तेमाल खाना गर्म करने या पकाने के लिए किया जाता है, इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि दोनों एक जैसे ही हैं. लेकिन असल में दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. यही वजह है कि एल्यूमिनियम फॉयल ओवन में ठीक रहता है, लेकिन माइक्रोवेव में डालते ही खतरा बन जाता है.

ओवन में फॉयल रखने से कुछ क्यों नहीं होता?
जब आप ओवन में खाना रखते हैं, तो वहां खाना गरम हवा और हीटिंग रॉड से पकता है. ओवन के अंदर धीरे-धीरे गर्मी फैलती है. अगर आपने एल्यूमिनियम फॉयल रखा है, तो वह भी उसी गर्मी से गरम होता है. फॉयल सिर्फ गर्मी को पकड़ता है और खाने को सूखने से बचाता है. इसमें कोई बिजली या चिंगारी वाली बात नहीं होती. इसलिए ओवन में एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल सालों से सुरक्षित माना जाता है.

माइक्रोवेव में फॉयल डालते ही चिंगारी क्यों निकलती है?
माइक्रोवेव का तरीका बिल्कुल अलग होता है. माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए रेडिएशन यानी तरंगों का इस्तेमाल करता है. ये तरंगें बहुत तेजी से माइक्रोवेव के अंदर टकराती रहती हैं. जब आप इसमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल देते हैं, तो ये तरंगें फॉयल से टकराकर बिजली जैसी हरकत करने लगती हैं. जैसे ही दबाव ज्यादा होता है, वहां से चिंगारी, तेज आवाज और चमक दिखने लगती है.

फॉयल के मुड़े हुए किनारे ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं?
अगर एल्यूमिनियम फॉयल बिल्कुल सीधा और सपाट हो, तो कभी-कभी ज्यादा नुकसान नहीं होता. लेकिन जैसे ही फॉयल को मोड़ा जाता है, सिकुड़ा जाता है या उसके नुकीले किनारे बन जाते हैं, खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इन नुकीले किनारों पर बिजली जमा हो जाती है और वहीं से चिंगारी कूदती है. इसलिए माइक्रोवेव में फॉयल डालते ही अक्सर “टक-टक” की आवाज और चमक दिखाई देती है.

क्या माइक्रोवेव में आग लग सकती है?
हां, अगर बार-बार चिंगारी निकले, तो माइक्रोवेव के अंदर का हिस्सा खराब हो सकता है. कुछ मामलों में फॉयल में छेद भी हो जाता है और माइक्रोवेव की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है. यही वजह है कि माइक्रोवेव बनाने वाली कंपनियां साफ लिखकर देती हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल माइक्रोवेव में न डालें.

माइक्रोवेव में समस्या गर्मी की नहीं, बिजली की है
यह समझना जरूरी है कि माइक्रोवेव में फॉयल से जो दिक्कत होती है, वह गर्मी की वजह से नहीं होती. असली समस्या बिजली जैसी तरंगों की वजह से होती है. माइक्रोवेव में कोई खुली आग या हीटिंग रॉड नहीं होती, बल्कि तरंगें ही काम करती हैं. और धातु इन तरंगों के साथ ठीक से काम नहीं करती.

ओवन में वही फॉयल क्यों सुरक्षित रहता है?
ओवन में कोई बिजली वाली तरंग नहीं होती. वहां सिर्फ गर्मी होती है, जो धीरे-धीरे फैलती है. इसलिए एल्यूमिनियम फॉयल वहां सिर्फ गरम होता है, चिंगारी नहीं बनाता. जब तक फॉयल सीधे हीटिंग रॉड को नहीं छूता, तब तक कोई खतरा नहीं होता.

सीधी सी बात: कहां क्या इस्तेमाल करें?
एल्यूमिनियम फॉयल खाना ढकने और नमी बनाए रखने के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ ओवन के लिए. माइक्रोवेव में इसका इस्तेमाल करना जोखिम भरा है. एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

aluminum foil, Aluminum foil in microwave, why foil sparks in microwave

