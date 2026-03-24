Advertisement
trendingNow13151925
Hindi Newsटेकहथेली पर मारते ही क्यों चलने लगता है TV Remote? 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे का साइंस

हथेली पर मारते ही क्यों चलने लगता है TV Remote? 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे का साइंस

How to Fix TV Remote: अक्सर टीवी देखते समय जब रिमोट अचानक काम करना बंद कर देता है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले उसे हथेली पर जोर से मारना शुरू कर देते हैं. हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर समय जुगाड़ काम भी कर जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिमोट को पीटने भर से मरी हुई बैटरी में जान कहां से आ जाती है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे साइंस है? आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हथेली पर मारते ही क्यों चलने लगता है TV Remote? 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे का साइंस

Why Hitting Remote Works: कई बार अचानक टीवी-AC या साउंड बॉक्स का रिमोरट काम करना बंद कर देता है. इसके पीछे कई कारण होते हैं लेकिन ज्यादातर बार रिमोट का सेल कमजोर होना होता है. रिमोट के सेल थोड़ा कमजोर होते ही हम सबका पहला रिएक्शन उसे बदलने का नहीं, बल्कि रिमोट को हथेली पर जोर से मारने या सेल को आपस में रगड़ने का होता है. हैरानी की बात तो यह है कि यह देसी नुस्खा अक्सर काम भी कर जाता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि रिमोट को पीटने से कैसे डिस्चार्ज सेल काम करने लगता है क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई साइंस है? तो आइए आज उस सीक्रेट को जानते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है.

रिमोट को ठोकने पर काम करने के पीछे की वजह होती है ऑक्सीडेशन. इस वजह से ही रिमोट को ठोकने या बैटरी को निकाल कर वापस लगाने से काम करने लगती है. रिमोट के सेल में जब पावर कम बची होती है तो रिमोट को ठोकने से वह वापस काम करने लगता है. 

ठोकने या थपथपाने से कैसे काम करने लगता है रिमोट? 
अक्सर जब रिमोट की बैटरी लगातार कई दिनों तक लगी रहती है तो उसके अंदर जहां बैटरी रिमोट से जुड़ती है वहां पर हल्की जंग या ऑक्साइड की परत बनने लगती है. यह परत सेल से बिजली के सही तरीके से रिमोट में जाने में समस्या बनती है जिसकी वजह से रिमोट काम करना बंद कर देता है. ऐसे में जब रिमोट पर हल्का धक्का मारते हैं या थपथपाते हैं तो इस कंपन से बैटरी और रिमोट से जुडने वाले प्वाइंट में बनी परत थोड़ा हट जाती है. इससे बैटरी का कनेक्शन फिर से सही हो जाता है और करंट जाने लगता है जिससे रिमोट फिर से काम करने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये तरीका भी है असरदार
लेकिन कई बार जब रिमोट को तेजी से थपथपाते हैं या ठोकते हैं तो रिमोट में दूसरी खराबी आ जाती है. ऐसे में आप रिमोट की बैटरी निकालकर हल्का साफकर वापस लगा सकते हैं, कई बार इतना करते ही रिमोट चलने लगता है. BGR की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे काम को री सीटिंग कहा जाता है. जब आप बैटरी निकालते हैं और साफ करने के बाद वापस लगाते हैं तो इससे ऑक्सीडेशन की परत खत्म हो जाती है और रिमोट बिना किसी नुकसान के चलता है. 

इस तरह काम करने लगेगा आपका रिमोट
रिमोट को ठोकने या थपथपाने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी बैटरी को रिमोट से निकाल कर कपड़े पर कुछ देर रगड़ दें, इससे डेड हो चुकी बैटरी कुछ देर काम करने लगती है. इसके पीछे स्टैटिक एनर्जी होता है, जो रगड़ने से बैटरी को हल्का चार्ज कर देती है. रिमोट जैसे डिवाइस को चलने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है इसलिए स्टैटिक एनर्जी से चार्ज हुए सेल की पावर से भी वे काम करने लगता है.

ये भी पढे़ंः AI के चक्कर में 'दम तोड़' रहा है आपका फोन; 54% यूजर्स ने बताया- हमें स्मार्ट...

कम इस्तेमाल होने वाले रिमोट के साथ ये करें
अगर आपके घर में किसी डिवाइस का ऐसा भी रिमोट है जिसका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं तो आप बैटरी को रिमोट से निकालकर स्टोर भी कर सकते हैं. इससे बैटरी या रिमोट के टर्मिनल्स पर ऑक्सीडेशन की समस्या नहीं आती. ठंड के दिनों में आप एसी के रिमोट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं या फिर घर में रखे किसी साउंडबार के रिमोट के साथ कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत दिनों बाद होता है.

इसके साथ ही आप इस तरह की परेशानी से बचने के लिए समय-समय पर रिमोट के टर्मिनल्स को साफ करते रहना चाहिए. इससे आपके गैजेट्स लंबे समय तक सेफ बने रहते हैं और आपको रिमोट को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ये भी पढे़ंः Facebook-Instagram पर अब आधार-PAN का होगा पहरा? संसदीय समिति की सिफारिश ने उड़ाए होश

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

How to Fix TV Remote

Trending news

सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीय का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीय का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन
रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
aap
रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
AIMIM
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
Gypsy King
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
canada
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
West Bengal Election 2026
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
Assam Elections 2026
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!