iPhone 17 हो या पहला मॉडल, घड़ी हमेशा 9:41 पर ही क्यों रुकी रहती है? स्टीव जॉब्स से है खास कनेक्शन, ये रही वजह

Why iPhone shows 9:41 Time: टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई कंपनियां आती हैं कुछ दिन मार्केट में अपना जलवा दिखाती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां नाम इतिहास लिखने के लिए आती हैं. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple आज उसी मुकाम पर है. एप्पल ने अपने सफर के 50 साल 1 अप्रैल, 2026 को पूरे कर लिए हैं. आधी सदी का एप्पल का सफर कभी गैराज से शुरू हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है. इन 50 वर्षों में एप्पल ने न केवल गैजेट्स बेचे बल्कि लोगों का भरोसा भी जमकर जीता.

एप्पल की इस सफलता के पीछे कई राज हैं. फिर चाहे बात प्राइवेसी की हो या फिर कैमरा और डिजाइन की, एप्पल के आईफोन सब में परफेक्ट होते हैं. इसके साथ ही एप्पल की दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं होता. चाहे वो आईफोन का मिनिमलिस्टिक डिजाइन हो या फिर बॉक्स की पैकेजिंग हर चीज के पीछे एक गहरी सोच होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आईफोन के हर विज्ञापन, वेबसाइट की फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट में फोन की घड़ी में हमेशा समय 9:41 AM ही क्यों दिखाई देता है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस सवाल का जवाब....

9:41 का क्या है राज?

आईफोन के ऐड में 9:41 बजे का रहस्य सीधे तौर पर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और उस ऐतिहासिक पल से जुड़ा है जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में नया बदलाव आया. आईफोन के ऐड में 9:41 बजे फोन की स्क्रीन पर दिखाने की शुरुआत साल 2007 में पहले iPhone की लॉन्चिंग से जुड़ी है. Macworld 2007 के कीनोट इवेंट में Steve Jobs यह चाहते थे कि जब वे iPhone को दुनिया के सामने पहली बार लाएं तो बैक स्क्रीन पर दिख रहा टाइम और फोन की स्क्रीन पर दिख रहा टाइम एक ही हो.

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इस प्रेजेंटेशन को खास तरीके से टाइम किया गया था. रिहर्सल के दौरान यह तय किया गया था कि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, इवेंट शुरू होने के करीब 40 मिनट बाद यानी 9:41 बजे होगा. जब लॉन्च के समय यह टाइम स्क्रीन पर दिखाई दिया तो वह पल ऐतिहासिक बन गया. तभी से Apple हर नए iPhone के विज्ञापनों और प्रोडक्ट शॉट्स में 9:41 का टाइम ही दिखा रहा है.

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अब नहीं करनी पड़ती इतनी मेहनत

लेकिन अगर आज Apple पहला iPhone लॉन्च होता तो कंपनी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी. आजकल स्मार्टफोन्स अपने आप सही समय दिखाते हैं. यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि फोन GPS सैटेलाइट्स और मोबाइल टावर से बहुत ही सही और परफेक्ट टाइम सिग्नल प्राप्त करते हैं. यही कारण है कि फोन न सिर्फ सही समय और तारीख दिखाता है, बल्कि लोकेशन के हिसाब से टाइम जोन भी खुद ही सेट कर लेता है और Daylight Saving Time के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है.

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