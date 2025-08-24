क्यों टपकता है AC से पानी, कब होता है ऐसा, कैसे होगा ठीक?
Advertisement
trendingNow12894590
Hindi Newsटेक

क्यों टपकता है AC से पानी, कब होता है ऐसा, कैसे होगा ठीक?

गर्मी और उमस से बचने के लिए जब हम AC चलाते हैं तो कई बार एक परेशानी सामने आती है, AC से पानी टपकना. यह समस्या न केवल कमरे में गंदगी फैलाती है, बल्कि AC में कुछ खराबी का भी संकेत हो सकती है. ऐसे में इसे इग्नोर नही करना चाहिए. आइए जानते हैं, आखिर क्यों AC से पानी टपकता है, किन हालात में ऐसा होता है और इसे कैसे आसानी से ठीक किया जा सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों टपकता है AC से पानी, कब होता है ऐसा, कैसे होगा ठीक?

AC Dripping Water: बरसात के मौसम में कभी तेज बारिश होती है तो कभी तेज धूप. बारिश जरूर सुकून देती है तो धूप और उमस गर्मी को बढ़ा देती है. साथ ही इन दिनों मौसम में नमी भी काफी ज्यादा रहती है.  नमी को दूर करने के लिए बहुत से लोग AC का सहाया लेते हैं. AC को ड्राई मोड पर चलाने के से नमी की समस्या तो दूर हो सकती है लेकिन कई बार ड्राई मोड पर AC चलाने से पानी टपकने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है. बहुत से लोग इसे नार्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जिन्हें आप आसानी से ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

एयर कंडीशनर या AC से पानी टपकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है ड्रेनेज पाइप का ब्लॉक होना. अगर पाइप में गंदगी या धूल जमा हो जाए तो पानी बाहर निकल नहीं पाता है और AC किसी एक तरफ से या हवा के साथ पानी छोड़ने लगता है. वहीं अगर एयर फिल्टर में बहुत धूल जमा हो जाए, तो हवा का प्रेशर रुक जाता है और AC के अंदर पानी जमा होकर टपकने लगता है.

इन कारणों के साथ ही कभी कभी कम गैस प्रेशर के कारण भी AC से पानी टपकने लगता है. इसके पीछे का कारण है कि कम गैस होने से कूलिंग कॉइल जम जाती है और बर्फ पिघलने पर पानी टपकने लगता है. कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि गलत इंस्टॉलेशन के कारण भी AC से पानी टपकने जैसी समस्या हो सकती है, कभी-कभी एसी का एंगल सही न होने से पानी टपक सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः राउटर की जान ले रही हैं ये चीजें! Wi-Fi स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत हटाएं, Internet होगा सुपरफास्ट

इस तरह दूर होगी समस्या

अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो आपको टिप्स फॉलो करना होगा और आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी.
इसके लिए आपको सबसे पहले तो ड्रेनेज पाइप की सफाई करनी चाहिए और यह जरूर चेक करना चाहिए कि क्या पानी आसानी से बाहर निकल पा रहा है या नहीं.
कोशिश करें कि हर महीने में एक बार एयर फिल्टर  को जरूर साफ करें.
अगर आपको ऐसा लग रहा है AC में गैस कम है, तो टेक्नीशियन से बिना देर किए सर्विस कराएं.
इसके साथ ही अगर इंस्टॉलेशन में कोई समस्या रह गई है तो इसे एसी को सही एंगल पर जरूर सेट करवाएं.

अगर आप AC को बहुत कम तापमान पर चलाते हैं, तो उसके अंदर बर्फ जमने लगती है. यह बर्फ बाद में पिघलती है और पानी के रूप में टपकने लगती है. इसलिए AC को बहुत कम टेम्परेचर पर चलाने से बचना चाहिए. 

कमाल का है ये जुगाड़ 
एसी को सही एंगल पर रखने के लिए आप एक आसान सा तरीका अपना सकते हैं. जिस तरफ आपको लग रहा है कि AC झुका हुआ है तो उस तरफ एक पेपर को फोल्ड करके जिन हुक्स पर AC लगा है वहां इस पेपर को एडजस्ट करें और AC का एंगल सही करें. इससे भी आपकी ये पानी टपकने वाली समस्या लगभग खत्म हो सकती है. लेकिन अगर इन उपायों के बाद भी एसी से पानी टपक रहा है तो किसी टेक्नीशियन को बुलाएं.

ये भी पढ़ेंः कहीं पैसे न डुबा दे Refurbished Smartpone! जानिए इसे खरीदना कितना सही

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AC dripping waterAC water problem#AC

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;