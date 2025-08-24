क्यों टपकता है AC से पानी, कब होता है ऐसा, कैसे होगा ठीक?

AC Dripping Water: बरसात के मौसम में कभी तेज बारिश होती है तो कभी तेज धूप. बारिश जरूर सुकून देती है तो धूप और उमस गर्मी को बढ़ा देती है. साथ ही इन दिनों मौसम में नमी भी काफी ज्यादा रहती है. नमी को दूर करने के लिए बहुत से लोग AC का सहाया लेते हैं. AC को ड्राई मोड पर चलाने के से नमी की समस्या तो दूर हो सकती है लेकिन कई बार ड्राई मोड पर AC चलाने से पानी टपकने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है. बहुत से लोग इसे नार्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जिन्हें आप आसानी से ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

एयर कंडीशनर या AC से पानी टपकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है ड्रेनेज पाइप का ब्लॉक होना. अगर पाइप में गंदगी या धूल जमा हो जाए तो पानी बाहर निकल नहीं पाता है और AC किसी एक तरफ से या हवा के साथ पानी छोड़ने लगता है. वहीं अगर एयर फिल्टर में बहुत धूल जमा हो जाए, तो हवा का प्रेशर रुक जाता है और AC के अंदर पानी जमा होकर टपकने लगता है.

इन कारणों के साथ ही कभी कभी कम गैस प्रेशर के कारण भी AC से पानी टपकने लगता है. इसके पीछे का कारण है कि कम गैस होने से कूलिंग कॉइल जम जाती है और बर्फ पिघलने पर पानी टपकने लगता है. कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि गलत इंस्टॉलेशन के कारण भी AC से पानी टपकने जैसी समस्या हो सकती है, कभी-कभी एसी का एंगल सही न होने से पानी टपक सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः राउटर की जान ले रही हैं ये चीजें! Wi-Fi स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत हटाएं, Internet होगा सुपरफास्ट

इस तरह दूर होगी समस्या

अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो आपको टिप्स फॉलो करना होगा और आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी.

इसके लिए आपको सबसे पहले तो ड्रेनेज पाइप की सफाई करनी चाहिए और यह जरूर चेक करना चाहिए कि क्या पानी आसानी से बाहर निकल पा रहा है या नहीं.

कोशिश करें कि हर महीने में एक बार एयर फिल्टर को जरूर साफ करें.

अगर आपको ऐसा लग रहा है AC में गैस कम है, तो टेक्नीशियन से बिना देर किए सर्विस कराएं.

इसके साथ ही अगर इंस्टॉलेशन में कोई समस्या रह गई है तो इसे एसी को सही एंगल पर जरूर सेट करवाएं.

अगर आप AC को बहुत कम तापमान पर चलाते हैं, तो उसके अंदर बर्फ जमने लगती है. यह बर्फ बाद में पिघलती है और पानी के रूप में टपकने लगती है. इसलिए AC को बहुत कम टेम्परेचर पर चलाने से बचना चाहिए.

कमाल का है ये जुगाड़

एसी को सही एंगल पर रखने के लिए आप एक आसान सा तरीका अपना सकते हैं. जिस तरफ आपको लग रहा है कि AC झुका हुआ है तो उस तरफ एक पेपर को फोल्ड करके जिन हुक्स पर AC लगा है वहां इस पेपर को एडजस्ट करें और AC का एंगल सही करें. इससे भी आपकी ये पानी टपकने वाली समस्या लगभग खत्म हो सकती है. लेकिन अगर इन उपायों के बाद भी एसी से पानी टपक रहा है तो किसी टेक्नीशियन को बुलाएं.

ये भी पढ़ेंः कहीं पैसे न डुबा दे Refurbished Smartpone! जानिए इसे खरीदना कितना सही