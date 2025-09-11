क्यों हर iPhone ऐड में दिखता है 9:41 का टाइम? स्टीव जॉब्स से है खास कनेक्शन; पढ़ें दिलचस्प कहानी

Why iPhone shows 9:41 Time: Apple की नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो गई है, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया iPhone Air शामिल हैं. इन सभी फोन्स की अपनी-अपनी खासियत है, लेकिन एक बात हर मॉडल में कॉमन देखने को मिलती है, ऐड और मार्केटिंग मटीरियल में स्क्रीन पर हमेशा 9:41 का टाइम दिखता है. आपने शायद ही ध्यान दिए हों कि आईफोन की स्क्रीन पर हमेशा समय 9:41 बजे ही क्यों दिखाया जाता है. क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक खास और दिलचस्प कहानी छुपी है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्यों Apple हर नए iPhone के विज्ञापन में इसी समय को ही क्यों दिखाता है और इसका क्या मतलब है.

9:41 का क्या है राज?

आईफोन के ऐड में 9:41 बजे फोन की स्क्रीन पर दिखाने की शुरुआत 2007 में पहले iPhone की लॉन्चिंग से जुड़ी है. Macworld 2007 के कीनोट इवेंट में Steve Jobs चाहते थे कि जब वे iPhone को दुनिया के सामने पेश करें, तो बैक स्क्रीन पर दिख रहा टाइम दर्शकों की घड़ी से मेल खाए.

इस प्रेजेंटेशन को खास तरीके से टाइम किया गया था. रिहर्सल के दौरान तय हुआ कि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, इवेंट शुरू होने के लगभग 40 मिनट बाद यानी 9:41 बजे होगा. जब लॉन्च के समय यह टाइम स्क्रीन पर दिखा, तो यह पल ऐतिहासिक बन गया. तभी से Apple हर नए iPhone के विज्ञापनों और प्रोडक्ट शॉट्स में 9:41 का टाइम दिखाता आ रहा है.

अब आसान हो चुका है काम

अगर आज Apple पहला iPhone लॉन्च करता, तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. आजकल स्मार्टफोन्स अपने आप सही समय दिखा देते हैं.

यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि फोन GPS सैटेलाइट्स और मोबाइल टावर से बहुत ही सटीक टाइम सिग्नल प्राप्त करते हैं. इसी वजह से फोन न सिर्फ सही समय और तारीख दिखाता है, बल्कि लोकेशन के हिसाब से टाइम जोन भी अपने आप सेट कर लेता है और Daylight Saving Time के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है.

Apple ने बंद किए कई पुराने मॉडल

iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च करने के बाद Apple ने अपने कई पुराने मॉडल्स को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है. हर साल की तरह इस बार भी कंपनी ने पुराने डिवाइस बंद किए हैं. इनमें शामिल हैं:

iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 और iPhone 15 Plus

iPhone 14 और iPhone 14 Plus

