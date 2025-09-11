तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगा बिजली मीटर! गीजर में अभी करा लें ये काम, नहीं तो लगेगा हजारों का फटका
ठंड शुरू होती है, सुबह नहाने से लेकर रात को बर्तन धोने तक गर्म पानी की डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि विंटर शुरू होने से पहले गीजर की सर्विसिंग कराना जरूरी है या नहीं?

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:31 AM IST
geyser servicing before winter: सर्दियों में गीजर हर घर की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है. जैसे ही ठंड शुरू होती है, सुबह नहाने से लेकर रात को बर्तन धोने तक गर्म पानी की डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि विंटर शुरू होने से पहले गीजर की सर्विसिंग कराना जरूरी है या नहीं? अगर आपका जवाब “नहीं” है, तो यह गलती आपको महंगी पड़ सकती है.

गीजर की सर्विसिंग क्यों जरूरी है?
1.सेफ्टी सबसे पहले
गीजर में कई सालों तक लगातार पानी गर्म करने से टैंक के अंदर सेडिमेंट और स्केल (scale) जम जाते हैं. यह हीटिंग कॉइल पर असर डालते हैं और कई बार शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं. सर्विसिंग से इन खतरों को समय रहते टाला जा सकता है.

2. पानी जल्दी गर्म होगा
अगर गीजर साफ और सर्विस्ड है तो हीटिंग एलिमेंट पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा. नतीजा यह होगा कि पानी जल्दी गर्म होगा और आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

3. बिजली की बचत
गंदगी और स्केल जमने से गीजर को ज्यादा पावर लगती है. इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ता है. सर्विसिंग के बाद गीजर कम बिजली में ज्यादा काम करता है.

4. लाइफ बढ़ती है
नियमित सर्विसिंग से गीजर की उम्र कई सालों तक बढ़ जाती है. वरना 2-3 साल में रिपेयर या नया गीजर खरीदना पड़ सकता है.

अगर सर्विसिंग नहीं कराई तो क्या होगा?
• पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा.
• बिजली का बिल बढ़ जाएगा क्योंकि गीजर ज्यादा पावर खाएगा.
• गीजर के टैंक में जंग (rust) लग सकती है और लीकेज की समस्या आ सकती है.
• हीटिंग एलिमेंट जल सकता है, जिसकी रिपेयरिंग काफी महंगी होती है.
• सबसे खतरनाक – ब्लास्ट या करंट लगने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं.

खुद कैसे चेक करें और कब बुलाएं प्रोफेशनल?
घर पर आप कुछ बेसिक चीजें चेक कर सकते हैं:
• गीजर से पानी लीक हो रहा है या नहीं.
• पावर ऑन करते समय कोई अजीब आवाज या स्मेल तो नहीं आ रही.
• ऑटो कटऑफ सही से काम कर रहा है या नहीं.

लेकिन गीजर की डीप क्लीनिंग, हीटिंग एलिमेंट चेक करना, टैंक की सफाई और वायरिंग की जांच के लिए प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है.

;