Google आखिर क्यों छोड़ना चाहती है 3.2 करोड़ मच्छर? पिछले 5 महीने से मांग रही मंजूरी, हिचकिचाहट में US सरकार

What is Google Company Mosquito Control Project: दुनिया भर में मच्छरों का प्रसार एक बड़ी समस्या रही है. हर साल लाखों लोगों को मच्छर जनित बीमारियों की वजह से जान गंवानी पड़ती है. अब उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए प्रसिद्ध टेक कंपनी गूगल (Google) एक नायाब पहल करने जा रही है. इसके लिए वह विशेष प्रयोगशालाओं में पाले 3.2 करोड़ नर मच्छरों को खुले में छोड़ेगी. वे मच्छर बाद में मादा मच्छरों से संभोग करेंगे लेकिन इस मिलन की वजह से उत्पन्न होने वाले अंडे नहीं फूटेंगे. जिससे समय के साथ धीरे-धीरे नए मच्छरों का जन्म कम होता जाएगा और उनकी आबादी भी घट जाएगी. गूगल ने उन मच्छरों को छोड़ने के लिए अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है.

वर्ष 2014 से मच्छरों पर काम कर रही गूगल कंपनी

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल कंपनी वर्ष 2014 से दुनिया में मच्छरों पर काबू पाने के लिए Debug पहल पर काम कर रही है. इसके लिए उसने फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की प्रयोगशालाओं में 3.2 करोड़ मच्छर पाले. वह यह प्रयोग मच्छर जनित बीमारियों को कम करने के लिए कर रही है.

Debug वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, हमारी Debug टीम दुनिया भर के शोधकर्ताओं, समुदायों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे नए तरीके विकसित कर रही है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को नियंत्रित करें और लोगों को लंबा, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करें.

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छोड़े जाएंगे 3.2 करोड़ संक्रमित मच्छर

रिपोर्ट के मुताबिक, योजना को सफल बनाने के लिए गूगल के वैज्ञानिकों ने खास प्लानिंग बनाई है. इसके तहत वैज्ञानिकों की टीम नर मच्छरों को Wolbachia pipientis नामक बैक्टीरिया के खास स्ट्रेन से संक्रमित करेगी. जब इस बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छर मादा मच्छर के साथ संभोग करेंगे तो मिलन की वजह से उत्पन्न होने वाले अंडे फूटेंगे नहीं. इसकी वजह से धीरे-धीरे मच्छरों की आबादी कम होती चली जाएगी और उन वायरसों का प्रसार रुक जाएगा, जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं.

दो चरणों में लागू होगी योजना

रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना दो चरणों में लागू होगी. पहले साल में फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की प्रयोगशालाओं से 1.6 करोड़ बांझ नर मच्छर छोड़े जाएंगे. दूसरे साल में और 1.6 करोड़ छोड़े जाएंगे. गूगल के वैज्ञानिकों का दावा है कि लोगों को केवल मादा मच्छर ही काटते हैं. इसलिए नर मच्छरों को अगर खुले में छोड़ा जाता है तो इससे काटने वाले मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ेगी.

पिछले 5 महीने से अटका हुआ प्रस्ताव

गूगल ने पिछले साल दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के सामने मच्छरों को छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल किया था. जिस पर अभी तक विचार चल रहा है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह परीक्षण किस जगह और कब होगा. इसके बावजूद परियोजना पर कई लोग संदेह भी जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर प्रोजेक्ट फेल रहा तो मच्छरों की समस्या से पहले से जूझ रहे लोगों की समस्या और बढ़ जाएगी. हालांकि गूगल का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इससे मच्छरों की तादाद नहीं बढ़ेगी.