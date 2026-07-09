डाउनलोड में तो 'सुपरफास्ट' है भारत का 5G, लेकिन AI के मामले में क्यों हो जाता है स्लो; जानें क्यों आती है दिक्कत

क्या आप भी अपने फोन पर 5G की स्पीड देखकर खुश होते हैं? रील्स चुटकियों में स्क्रॉल हो जाती हैं और फिल्में कुछ ही मिनटों में डाउनलोड हो जाती हैं! लेकिन क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि जब आप जेमिनी, ChatGPT या किसी AI असिस्टेंट को एक बड़ी PDF फाइल किसी काम के लिए सेंड करते हैं, तो वह अपलोड होने में इतना समय क्यों लेता है?
दरअसल, जिसे हम भारत का सुपरफास्ट 5G समझ रहे हैं, वह AI के मामले में स्लो हो जाता है. इंटरनेट स्पीड को चेक करने वाली संस्था Ookla की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, डाउनलोडिंग की रेस में दुनिया भर में 9वें नंबर पर रहने वाला भारत, AI के लिए सबसे जरूरी दो प्वाइंट अपलोड स्पीड और लेटेंसी यानी नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम में काफी पिछड़ गया है.
अभी तक मोबाइल नेटवर्क को इस तरह बनाए जाते थे कि 90% क्षमता डाउनलोड के लिए और सिर्फ 10% अपलोड के लिए होती थी. इसका कारण है कि ज्यादातर लोग सिर्फ वीडियो देखते थे या रील्स स्क्रॉल करते थे. लेकिन जून 2026 की एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि AI ने यह पूरा गणित बदल दिया है.
जब आप किसी AI चैटबॉट को कोई बड़ी PDF फाइल, फोटो या लंबा वॉयस नोट भेजते हैं, तो वह सारा डेटा पहले आपके फोन से क्लाउड पर अपलोड होता है. इसके लिए 50:50 के डाउनलोड-अपलोड अनुपात की जरूरत होती है.
भारत में 5G का सिर्फ 7.53% हिस्सा ही अपलोड के लिए मिलता है. जिसकी औसत अपलोड स्पीड 15.75 Mbps है, वहीं AI विजन और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कम से कम 20 Mbps की स्पीड चाहिए. राहत की बात यह है कि 2023 से 2025 के बीच भारत की अपलोड हिस्सेदारी में 1.53% का सुधार हुआ है.
डेटा को नेटवर्क से टकराकर वापस आने में कितना समय लगता है, इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेटेंसी कहते हैं. भारत की औसत लेटेंसी 51.6 मिलीसेकंड है. AI चैट के लिए इसे 50 ms से कम होना चाहिए. भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो इस 50 ms के आंकड़े को पार नहीं कर पाए.
फोन से नेटवर्क पार करने के बाद डेटा जिन क्लाउड सर्वर जैसे AWS, Azure, Google Cloud पर जाता है, वहां पहुंचने में भारत में 109 से 158 ms का समय लगता है. यह सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों से भी खराब प्रदर्शन है, जिसका कारण भारतीय नेटवर्क और क्लाउड कंपनियों के बीच कमजोर इंटरकनेक्शन है.
लेकिन राहत की बात यह है कि भारी ट्रैफिक या नेटवर्क पर लोड बढ़ने के दौरान भारत का नेटवर्क ज्यादा धीमा नहीं पड़ता. इस मामले में भारत का प्रदर्शन थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से कहीं बेहतर है.
इस समस्या को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने फरवरी 2026 में अगले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं. ट्राई ने सरकार से कहा है कि 1427-1518 MHz बैंड को केवल सप्लीमेंट्री अपलिंक के लिए रिजर्व किया जाए, जिससे डाउनलोड स्पीड को नुकसान पहुंचाए बिना अपलोड स्पीड को बढ़ाया जा सके.