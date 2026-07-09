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डाउनलोड में तो 'सुपरफास्ट' है भारत का 5G, लेकिन AI के मामले में क्यों हो जाता है स्लो; जानें क्यों आती है दिक्कत

Why 5G Upload Speed is Slow for AI: भारत में 5G के आने के बाद लोगों को सुपरफास्ट इंटरनेट मिलने लगा है. रील्स और फिल्में डाउनलोड करने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता! लेकिन वहीं AI चैटबॉट्स पर कोई बड़ी फाइल अपलोड करनी हो तो यही 5G कमजोर पड़ने लगता है. इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:12 AM IST
डाउनलोड में तो 'सुपरफास्ट' है भारत का 5G, लेकिन AI के मामले में क्यों हो जाता है स्लो; जानें क्यों आती है दिक्कत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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