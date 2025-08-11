iPhone की Settings में दिख जाए ये एक चीज तो डिवाइस होने वाला है खराब, सिर्फ 1% लोगों ही दे पाते हैं ध्यान

Apple के फोन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन iPhone की कीमतें हर बार ही आसमान छू रही होती हैं. हालांकि, यह फोन अपनी सिक्योरिटी और फीचर्स को लेकर मशहूर है. ऐसे में यह फोन जब खराब होने वाला होता है तो यूजर को संकेत भी देना शुरू कर देता है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या समझ ही नहीं पाते कि ऐसा किस वजह से हो रहा है. चलिए जानते हैं कि iPhone खराब होने से पहले किस तरह के इशारे देता है.

बार-बार चार्ज करना पड़ता है iPhone?

आपने कई iPhone यूजर्स को देखा होगा कि उनके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और उन्हें अक्सर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर रखना पड़ता है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होने लगे तो इसे आम बात समझकर बिल्कुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि ऐसा एक बार या हमेशा से ही नहीं होता आया है, बल्कि कुछ समय पहले ही ये समस्या शुरू हुई है. ऐसे में आपका फोन आपको खराब होने के संकेत दे रहा है. इसके लिए आपको अपने iPhone के Settings वाले सेक्शन में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

इस तरह पता लगाएं अपने फोन की बैटरी हेल्थ

आपको अपने फोन में Settings में Battery Health and Charging नाम से एक फीचर दिखेगा. ज्यादातर iPhone यूजर्स इस एक ऑप्शन की वैल्यू नहीं समझ पाते. लेकिन यह बेहद काम का है. यहां से आपको पता चलता है कि आपके फोन की बैटरी की हालत कैसी है. जब आप अपने फोन का शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तब इसकी Battery Healthमें Maximum Capacity 100% होती है, लेकिन वक्त के साथ अगर यह धीरे-धीरे कम होने लगी है तो इसका मतलब है कि आपके फोन की बैटरी खतरे में है.

Microsoft पर सत्या नडेला का मास्टरप्लान, अब AI बनेगा 8 अरब लोगों का पर्सनल असिस्टेंट

फोन की बैटरी बदलने का वक्त

जब यह Maximum Capacity 80% पर पहुंच जाए तो समझ जाइए कि अब फोन की बैटरी रिप्लेस कराने का वक्त आ गया है. वहीं, जब आप अपने इस पुराने डिवाइस को बेचने जाते है तो इसकी बैटरी के कारण आपके फोन की वैल्यू भी काफी कम हो जाती है.

Realme सिर्फ 30,000 रुपये में लाया AI फीचर्स वाला स्मार्टफोन, मिलेगा दमदार प्रोसेसर

ऐसे सुरक्षित रखें फोन की बैटरी

अपने iPhone की बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपने फोन को 80% से ज्यादा चार्ज न करें और बैटरी 20% से कम न होने दें. इसके लिए आप अपने फोन की Settings में जाएं. यहां Battery वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अब Charging पर टैप करें. यहां से आप फोन की चार्ज लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन जो लोग iPhone के इस रूल पर ध्यान नहीं देते उनके फोन की बैटरी जल्दी खराब होने लगती है.