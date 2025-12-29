Advertisement
Satellite Internet अभी तक क्यों नहीं आ पाया भारत? Starlink के लेट की क्या है वजह? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताई वजह





Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:57 AM IST


भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, खासकर एलन मस्क की कंपनी Starlink को लेकर. लेकिन अब तक इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग नहीं हो पाई है. इस देरी की वजह पर केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियां सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तय शर्तों को पूरा नहीं कर लेतीं, तब तक इन सेवाओं को हरी झंडी नहीं दी जा सकती. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मंत्री ने बताया कि सरकार Starlink, Eutelsat OneWeb और Jio जैसी कंपनियों को स्पेक्ट्रम देने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन कुछ जरूरी प्रक्रियाएं अभी पूरी होना बाकी हैं.

सुरक्षा और स्पेक्ट्रम से जुड़े नियम सबसे बड़ी वजह
ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, सैटेलाइट इंटरनेट के रोलआउट में दो सबसे अहम मुद्दे हैं. पहला मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा है और दूसरा स्पेक्ट्रम की कीमत से. उन्होंने कहा कि लाइसेंस लेने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेशनल गेटवे से जुड़े सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो. इसके तहत यह भी जरूरी है कि भारतीय यूजर्स का डेटा देश के भीतर ही रहे और किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो. सरकार चाहती है कि Starlink और अन्य कंपनियां यह साबित करें कि वे भारत के सुरक्षा ढांचे के मुताबिक काम कर सकती हैं.

प्रोविजनल स्पेक्ट्रम दिया गया, लेकिन शर्तों के साथ
सरकार ने इन कंपनियों को प्रोविजनल स्पेक्ट्रम पहले ही जारी कर दिया है. इसका मकसद यह है कि कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपनी तकनीकी और ऑपरेशनल क्षमताओं को साबित कर सकें. मंत्री के अनुसार, यह एक तरह का टेस्ट फेज है, जिसमें देखा जा रहा है कि कंपनियां डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क कंट्रोल और कानूनों के पालन के मामले में कितनी सक्षम हैं. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सभी जरूरी क्लियरेंस नहीं मिल जाते, तब तक फुल-स्केल लॉन्च संभव नहीं है.

स्पेक्ट्रम की कीमत तय होना अभी बाकी
सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि स्पेक्ट्रम की कीमत भी एक बड़ा मुद्दा है. टेलीकॉम विभाग और TRAI इस समय सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. मंत्री सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा. एक बार कीमत तय हो जाने के बाद कंपनियों के लिए आगे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और रोलआउट की दिशा में तेजी आ सकती है.

TRAI और DoT के बीच मतभेद
फिलहाल TRAI और टेलीकॉम विभाग के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है. हाल ही में TRAI ने DoT के कुछ सुझावों को खारिज कर दिया था. इनमें सालाना स्पेक्ट्रम फीस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव और शहरी इलाकों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये शुल्क हटाने का सुझाव शामिल था. इन मतभेदों की वजह से भी फैसला लेने में देरी हो रही है.

आगे क्या होगा?
अब टेलीकॉम विभाग अपना पक्ष डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के सामने रखने वाला है. यह आयोग टेलीकॉम सेक्टर में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है. यहां से जो भी निर्णय आएगा, उसके आधार पर स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर अंतिम मुहर लगेगी. जरूरत पड़ने पर यह मामला कैबिनेट तक भी जा सकता है. कुल मिलाकर, जब तक सुरक्षा और कीमत से जुड़े सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक भारत में Starlink सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार बना रहेगा.

