'मस्क ने जो किया वो सही था' 6000 लोगों को नौकरी से निकालने पर मार्क जुकरबर्ग का चौंकाने वाला बयान

टेक इंडस्ट्री में एलन मस्क (Elon Musk) और मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के बीच की प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है. लेकिन जब साल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर (अब X) को खरीदते ही 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया था, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी. हर तरफ मस्क की आलोचना हो रही थी. लेकिन अब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का एक पुराना पॉडकास्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में जुकरबर्ग ने मस्क के इस सख्त और विवादित फैसले की जमकर तारीफ की थी. आखिर ऐसा क्या था जो जुकरबर्ग को मस्क का यह कठोर फैसला पसंद आया? आइए जानते हैं.
लेक्स फ्रिडमैन (Lex Fridman) के पॉडकास्ट के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने खुलासा किया था कि मस्क के इस फैसले ने सिर्फ ट्विटर को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया. मस्क ने ट्विटर के कुल 8,000 कर्मचारियों में से घटाकर महज 1,500 कर दिया था. जुकरबर्ग का मानना है कि मस्क ने कंपनियों से अनचाही मैनेजमेंट की परतों (Layers of Management) को हटाया और सीधे तौर पर इंजीनियर्स को बॉस के करीब लाकर खड़ा कर दिया. इससे कंपनियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई.
जुकरबर्ग ने इंटरव्यू में साफ कहा कि हालांकि मस्क के सभी तरीके सही नहीं हो सकते, लेकिन उनके बुनियादी सिद्धांत बिल्कुल सही थे. जुकरबर्ग के अनुसार, सिलिकॉन वैली की कई बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स और सीईओ भी अपनी कंपनियों को छोटा और फुर्तीला (Lean and Technical) बनाना चाहते थे. लेकिन वे सार्वजनिक आलोचना के डर से ऐसा कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे. एलन मस्क ने सबसे पहले यह कदम उठाकर बाकी कंपनियों का डर खत्म कर दिया और राह आसान कर दी.
मस्क द्वारा ट्विटर पर की गई इस छंटनी का सीधा असर मेटा (Meta) पर भी देखने को मिला. महामारी के दौरान अत्यधिक भर्तियां करने के बाद जब मेटा को झटका लगा, तो जुकरबर्ग ने भी मस्क की राह चुनी. मेटा ने 2023 को 'ईयर ऑफ एफिशिएंसी' (Year of Efficiency) घोषित किया और लगभग 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की. जुकरबर्ग ने माना कि मस्क के साहसी कदम ने उन्हें और दूसरे टेक लीडर्स को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वास्तव में उनकी कंपनियों को इतने बड़े स्टाफ की जरूरत है.
जब जुकरबर्ग से पूछा गया कि क्या मस्क ने जरूरत से ज्यादा लोगों को निकाल दिया था, तो उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बाहर से देखकर यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ट्विटर में कितने कर्मचारियों की जरूरत थी और कितनों की नहीं. उन्होंने कहा कि यह तय करना उनका काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से मस्क ने टेक दुनिया की पुरानी सोच को झकझोर कर रख दिया, वह इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित हुआ.