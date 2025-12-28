स्मार्टफोन में क्यों होता है यह छोटा सा छेद? 99% लोग नहीं जानते इसकी असली वजह

Smartphone Secret Features: आज के इस डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहल हिस्सा बन गया है. दूर बैठे किसी से जरूरी बात करनी हो या कोई पेमेंट करना हो सब काम मोबाइल फोन से हो रहा है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके स्मार्टफोन के चार्जिंग पोर्ट के पास एक या दो छोटे-छोटे छेद होते हैं? ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या फिर समझते हैं कि शायद यह डिजाइन का हिस्सा होगा. लेकिन हकीकत इससे बिलकुल अलग और दिलचस्प है.

मोबाइल फोन में चार्जिंग पोर्ट के पास छोटे छेट का सीधा संबंध आपके फोन की कॉल क्वालिटी, आवाज की स्पष्टता और डिवाइस की सेफ्टी से जुड़ा हुआ होता है. अगर ये न हो तो आप स्मार्टफोन से ठीक से बात नहीं कर पाएं. आखिर इन होल्स का असली काम क्या है और क्यों हर स्मार्टफोन में इन्हें खास जगह पर दिया जाता है आइए जानते हैं.

जिस तरह फोन में मौजूद चार्जिंग पोर्ट से मोबाइल चार्जिंग के लिए होता है, ईयरफोन पोर्ट से हम गाने सुनते हैं. फोन के साइट में लगे वॉल्यूम रॉकर बटन से आवाज को कंट्रोल करते हैं ठीक वैसे ही चार्जिंग पोर्ट के पसे बने ये छोटे छेट भी बहुत ही काम के होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये होता है पूरा काम

चार्जिंग पोर्ट के पास जो छोटा सा छेद होता है वो नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन होता है. जब भी हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो माइक्रोफोन एक्टिव हो जाता है. इससे आपकी आवाज दूसरी तरफ जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है. आपकी आवाज माइक्रोफोन की सहायता से दूसरी तरफ बिना किसी परेशानी से पहुंचती है. बहुत बार हम ऐसे जगहों पर होते हैं जहां बहुत ज्यादा शोर होता रहता है, ऐसे में किसी को जरूरी कॉल करना होतो बड़ी समस्या होती है. आपकी इसी दिक्कत को यह छोटा सा छेद दूर करता है. स्मार्टफोन में ज्यादातर यह छेट नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट के बराबर में दिया जाता है.

ये भी पढे़ंः 1 जनवरी से क्या करने जा रहा है ड्रैगन? चीन की नई चाल से टेंशन में आ गए Elon Musk!

स्मार्टफोन के साथ यहां भी होता है इस्तेमाल

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि हेडफोन और ईयरफोन में भी नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. इसकी सहायता से आपसाप के माहौल में मौजूद शोर और परेशान करने वाली आवाज को काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है जिससे यूजर को साफ और सही साउंड एक्सपीरियंस मिलता है. इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक्टिव नॉइज कंट्रोल भी कहते हैं जो बाहर के शोर को पहचानकर उसे कम करने का काम करती है.

ये भी पढे़ंः RC और DL में फोन नंबर बदलने की झंझट खत्म! मोबाइल उठाएं और यूं कर डालें अपडेट