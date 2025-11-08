Microsoft ने निकाला तो एम्पलाई ने कहा-'थैंक यू!' 14 साल बाद Layoff होने पर खुश हुई यह महिला, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Microsoft Layoffs: टेक जगत में इन दिनों सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और नए लॉन्च की ही चर्चा नहीं है बल्कि एक गंभीर संकट भी गहरा रहा है वह है बिग टेक कंपनियों की बदलती और तनावपूर्ण वर्क कल्चर. कुछ ऐसा ही हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल Microsoft से. जहां 14 साल तक कंपनी को अपनी सेवाएं देने वाली एक एक्सपीरियंस एम्पलाई को जब छंटनी यानी Layoff का ईमेल मिला तो उसकी प्रतिक्रिया चिंता या निराशा की नहीं, बल्कि खुशी (Pure Happiness) की थी.

एक एक्सपीरियंस Microsoft कर्मचारी की छंटनी के ईमेल पर आई इस प्रतिक्रिया ने बिग टेक की बदलती वर्कप्लेस कल्चर में बढ़ते असंतोष को सामने लाया है. 45 साल की डेबोरा हेंडरसन का कहना है कि सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी में 14 साल काम करने के बाद जब उन्हें नौकरी से निकाले जाने का नोटिस मिला, तो उन्हें खूब खुशी महसूस हुई.

मैं तबाह नहीं बल्कि relieved थी

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार Xbox डिविजन में यूजर रिसर्चर रहीं हेंडरसन के मुताबिक जिस पल नौकरी छोड़ने का ईमेल मिला मैं तबाह नहीं हुई बल्कि राहत महसूस कर रही थी. Hendersen का कहना है कि Microsoft अब पहले जैसी कंट्री क्लब कल्चर नहीं रही और काम का माहौल अब प्रेशर वाला और असुरक्षित बन गया है. उन्होंने कहा कि यह कोई दुर्घटना देखकर डरने जैसा नहीं था बल्कि ऐसा था जैसे आप जानते हों कि कार दुर्घटना होने वाली है.

2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने की 15,000 की कटौती

हेंडरसन उन लगभग 9000 कर्मचारियों में ही शामिल थीं जिन्हें जुलाई 2025 में नौकरी से निकाला गया था. यह माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी छंटनी वाला साल है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पहले ही मई में लगभग 6,000 और 2025 की शुरुआत में लगभग 2,000 पद खत्म कर चुकी है.

सीएटल स्थित एक शोधकर्ता का कहना है कि वह महीनों से छंटनी को लेकर चिंता में थी. उन्होंने बताया कि यह किसी कार एक्सीडेंट को देखने जैसा नहीं था. बल्कि ऐसा था कि आप कार में है और आपको पता है कि एक्सीडेंट होने वाला है.

जॉब सिक्योरिटी खत्म

माइक्रोसॉफ्ट ने छंटनी के लिए प्रशासनिक सुधार को जिम्मेदार ठहराया है. जिसका लक्ष्य मैनेजमेंट की परतों को कम करना और ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करना है. इस ट्रेंड को द ग्रेट फ्लैटनिंग कहा जा रहा है जो Amazon, Meta, और Google जैसी कंपनियों को भी प्रभावित कर रहा है.

AI के कारण हो रहा है बदलाव

कई पूर्व कर्मचारी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या Microsoft जैसी बड़ी कंपनी में अब नौकरी की सुरक्षा बची है. Hendersen ने कहा कि उनकी खुशी नई नौकरी की उम्मीद के लिए नहीं थी, बल्कि उस कामकाजी माहौल से बच निकलने की राहत के कारण थी. Microsoft के अधिकारियों का कहना है कि AI की मदद से कम कर्मचारियों में काम लिया जा सकता है.

बिजनेस इनसाइडर के अनुसार एक दूसरे निकाले गए कर्मचारी ने बताया कि ऐसा लगा कि आप अच्छे कर्मचारी हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हर किसी की नौकरी पर खतरा था.

