क्यों जरूरी है फोन को बार-बार अपडेट करना? इन 5 वजहों से कचरे के भाव रह जाएगा आपका स्मार्टफोन!
क्यों जरूरी है फोन को बार-बार अपडेट करना? इन 5 वजहों से कचरे के भाव रह जाएगा आपका स्मार्टफोन!

स्मार्टफोन के बिना आज हमारे कई बार अटक जाते हैं. ऐसे में इसे वक्त-वक्त पर अपग्रेड भी किया जाता रहे. ऐसा करना क्यों जरूरी है चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:33 PM IST
क्यों जरूरी है फोन को बार-बार अपडेट करना? इन 5 वजहों से कचरे के भाव रह जाएगा आपका स्मार्टफोन!

आज मोबइल फोन भी इतने स्मार्ट हो चुके हैं किस इस छोटे से डिवाइस से ही आप अपने बड़े-बड़े काम निपटा सकते हैं. आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज करने के लिए ही नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी जिंदगी इतना जरूरी हिस्सा हो गया है कि एक दिन भी हम अपने फोन के नहीं रह सकते. ऑफिस के काम से लेकर, ऑनलाइन शॉपिंग और एंटरटेनमेंट तक के लिए इस स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में इस बार-बार अपडेट करना भी बेहद जरूरी है. हालांकि, कई लोग इस अपडेट को इग्नोर कर देते हैं, अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आपकी ये छोटी सी गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है. चलिए आज हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो बताते हैं कि क्यों फोन को अपडेट करना बेहद जरूरी है.

सिक्योरिटी पर खतरा
आजकल हैकिंग का खतरा काफी बढ़ गया है. वहीं, यूजर्स को हैकर्स और वायरस से सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल कंपनियां हर महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट लेकर आती हैं. ऐसे में हर अपडेट को इंस्टॉल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा न करने पर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि हैकर्स कभी भी आपके डेटा में सेंध लगा सकते हैं या फोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

अटक जाते हैं ऐप्स
ज्यादातर ऐप्स को नए सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए तैयार किया जाता है. वहीं, अगर आपका फोन अपडेटेड नहीं होता तो ऐप्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे. ऐसे में ऐप कभी क्रैश हो जाते हैं तो कभी बिल्कुल चलते ही नहीं.

नए फीचर्स होते हैं अपडेट
अपडेट्स के साथ कई बार नए फीचर्स भी जोड़े जाते हैं और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाता है. लेकिन अगर आप अपडेट ही नहीं करेंगे तो आपके फोन में नए फीचर्स भी नहीं दिखेंगे और आप पुराने वर्जन पर टिके रह जाएंगे.

बैटरी हो जाती है जल्दी खत्म
कई बार बैटरी और प्रोसेसर को स्ट्रॉन्ग करने के भी अपडेट्स आते हैं. अगर वक्त पर अपडेट न किया जाए तो आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगती है या फोन काफी स्लो वर्क करने लगता है.

बग्स होंगे दूर
पुराने वर्जन में अक्सर बग्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोन हैंग होने लगता है या डेटा तक गायब हो सकता है. हालांकि, अपडेट करने की वजह से बग्स तो ठीक होते ही है, फोन भी स्मूदली काम करने लगता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं.

SmartphoneTech Tips

